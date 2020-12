Promets-moi, papa : l'histoire du livre de Joe Biden

En 2016, les démocrates pariaient déjà sur l’élection d’un des leurs après les deux mandats réussis de Barack Obama. Mais ce fut Donald Trump qui emporta l’élection et occupa le bureau ovale. Quatre ans plus tard, c’est la consécration de toute une vie pour le candidat démocrate qui parvint à déjouer tous les pronostics en se hissant à la présidence des États-Unis.

Pourquoi ce titre ?

C’est pourquoi son livre Promets-moi, papa est attendu avec impatience par le lectorat francophone qui souhaite en savoir plus au sujet de ce candidat propulsé de l’ombre à la lumière en quelques mois seulement, lui dont le sobriquet pendant le double mandat Obama était « Mister Nobody »

Pourquoi le livre de Joe Biden s’appelle-t-il Promets-moi, papa ? Chaque année depuis 40 ans, les Biden se réunissent sur l’île américaine de Nantucket afin de fêter Thanksgiving et de se ressourcer en famille, mais à l’automne 2014, une terrible nouvelle frappa les proches du sénateur américain Joe Biden. En effet, son fils aîné Beau venait d’apprendre, après des premiers symptômes ressentis pour la première fois un an plus tôt, qu’il avait une tumeur maligne au cerveau et qu’il risquait de ne pas s’en sortir.

Beau Biden lança à son père, qui était le favori d’après les sondages pour l’investiture démocrate à l’élection présidentielle de 2016 aux USA, qu’il fallait quoi qu’il arrive qu’il se présente à l’élection et il lui demanda alors de lui en faire la promesse d’où le titre Promets-moi, papa, les mots qu’il lui prononça. En retour, Joe Biden lui donna sa parole même si au final c’est Hillary Clinton qui, à l’issue des primaires démocrates, représentera le parti en 2016, elle dont la défaite face à Trump surprit le monde entier, jusqu’aux bookmakers les plus expérimentés.

De quoi parle le livre ?

Quand « Promise me, dad » est sorti aux USA, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, poste qu’il occupa de 2009 à 2017 après avoir été le sénateur fédéral de l’État du Delaware de 1973 à 2009. Quand la version française, Promets-moi, papa, sortira le 4 mars 2021, il aura déjà été investi 46e président des États-Unis depuis le 20 janvier 2021 soit deux mois après la proclamation de sa victoire le 7 novembre 2020.

En plus de traiter de la mort de son fils, le livre de Joe Biden est aussi l’occasion pour lui de raconter sa vie au moment de cette tragédie depuis l’annonce de la maladie de Beau jusqu’à sa disparation. Il y parle de son rôle en tant que vice-président des États-Unis qui le mena partout dans le monde, et notamment en Irak et en Ukraine, mais aussi de sa vie familiale forcément bouleversée et de la manière dont il a dû gérer tous ces aspects sans jamais perdre de vue ses responsabilités.

Il y est également question de sa décision de ne pas briguer une candidature à l’élection de 2016 alors que sa position de vice-président et ses succès aussi bien en politique intérieure que sur la scène internationale en faisaient le candidat naturel.

Enfin, Joe Biden revient dans Promets-moi, papa sur ses soutiens pendant ces mois douloureux, de sa famille au président Obama, dont l’amitié était plus grande de jour en jour, en passant par ses équipes et ses amis et grâce à elles, il évoque comment il a pu surmonter sa peine pour mieux se projeter sur l’avenir et honorer son fils de la meilleure des manières.

