Aides : 677 auteurs auront bénéficié de l'aide Covid CNL/SGDL

677. Sur 100 000 auteurs du livre environ, c’est le nombre d’auteurs aidés depuis avril par le fonds CNL/SGDL. 40 % des auteurs qui ont eu accès à ces aides sont en région parisienne. Des effets de rupture d’égalité anticipées par les organisations professionnelles, notamment la Ligue, qui avait communiqué dès mars sur les conséquences du choix de cette non-gestion par l’État.

Au total, le CNL aura abondé la SGDL de 2 millions d’euros, et les organismes de gestion collective auront à leur tour fléché 1,2 million (SOFIA, CFC, SCAM, l’ADAGP, SAIF), portant au total la somme à 3,2 millions. La SGDL devra donc reverser près d’un million d’euros non sollicités par les auteurs au CNL.

Par ailleurs, la SGDL n’a jamais eu structurellement de fonds dédié : la dotation du CNL a pris la forme d’une subvention dans la lignée de la subvention de fonctionnement qui lui est attribuée depuis plusieurs années. De même, des organisations professionnelles pointent la problématique de fonds sectoriels qui étaient supposés être complémentaires, et qui ont de fait mimé le fonds de solidarité, mais avec des critères encore plus restreints.

Des difficultés majeures

« Les crédits de l’État pour les auteurs du livre ont profité à l’éternel sérail parisien, témoigne une autrice de littérature jeunesse. Je suis professionnelle de longue date, on m’a refusé l’aide SGDL à 300 euros près. Pourtant, on m’a demandé un nombre hallucinant de pièces personnelles à fournir. J’ai perdu un temps de dingue. Heureusement qu’il y a eu le fonds de solidarité nationale, c’est ça qui m’a sauvé ».

Au début de la crise sanitaire, l’État a fait le choix de déléguer la gestion des aides aux auteurs aux centres nationaux, qui ont eux-mêmes renvoyé la charge aux organismes de gestion collective. À l’exception du Centre National des Arts Plastiques, mais qui a été largement sous-doté.

« Sans l’intervention d’une poignée d’organisations professionnelles, nous n’aurions pas eu accès au fonds de solidarité nationale, poursuit l’autrice de littérature jeunesse. Dès le début, si leur voix était dissonante : ils ont demandé que nous soyons traités comme des professionnels, et donc intégrés aux mesures transversales. »

Et d'ajouter : « L’idéal aujourd’hui serait que le fonds de solidarité perdure, soit plus opérationnel pour les artistes-auteurs sans SIRET, et que les centres nationaux reprennent en main la gestion des aides auteurs pour plus de transparence et d’équité. L’idéal serait que les aides sectorielles soient vraiment complémentaires et correspondent à la spécificité de nos secteurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. »

Selon nos informations, en plusieurs mois, c’est plus de 50 millions d’euros qui auront été reversés aux artistes-auteurs grâce au fonds de solidarité nationale. Restent des ruptures d’égalité, car le formulaire pour les artistes-auteurs sans SIRET demeure toujours plus long dans sa mise en place.

crédit photo aatlas CC 0