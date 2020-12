Le monopole d'Alibaba, l'Amazon chinois, inquiète les autorités du pays 

Ces dernières années, l’ascension d’Alibaba a été particulièrement impressionnante. En 2019, l’entreprise devenait un acteur majeur du marché du livre chinois, qui enregistrait de son côté 30 millions de lecteurs supplémentaires . Un exploit réalisé notamment grâce à son offre de livres numériques, un format très populaire dans le pays.

Face à ce géant, même Jeff Bezos avait été contraint de jeter l’éponge. Amazon n’est en effet jamais parvenu à s’implanter durablement en Chine, laissant à Alibaba le loisir de continuer de grandir en toute tranquillité.

Mais la fin de la fête sonne peut-être pour la multinationale. Ce jeudi 24 décembre, les autorités chinoises de la concurrence ont annoncé avoir ouvert une enquête sur les pratiques de l’entreprise.

Dans le viseur des autorités on note la politique d’Alibaba du « choosing one from two », qui comme le souligne Engagdget oblige les commerçants à vendre leurs produits exclusivement sur les plates-formes de l’entreprise et les détournes des services conçurent comme JD.com et Pinduoduo.

Une question également posée à Amazon par les autorités américaines, depuis quelques mois.

De plus, un projet de loi datant de novembre vise à restreindre la collecte des données réalisée par la société, dans le but de protéger les consommateurs. Ces mesures ne concernent pas seulement Alibaba, mais également d’autres grands groupes technologiques comme JD.com, Tencent, Meituan, Pinduoduo ou encore Didi Chuxing.

Pékin semble prendre la mesure de la puissance de ces entreprises et de la même manière que le Congrès américain avec les GAFA plus tôt cette année, mettre au pas ces nouveaux géants.



Crédit photo : Jack Ma, PDG d’Alibaba group, en 2008 - CC BY-SA 3.0