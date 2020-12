Guillermo del Toro et Chuck Hogan de retour en librairie avec Les Avides

Le réalisateur Guillermo del Toro et l'écrivain Chuck Hogan se retrouvent donc, après La Lignée, pour une nouvelle saga, qui démarre avec The Hollow Ones, publié en version originale en 2020 par Grand Central Publishing. Les Dossiers Blackwood prend le nom d'un des personnages principaux, Hugo Blackwood.

Le résumé de l'éditeur pour Les Avides :

Après une enquête qui a mal tourné, Odessa Hardwicke est mise à pied. Dévastée, la jeune agent du FBI n’est pourtant pas en cause. Sur la piste d’un meurtrier avec son collègue, elle se voit obligée de commettre l’irréparable. Mais ce qui la choque le plus n’est pas d’avoir fait usage de son arme, c’est la présence ténébreuse qu’elle pense avoir vu quitter le corps de sa victime. En attendant des jours meilleurs, Odessa accepte une mission à New York. Cette affectation a priori sans intérêt la met sur la piste d’un personnage mystérieux, Hugo Blackwood. Qui est cet homme ? Un simple fou ou le meilleur espoir de l’humanité face à un mal indicible ?

« Notre processus d’écriture n’a pas vraiment changé depuis notre première rencontre, il y a quatorze ans. Nous avons passé d’innombrables petits déjeuners à lancer des idées et à développer des histoires, puis il y a eu les étapes suivantes : la construction du plan, l’écriture, les multiples allers-retours et échanges de chapitres », indiquent les deux auteurs, plutôt productifs.

[Premières pages] Les Avides - Guillermo del Toro et Chuck Hogan

Hommage aux auteurs classiques H.P. Lovecraft et Algernon Blackwood, cette nouvelle série « séduira les fans de Stephen King, The Haunting of Hill House, Sherlock Holmes ou Stranger Things », assure l'éditeur français Pygmalion dans un communiqué.

Les Avides, en version française, a été traduit par Agnès Espenan. Le livre sera disponible le 3 février prochain.