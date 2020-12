Traduire #4: Chateaubriand, traducteur du Paradis perdu de John Milton

Il rejoint Londres l’année suivante, et vit dans un dénuement momentané qui l’oblige à enseigner le français et à devenir traducteur, tout en écrivant son Essai sur les révolutions (rédigé en 1794, et publié en 1796) et le Génie du christianisme (rédigé entre 1795 et 1799, et publié en 1802), qui seront ses premières publications majeures.

François-René de Chateaubriand traduit entre autres Le paradis perdu (Lost Paradise) de John Milton. Devenu aveugle, Milton débute l’écriture du poème en 1658 en dictant ses vers à un copiste. « Le poème traite de la vision chrétienne de l’origine de l’Homme, en évoquant la tentation d’Adam et Ève par Satan puis leur expulsion du jardin d’Éden », nous dit Wikipédia.

Publié en 1667 en dix parties (puis en douze parties lors de sa deuxième édition en 1674), ce poème épique ne rencontre le succès qu’en 1688, soit huit ans après la mort de Milton. La richesse de sa langue a une grande influence sur d’autres poètes anglais tels que John Dryden et Lucy Hutchinson (eux aussi traducteurs).

Rédigé en vers non rimés, ce poème a déjà été traduit en français, notamment par le poète Louis Racine (fils du dramaturge Jean Racine) et le poète Jacques Delille, mais la traduction de Chateaubriand devient la plus célèbre.

CHATEAUBRIAND: les déboires d'outre-tombe...

Après ses années d’exil à Londres, Chateaubriand revient en France en 1800 et connaît ses premiers succès littéraires avec Atala (1801), René (1802), le Génie du christianisme (1802), Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) et Natchez (1826).

Chef-d’œuvre autobiographique et témoignage historique, ses Mémoires d’outre-tombe sont rédigées entre 1809 et 1841 et publiées à titre posthume en douze volumes en 1849 et 1850.

Illustration : Paulin Guérin, portrait de François-René de Chateaubriand