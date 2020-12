L'art de la séduction : Robert Greene “travaillera avec les éditeurs” pour corriger son livre

Quelques jours auront suffi aux éditeurs allemands Carl Hanser Verlag et dvt pour retirer de la vente le livre de l'auteur américain Robert Greene, L'art de la séduction. Classé parmi les meilleures ventes dans plusieurs pays, le titre est présenté par son éditeur français, Leduc.s, comme une étude qui « identifie les lois d'un jeu impitoyable et intemporel pour ensorceler et contraindre votre adversaire à capituler ».

Après une pétition et des messages critiquant le livre et la démarche de Greene, les éditeurs allemands ont décidé de retirer le livre de la vente, avec une explication : « Le débat sur les relations toxiques et les abus psychologiques au sein de notre société s’est à juste titre intensifié, tout comme la recherche dans ces domaines. Cela va de pair avec une sensibilité accrue à ces questions — ce qui rend discutable cette manière d’aborder le sujet. Nous partageons ces préoccupations. Nous avons relu le livre, en avons discuté avec les éditeurs et ne le vendrons plus. »

Les critiques portaient sur le contenu du livre et le fait qu’il inciterait à mettre en place « une relation toxique. Cela n’a rien à voir avec de l’amour, mais uniquement avec le pouvoir », déploraient les opposants à cette publication.

Robert Greene « sensible » à l’oppression des femmes

Sollicitée par email, les éditions Leduc.s, qui publient le livre en français dans une traduction d’Alain Bories et Myra Bories, invitent à se « faire une idée plus complète sur [l]es propos » de Robert Greene, notamment avec cet entretien avec Robert Greene du blogueur YouTubeur Olivier Roland, spécialiste du développement personnel.

« Nous comprenons tout à fait que cet extrait puisse choquer : dans ses livres, Robert Greene s'efforce de décortiquer les mécaniques des comportements humains - avec pragmatisme et sans complaisance - pour aider chacun à mieux décrypter ceux qui l'entourent, s'affirmer, mais aussi à mieux se défendre contre les personnes nocives », expliquent encore les éditions Leduc.s.

Robert Greene lui-même a réagi aux événements allemands. « Je suis parfaitement au courant et sensible vis-à-vis des milliers d'années d'oppression, d'exploitation et de violences infligées par les hommes et subies par les femmes. Aussi, cela me peine d'apprendre qu'un de mes livres, L'art de la séduction, est considéré comme une de ces violences », indique-t-il.

« Cela s'explique peut-être en partie par la manière dont j'ai écrit ce livre. Je voulais mettre au jour l'aspect psychologique de la séduction et ainsi ridiculiser certaines stratégies des séducteurs, par exemple de Rodolphe, dans Madame Bovary, ou de Valmont, dans Les Liaisons dangereuses », poursuit l'auteur, qui assure que « plusieurs femmes » l'ont contacté pour témoigner de l'aide apportée par son livre pour « démasquer des séducteurs toxiques ».

SOCIETE: un classement des livres les plus censurés des années 2010

Assurant que son livre n'est pas un « manuel pour draguer », Robert Greene souligne également qu'il a fait attention à inclure des récits de séduction par des femmes, mais ausi des personnalités homosexuelles et transgenres.

« Dans un chapitre en particulier, je m'intéresse à une tactique psychologique utilisée depuis des siècles, isoler la personne de son environnement, dont les effets peuvent être positifs ou négatifs, selon son application. Si mes mots ont pu laisser croire que je plaidais pour les effets négatifs, je travaillerai avec les éditeurs pour corriger cela. »

Assurant de sa bonne fois, l'auteur termine en soulignant qu'il fera « tout pour éviter toute mauvaise utilisation du livre ».

Photographie : Robert Greene, capture d'écran YouTube