“Violences psychologiques” : un livre sur la séduction retiré de la vente en Allemagne

Publié pour la première fois en Allemagne en 2002, un an après sa première parution, L'art de la séduction, de Robert Greene, a valu une série de critiques adressées aux éditeurs Carl Hanser et dtv. Sur Instagram, l'émission de radio féministe Schwester Suffragette a partagé des extraits du livre, estimant que ce dernier n'était autre qu'un « manuel pour [infliger des] violences psychologiques ».

Une pétition, mise en ligne par un club de lecture féministe, Feministisches Lesen, a cité et commenté des extraits pour appuyer cette lecture du livre : « Dès l'introduction du livre, le ton est donné : il ne s'agit pas d'amour, mais de manipulation », indiquent les auteurs de la pétition. « [L]e pouvoir semble être le but absolu de toute relation, pour l'auteur. »

« Ce qui est décrit ici sont les fondations d'une relation toxique. Cela n'a rien à voir avec de l’amour, mais uniquement avec le pouvoir », poursuivent les auteurs de la pétition. « La “victime” — comme on la désigne de façon flagrante dans le livre — entre dans une relation de dépendance dont il lui est généralement difficile de se libérer. » Force est de constater que le résumé de l'édition française utilise aussi ce terme.

Le résumé de l'éditeur pour L'art de la séduction :

La séduction est la forme la plus aboutie, mais aussi la plus subtile, la plus intelligente du pouvoir. En amour ou en politique, ceux qui réussissent connaissent les rouages de la séduction — un art, en somme, universel, inébranlable. De Freud à Kierkegaard ou d'Ovide à Casanova, Robert Greene tire de la littérature la quintessence de l'Art de la Séduction, en s'appuyant sur les vies fascinantes des grands personnages de l'Histoire du monde. Il identifie les lois d'un jeu impitoyable et intemporel pour ensorceler et contraindre votre adversaire à capituler. Il vous faudra d'abord créer du désir chez votre victime, jouer avec ses sentiments en alternant Plaisir et Confusion, puis vous faire désirer toujours plus… pour enfin exécuter les dernières notes de votre triomphe.

La pétition proposait, pour agir, de publier de mauvaises critiques sur la page du livre, sur les différentes plateformes de vente, mais aussi de contacter les maisons d'édition, pour réclamer le retrait de la vente de l'ouvrage.

SOCIETE: le féminime n'a jamais tué personne

Les actions ont fini par payer, puisque les deux maisons d'édition ont publié un message commun pour faire part du retrait du livre des canaux de vente. « Les temps changent. Le débat sur les relations toxiques et les abus psychologiques au sein de notre société s'est à juste titre intensifié, tout comme la recherche dans ces domaines. Cela va de pair avec une sensibilité accrue dans ce domaine — ce qui rend une telle manière d'aborder le sujet discutable. Nous partageons ces préoccupations. Nous avons relu le livre, en avons discuté avec les éditeurs et ne le vendrons plus », ont indiqué Hanser et dvt.

via Boersenblatt