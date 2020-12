Un inédit de Julien Gracq chez Corti en janvier 2021

L'auteur d'Au château d’Argol (1938) et d'Un balcon en forêt (1958), également publiés aux éditions Corti, ne s'est pas encore tu. La maison d'édition annonce ainsi la parution de Nœuds de vie, recueil de textes inédits. La maison souligne que Gracq s'y montre « est aussi étonnant dans le grand angle (ses centres d’intérêt sont aussi bien historiques que géographiques) que dans le plan rapproché (tous ses textes sur des paysages ou des événements) ou le gros plan (certains textes sur des écrivains, des villes ou des phénomènes littéraires) ».

(…) la Terre a perdu sa solidité et son assise, cette colline, aujourd’hui, on peut la raser à volonté, ce fleuve l’assécher, ces nuages les dissoudre. Le moment approche où l’homme n’aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu’un monde entièrement refait de sa main à son idée – et je doute qu’à ce moment il puisse se reposer pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre était bonne.