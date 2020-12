LivreMoi : artistes, associations et librairies, réunis autour des livres

Alexandre Dimitrijevich travaille pour Delphica, librairie de quartier à Genève. Léontine Zumthor est traductrice, elle revenait de sept années passées à Paris. Samuel Cardoso, lui, étudie à la Haute école d’art et de design de Genève. Tous trois décident alors de plancher « sur une idée de réinvention du monde du livre et l’outil le plus adéquat pour soutenir la librairie indépendante », nous raconte Alexandre Dimitrijevich. Une idée qui mettrait en perspective de nouvelles approches pour que le livre « devienne vecteur de culture ».

SUISSE: un plan de soutien de 7,5 millions francs à l'édition

En dehors de son activité de libraire, Alexandre passe également un master social à Lausanne. « Des études qui me poussent à rendre la culture plus accessible à tous », note-t-il. Et l’incitent à montrer le visage des militants associatifs de Genève.

Deux univers, le livre en partage

« Nous avons démarré avec le modèle du club de lecture, pour aboutir à des offres d’abonnement — mensuel, pour essayer, sur six mois, avec des sélections spécifiques d’œuvres, ou sur une année, pour profiter d’à côté innovants », nous précise le libraire.

LivreMoi.ch opérera donc uniquement sur la ville de Genève, après avoir rencontré douze librairies indépendantes de la ville. « Nous voulions les rencontrer, leur expliquer cette manière de toucher un nouveau public, qui ne va pas en librairie. Et comment nous envisagions de faire découvrir la littérature à travers une activité culturelle ancrée sur le terrain. C’est à dire les artistes et les militants, mais avec un pas de côté. »

Dès la semaine prochaine, la première rencontre, enregistrée en vidéo sera réalisée : deux intervenants, un militant et un artiste, présenteront leur actualité, et proposeront chacun leur livre de chevet, « celui qui a guidé leur pratique ou dirigé leur engagement. Nous n’en dévoilerons pas le titre ni l’auteur », s’amuse Alexandre Dimitrijevich. « En revanche, les futurs abonnés auront le choix entre deux sélections : la première militante, la seconde artistique. Et au fil de l’année, ou de la période pour laquelle ils s’engageront, ils recevront ainsi les titres retenus. »

Faire travailler les indépendants

Pour ce faire, ce sont les librairies indépendantes qui fourniront les titres : en format poche, pour que l’ensemble soit économiquement plus viable. Les commandes seront passées directement chez elles, avant d’être expédiées chez les abonnés. « Rapidement, nous publierons sur le site une présentation de nos partenaires, chacun avec ses spécificités. Parce qu’en réalité, il n’existe pas de réelle concurrence entre les libraires : toutes ont une identité propre. En la connaissant mieux, on peut décider de se rendre chez celle qui nous correspond le plus. »

LIBER: une monnaie-livre solidaire pour toute la Suisse

En outre, avec l’aide de Léontine Zumthor, les sélections seront affinées avec le temps. « Nous avons vocation à devenir rentables, mais projetons surtout de pouvoir collaborer avec les librairies pour monter des événements. Dans cette période particulièrement complexe, il faut avoir à cœur de partager la culture, et de s’appuyer sur des personnalités fortes, ou des festivals qui imaginent des solutions innovantes. »

“D'autres portes d'entrée sur la culture”

Ainsi, Kate Reidy, codirectrice du Black Festival, dédié aux films indépendants et prévu du 21 au 31 janvier 2021, viendra exposer les projets en cours. « Nous en profiterons pour officialiser le lancement de LivreMoi », note Alexandre. « On le reconnait, la culture est mal fichue en ce moment. Cela ne donne pourtant pas d’excuse pour s’en désintéresser, au contraire : il faut investir temps et énergie, pour que les gens aient le plaisir d’en découvrir d’autres volets. »

À l’avenir, LivreMoi veut convaincre les libraires de travailler sur des volets événementiels. « Imaginer un militant et un artiste, dans une rencontre en librairie, face au public, c’est enivrant. C’est l’occasion de profiter des lieux que les indépendants représentent pour développer d’autres mises en relation, d’autres portes d’entrée. »

Et pour ce faire, tout miser, pour l’instant, sur les petites structures pour monter rapidement les initiatives. « C’est l’avantage du circuit court : tout se règle plus simplement. Plus tard, nous verrons si nous pouvons travailler avec Payot, qui a un fonctionnement avec plus de hiérarchie – et peut-être qu’ils n’auront pas besoin de nous. »

Pour découvrir les offres, et inciter à l’abonnement, une offre avec remise de 20 % est proposée. En janvier, les tarifs officiels seront déployés.