Correcteurs, auteurs, scénaristes : dans l'édition et ailleurs, la parole libre

Facebook, Twitter, Instagram : qu’importe le flacon, pourvu qu’on s’épargne la gueule de bois. Trois comptes ont fleuri ces derniers jours, résultant de constats communs : « Nous avons tous, à un moment de nos carrières, sacrifié nos conditions de travail et notre rémunération, parce qu’on adore ce que l’on fait », nous indiquent les animateurs du compte Twitter Parole de Correcteurs. Ce dernier fait quelque peu cavalier seul : il est piloté par le syndicat Correcteurs CGT, quand les deux autres émanent d’initiatives individuelles.

Pourtant, les trois sont poussés par une nécessité commune : « Avec les réseaux, nous disposons d’un espace d’expression complet pour les auteurs. Celles et ceux qui témoignent bénéficient d’un anonymat complet, parce que cela encourage le récit », nous précisent les créateurs de Parole d’auteurs et d’autrices. « Ce qui nous pénalise le plus, c’est le jeu sur l’affect qui s’introduit dans les relations avec les éditeurs – et conduit à accepter des clauses de contrat abusives, par exemple. »

Partager, plus facilement

Les outils d’échanges ne manquent toutefois pas pour ces professionnels, des groupes privés en passant par les forums. « Avec toujours le risque d’être infiltrés et que telle ou tel écrive quelque chose qui sera vu, lu… et entraînerait des répercussions immédiates. L’édition repose encore sur de multiples tabous : les évoquer revient à prendre le risque de ne plus être publiés, ne plus être invités dans des salons. Autant de sanctions que l’anonymat évite. »

Réciproquement, chacun des comptes prend soin de supprimer toute mention directe. « Nous connaissons les dangers d’un tribunal populaire qui se tapit dans l’usage des réseaux : quand on reçoit un texte, on s’assure en premier lieu de gommer toute référence à une société de production, un réalisateur ou une personne qui serait expressément citée », nous indique Parole de scénaristes.

Une protection d’un côté comme de l’autre de la barrière, afin que nul ne soit jeté en pâture, justement. « Que les scénaristes racontent ainsi leurs conditions de travail, dans un cadre sécurisé, aide finalement à se sentir moins seul. On touche à l’intime dans ces confessions personnelles, qui finissent par faire écho à d’autres expériences désagréables. Le cas isolé se change vite en scandale collectif : c’est notre propos. Que les scénaristes, individuellement, comprennent qu’ils ne sont pas seuls. »

Encyclopédie par l'exemple de mauvaises conduites

Parole d’auteurs et Parole de scénaristes ont à ce titre opté pour une présentation presque encyclopédique : un hashtag désigne le volet où se classerait le témoignage. #Droitdauteur #Cession #Invisibilisation #Rabaissement ou encore #Travailgratuit et autre #Contratdedition. À chacun est associé un récit illustrant la thématique. Facile à comprendre.

« Cependant, ce que la page présente ne dévoile qu’à peine la partie émergée de l’iceberg. Pas même le centième de la réalité. Au moins, les scénaristes qui la consultent prennent conscience que les mésaventures endurées se retrouvent ailleurs. »

Par la suite, il revient autant aux syndicats de s’emparer des sujets pour qu’évoluent les relations interprofessionnelles autant qu’avec les pouvoirs publics. L’autre volet concernerait alors les formations à envisager pour éviter ces écueils. « Certainement, les organisations d’auteurs s’en empareront. Toutefois, beaucoup d’auteurs ignorent que des formations existent, voire considèrent ne pas en avoir besoin – jusqu’à ce qu’ils se retrouvent confrontés à la réalité. »

Et d’ajouter : « On constate souvent des défauts de communication entre éditeurs et auteurs : nous ne sommes pas tenus au courant d’une cession de droit, d’une traduction, etc. L’opacité devient flagrante dans le milieu, débouchant sur une infantilisation des auteurs, perçus comme des gamins. C’est “Signe là et laisse-moi faire”, estimant que l’on ne sait pas ce qui se passe ou que l’on n’a pas à savoir. »

Les correcteurs insistent : « Il ne s’agit ni de “name and shame” ni d’attaquer les éditeurs ou leur syndicat – quand il le faut, le syndicat des correcteurs sait intervenir. Ici, nous disposons d’une tribune pour que le public comprenne mieux le secteur. D’un bout à l’autre de la chaîne, depuis les créateurs, jusqu’aux libraires, cela montre la précarité de l’industrie du livre. » Et de conclure : « Nous intervenons dans un secteur qui se veut vecteur d’émancipation, de diffusion des savoirs, mais donc les coulisses ne sont pas très propres. »

Du côté des scénaristes, on envisage de mettre un terme aux diffusions, « lorsque tout le monde aura compris ce qui se passe et que plus personne ne l’acceptera ». En attendant, les pages ne manqueront pas d’activité.

illustration Cdd20 CC 0