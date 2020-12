S'emparer des jouets laissés par Lovecraft était très plaisant” (Alex Nikolavitch)

Comment avez-vous rencontré Lovecraft ? Et plus encore, quelle influence a exercé son univers sur vous, lecteur ?

C’est vieux ! J’étais jeune, et je l’ai rencontré par la bande. Dessinée, en l’occurrence. Ce sont les albums d’Andreas, notamment Cromwell Stone et le premier Rork, qui m’ont plongé dans ce type d’ambiance. Du coup, quand j’ai lu les Légendes du Mythe de Cthulhu, peu après, j’avais l’impression d’être en pays de connaissance. L’espèce de nihilisme radical qu’on retrouvait dans cet univers désespéré a parlé à l’adolescent que j’étais.

Par la suite, j’ai creusé les œuvres de Lovecraft et de ses compagnons de route, Clark Ashton Smith (que j’ai eu le bonheur de traduire par la suite) ou Robert E. Howard.

De quoi part le Dossier Arkham — du point de vue de l’écrivain ? Et pour le lecteur, pouvez-vous en esquisser les grandes lignes ?

D’une discussion avec les éditions Leha, il avait été question d’écrire une sorte de guide de l’univers lovecraftien, et puis ça a dérivé vers le livre tel qu’il existe actuellement. On peut le lire comme une sorte de panorama des lieux et des thèmes de Lovecraft, mais c’est devenu une enquête à partir d’éléments disparates, ce qui est très lovecraftien dans le principe (la nouvelle L’appel de Cthulhu est construite ainsi, à l’aide d’une succession de témoignages).

EXTRAIT: Le Dossier Arkham, d'Alex Nikolavitch

On suit donc l’enquête, en naviguant dans les documents qu’il a accumulés, d’un détective privé du début des années 40. Il cherche à comprendre ce qui est arrivé à un étudiant disparu dans la forêt de Dunwich, et peu à peu, met à jour une sorte de complot.

Nous avons affaire à un ouvrage protéiforme : comment avez-vous (re ou dé) composé cette pluralité d’informations ?

En me replongeant dans l’œuvre de Lovecraft lui-même et en prenant des notes. J’ai eu assez rapidement l’idée de la clé reliant tous les éléments, et à partir de là, ça a été assez facile. La difficulté, ça aura été de construire une chronologie cohérente. D’ailleurs, je l’ai remaniée plusieurs fois, et la relecture finale a visé, entre autres, à repérer les incohérences nées de ces bricolages.

Certains événements se déroulent en même temps, et comme on retrouve des personnages d’un bout de récit à l’autre, il fallait doser ces apparitions, parfois discrètes. Après, le jeu consistait également à varier les styles, les formes. Je dois d’ailleurs en profiter pour remercier le maquettiste, Didier Guiserix, qui a abattu un travail de titan pour donner une identité à chaque partie, et qui a d’ailleurs repéré bien des petites erreurs résiduelles. Il s’est complètement pris au jeu et le bouquin lui doit beaucoup.

Véritable enquête, on retrouve assez vite l’ambiance lovecraftienne : quel plaisir l’ancien lecteur a éprouvé à imaginer cette part du monde de Lovecraft ?

Un plaisir très ludique à plusieurs titres. Déjà, l’idée de m’emparer des jouets laissés derrière lui par Lovecraft et de faire mumuse avec, ce qui était très plaisant. Et puis celui de créer une espèce de labyrinthe dans lequel égarer le lecteur, mais de telle façon qu’il puisse s’y retrouver, s’amuser à son tour à repérer les connexions, les éléments cachés. Le Dossier Arkham n’est pas un livre jeu, mais on peut y trouver cette dimension-là, j’espère.

Et puis il y a un plaisir de petite cuisine, doser des ingrédients, l’humour et l’horreur, pour passer de l’un à l’autre de façon fluide. Lovecraft disait lui-même : « Tout récit fantastique devrait être construit avec le sérieux d’un bon canular », et je l’ai pris au mot.

Crédit photo : Alex Nikolavitch