Traduire (1) : Eleanor Marx, traductrice de son père Karl Marx

Née à Londres et connue dans sa famille sous le nom de Tussy, elle est la fille cadette de Karl Marx et joue souvent dans le bureau de son père pendant qu’il écrit le Capital, texte fondateur du marxisme.

Selon Rachel Holmes, la biographe d’Eleanor Marx, l’intimité de Tussy avec Marx pendant l’écriture du Capital est le prélude d’une connaissance approfondie de l’histoire économique, politique et sociale britannique dès son plus jeune âge. Tussy et le Capital grandissent ensemble, écrit sa biographe dans Eleanor Marx : A Life (Bloomsbury, 2014).

Eleanor Marx devient la secrétaire de son père à l’âge de 16 ans et l’accompagne dans ses conférences à travers le monde. Elle traduit certaines parties du Capital de l’allemand vers l’anglais. Elle révise les traductions des conférences de Marx sur le profit capitaliste et les salaires des travailleurs pour que celles-ci soient publiées dans ses livres. Après la mort de Karl Marx en 1883, elle publie les manuscrits inachevés de son père puis l’édition anglaise du Capital en 1887.

Elle rencontre le socialiste révolutionnaire français Prosper-Olivier Lissagaray, qui a fui en Angleterre après avoir participé à la Commune de Paris en 1871. Elle traduit en anglais son Histoire de la Commune de 1871 (History of the Paris Commune of 1871), avec publication de l’édition anglaise en 1876. Elle participe à la fondation de l’Internationale ouvrière à Paris en 1889.

Elle est l’auteure d’écrits politiques, seule ou avec le marxiste anglais Edward Aveling, et elle traduit aussi des œuvres littéraires, par exemple Madame Bovary, roman de Flaubert, dont elle assure la première traduction en anglais, publiée en 1886.

Elle apprend expressément le norvégien pour traduire en anglais les œuvres du dramaturge Henrik Ibsen. Elle traduit par exemple Un ennemi du peuple ( An Enemy of the People) en 1888 et La dame de la mer (The Lady from the Sea) en 1890.

Elle se suicide à l’âge de 43 ans après avoir découvert qu’Edward Aveling, devenu son compagnon, a secrètement épousé une jeune actrice l’année précédente.

