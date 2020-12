Jay-Z crée une maison d'édition, Roc Lit 101

Au-dessus du berceau de Roc Lit 101, donc, Random House et Roc Nation, à l'origine une maison de disques, dont les activités vont également vers le cinéma et la télévision. À la tête de la structure éditoriale, Chris Jackson, éditeur pour One World, une autre maison du groupe Penguin Random House, et Jana Fleishman, vice-présidente de Roc Nation.

« L'objectif de Roc Lit 101 est de fournir une tribune créative aux artisans et artistes de renom, pour partager leurs visions avec de nouveaux publics », a indiqué Jana Fleishman dans un communiqué. « Notre aspiration pour cette maison d'édition est de fabriquer des livres qui s'inspirent du meilleur de la pop culture — ses conteurs, ceux qui la font et ceux qui l'écrivent, les plus imaginatifs et les plus talentueux — pour créer des œuvres magnifiquement écrites et produites qui divertiront et passionneront les lecteurs, mais nourriront également les débats les plus complexes », a complété Chris Jackson.

Les premiers titres de la maison seront disponibles à l'été 2021, avec les mémoires du joueur de base-ball C.C. Sabathia, écrites avec Chris Smith, et un ouvrage signé par le critique musical Danyel Smith qui explorera l'impact des femmes noires dans la musique populaire américaine.

Parmi les autres noms attendus au programme de Roc Lit 101, quelques rappeurs, comme Lil Uzi Vert, Meek Mill, Fat Joe ou encore Yo Gotti, dans des genres aussi différents que le livre illustré, les autobiographies et autres récits de vie ou encore les livres pour la jeunesse.

Jay-Z n'est pas le premier rappeur à s'intéresser à l'édition, puisque l'artiste britannique Stormzy l'a devancé en 2018 pour #Merky Books, une maison d'édition ouverte au sein du groupe Penguin Random House, là aussi.

Photographie : Penn State, CC BY-NC 2.0