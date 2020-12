Les organismes de gestion collective autorisés à aider financièrement les auteurs

Présentée par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la ministre de la Culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports, l'ordonnance n° 2020-1599 a été publiée dans le Journal officiel du 17 décembre, après une présentation lors du Conseil des ministres du 16 décembre.

Depuis l'ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020, les organismes de gestion collective sont autorisés à verser des aides financières exceptionnelles aux titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins lésés par la crise sanitaire. Grâce à cette première ordonnance, les OGC pouvaient puiser dans les sommes que la loi leur impose de consacrer à des actions artistiques et culturelles (festivals, résidence d'artistes, bourses d'écriture, éducation artistique et culturelle…) pour le versement de ces aides.

L'ordonnance de ce 16 décembre prolonge cette possibilité au-delà du 31 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.

Notons que les bénéficiaires de ces aides exceptionnelles resteront anonymes « pour des raisons tenant au respect de la vie privée des auteurs et des artistes aidés pour cause de détresse matérielle », indique l'ordonnance. Ceci en dérogation à l'article L326-2 du Code de la propriété intellectuelle, concernant la transparence et l'obligation d'information des OGC.

« Cette dérogation est strictement limitée aux aides individuelles, à caractère social, versées en application de l'ordonnance du 27 mars 2020, de sorte que les noms des bénéficiaires des autres mécanismes d'aides continueront d'être publiés. Cette information restera néanmoins tenue à la disposition du ministre de la Culture et de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins pour l'exercice de leur contrôle », ajoute toutefois l'ordonnance.

Le texte complet de cette ordonnance est disponible à cette adresse.

