Près de 115 000 articles scientifiques sur la Covid-19 en libre accès 

En mars dernier, alors que la menace de la pandémie venait tout juste de prendre corps, les conseillers nationaux en sciences et technologies d’une douzaine de pays décidaient de réagir. Les éditeurs scientifiques furent ainsi invités à publier gratuitement leurs articles relatifs à la COVID-19 et au coronavirus. Rapidement plus de 50 sociétés répondent présentes et proposent chaque jour leurs textes et données au sein du portail PubMed Central (PMC), en libre accès.

Ce portail dépend de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, une bibliothèque numérique qui s’est donné pour mission de « répondre à l’urgence sanitaire en cours ». Cette coopération publique/privée entre les éditeurs et l’établissement de santé aura été un vrai succès et permet désormais aux internautes d’accéder à plus de 100.000 articles sur le virus.

Cette impressionnante collection comprend notamment des découvertes récemment publiées : vous pouvez par exemple lire l’avis de chercheurs anglais sur le vaccin de développé par Pfizer. Mais les articles sont également intéressants pour avoir un point de vue global sur la situation sanitaire.

AUTEURS : Corona Papers, écriture virale

Publiés en anglais pour la plupart, les textes sont écrits par des scientifiques travaillant tout autour du globe, et ce n’est pas au JT de 20 h que vous pourrez connaitre « l’impact de la pandémie sur les traitements de dentisterie pédiatrique dans le système de santé publique brésilien »... Ce contenu international permet de mesurer l’avancée des recherches dans différents pays et de comparer les protocoles sanitaires préconisés.

Enfin, plus d’un demi-siècle de recherches sur les coronavirus et SARS-CoV-2 est également proposé. Des articles remontant aux années 60 donnent un aperçu de l’histoire scientifique à travers l’étude du virus.

Rarement un regroupement de textes scientifiques aussi pointus aura connu un tel succès. Depuis mars les articles ont été téléchargés plus de 80 millions de fois par les internautes. À vous de continuer à faire grimper ce chiffre.

Via NCBI



Crédit photo : a touch of science- Mars P - CC BY 2.0