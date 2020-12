Un abécédaire de grec ancien, illustré en figurines Lego

Legonium ne cache pas son jeu : en reprenant les 24 lettres de l’alphabet grec classique, voici qu’il propose un exercice d’initiation au vocabulaire antique. Et plus si affinité. Son outil, l’abécédaire tel qu’imaginé dès le XVe siècle, rapproche donc une lettre d’un visuel qui l’illustre : Mû désigne donc bien Minotauros, de la même manière que Pi, est illustré par le podélaton — un vélo très anachronique en la matière.

Mais très bien trouvé.

Cet abécédaire est proposé en libre téléchargement (format PDF), avec d’autres ressources qui sont payantes ainsi que d’autres gratuites comme l’histoire du dinosaure et de l’homme des cavernes, une petite mise en scène qui illustre les prépositions et l’usage des cas — et se conclura par une magnifique happy end. (voir ici, un roman photo préhistorique génial)

L’histoire de l’abécédaire fait état d’une profusion de support et d’une grande ingéniosité dans l’art subtil d’apprendre aux enfants à lire et écrire. Ici, le monde des Lego sert de visuel assez cocasse — Zeus et Héra ne manquent pas à l’appel, évidemment, pas plus que le Cyclope, mais qui sert en revanche à illustrer un œil.

Quelques bestioles de bon aloi et une mappemonde pour figurer la Terre… le tout est accompagné d’une seconde salve de dix diphtongues, cet assemblage de voyelles typique.

Toutes les informations pour le téléchargement sont à retrouver ci-dessous, et d’autres ressources tirées de l’antiquité et revisitée à la sauce Lego sont à y découvrir.

Les vacances sont là : le moment idéal pour se lancer à la découverte du grec ancien !