En Estonie, ouverture d'un musée dédié aux ouvrages censurés

Situé dans la vieille ville de Tallinn, le musée des ouvrages censurés réunit et classe plusieurs exemples du monde entier, notamment du Royaume-Uni, de la Russie ou encore de la Chine. Une centaine de titres forment la collection de l'établissement, qui ambitionne de « préserver les idées, les conversations, les débats et les réflexions ».

Joseph Maximillian Dunnigan, originaire d'Écosse et instigateur de ce musée, a passé quelques années en Chine après ses études, où il s'est intéressé aux questions relatives à la liberté d'expression et à la liberté de publication. « Avec le musée, nous souhaitons attirer l'attention des visiteurs sur cette longue histoire de la censure et leur faire réaliser l'importance de la liberté d'expression », explique Dunnigan.

Parmi les titres présentés au sein du musée, We, roman dystopique du dissident soviétique Yevgeny Zamyatin, influence notable d'Orwell et Huxley, Le Maître et Marguerite de Boulgakov, Sa Majesté des mouches, de William Golding ou encore L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne.

On trouve également des titres plus récents, comme La Servante écarlate, de Margaret Atwood, voire contemporains : 50 Nuances de Grey, de E.L. James, ou The Hate U Give d'Angie Thomas. Une manière de se rendre compte que la censure reste une problématique concrète.

Différentes sections permettent de découvrir les collections, avec l'une d'entre elles consacrée aux ouvrages victimes d'autodafés, et une autre dédiée aux titres pour la jeunesse. Les ouvrages présentés, pour la plupart, peuvent être achetés directement au musée.

EDITION: la censure économique, toujours très efficace

L'établissement est ouvert du vendredi au dimanche, et devrait prochainement proposer des animations et événements autour de sa thématique. Un podcast et un club de lecture feront partie des premiers projets à voir le jour...