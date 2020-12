Traduire #3 : Elizabeth Ashurst et Matilda Hays, traductrices de George Sand

Elle assiste en 1840 à Londres à la Convention mondiale contre l’esclavage, avec son père et sa sœur Matilda, mais n’est pas autorisée à prendre la parole puisque les femmes ne sont pas considérées comme des déléguées à part entière.

Elizabeth Ashurst et son amie Matilda Hays lisent les romans de George Sand. Elles aiment son style de vie indépendant, tout à fait inhabituel au 19e siècle, tout comme sa vision de l’amour libre ou encore les questions politiques et sociales abordées dans ses livres.

Elles deviennent les premières traductrices de George Sand en anglais. Elles traduisent quatre romans ensemble, Spiridion (même titre en anglais, publié en 1842), Lettres d’un voyageur (Letters of a Traveller, publié en 1847), Les Maîtres mosaïstes (The Master Mosaic-Workers, publié en 1847) et André (même titre en anglais, publié en 1847).

Elizabeth Ashurst épouse l’artiste français Jean Bardonneau après l’avoir rencontré à Paris en 1847 et décède en couches en 1850.

Outre les quatre romans de George Sand traduits avec Elizabeth Ashurst, Matilda Hays traduit seule La Dernière Aldini (The Last Aldini, publié en 1847), avant sa rencontre avec Elisabeth Ashurst, et traduit seule La petite Fadette (Fadette, publié en 1851) après la mort d’Elizabeth Ashurst.

Matilda Hays est aussi l’une des premières femmes ouvertement homosexuelles dans la société anglaise. Comme George Sand, elle est déterminée à utiliser ses écrits pour améliorer la condition des femmes.

Elle écrit dans son propre roman, Helen Stanley (1846), que les mères doivent « apprendre à leurs filles à se respecter et à travailler pour leur pain quotidien plutôt que de prostituer leurs personnes et leurs cœurs dans des mariages ».

Elle cofonde le English Woman’s Journal, une revue mensuelle dont elle est la responsable éditoriale entre 1858 et 1864.