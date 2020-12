La Cité de la BD expose les liens entre bande dessinée et cinéma d'animation

Le territoire angoumoisin lui-même exigeait une telle exposition, tant la bande dessinée et l'animation s'y retrouvent et s'y croisent. La présence d'auteurs, d'écoles et de studios d'animation en fait un lieu aujourd'hui incontournable pour la création contemporaine en la matière...

L'exposition « De Popeye à Persépolis, bande dessinée et cinéma d'animation », du 27 janvier au 2 mai 2021 à la Cité de la BD d'Angoulême, vient rendre compte du patrimoine et des échanges entre la bande dessinée et le cinéma d'animation.

« L'un et l'autre arts ont passionné, voire fasciné, les artistes et les publics par leur langage visuel et le caractère “magique” des œuvres obtenues, sans cesse renouvelé par une innovation quasi continue dans le domaine des techniques. Ils sont, ensemble, à l'origine de nouvelles icônes culturelles et visuelles, et ont stimulé un puissant renouveau de l'imaginaire et de la créativité dans l'espace social », indique la Cité de la BD.

Aires géographiques des productions, innovations technologiques, partage et ancrage des langages graphiques, réception par le public... L'exposition de la Cité de la BD reviendra sur cette longue histoire commune.

« Se déployant dans la grande salle des expositions temporaires, sur une surface de 400 m2, l'exposition est constituée de plus d'une centaine d'œuvres, documents et objets », promet l'établissement. Planches, dessins originaux et carnets préparatoires, périodiques et albums imprimés, films d'archives, appareils cinématographiques seront visibles. Et des extraits d'œuvres pourront bien sûr être découverts par les visiteurs.

Le commissariat de l'exposition est assuré par Anne Hélène Hoog, Serge Bromberg et Pascal Vimenet.