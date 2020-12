Cécile Hennerolles et Flore Vesco lauréates du Prix La Voix des Blogs 2020

Le Prix La Voix des Blogs 2020 littérature junior est remis à Cécile Hennerolles pour Les enfants terribles de Bonaventure, aux éditions Magnard Jeunesse. Le jury « a choisi de récompenser un roman junior incarné et accessible aux personnages attachants, dont la narration pleine d'humour menée tambour battant et la thématique écologique laissent aussi à imaginer un monde plus juste ».

[Chronique] Les enfants terribles de Bonaventure, « enivrant et décalé »

Le résumé de l'éditeur pour Les enfants terribles de Bonaventure :

Sur la minuscule île de Bonaventure, perdue au milieu de l'océan, le jeune " Croque-poux " vit avec ses copains une enfance hors du commun, faite de cabanes, de glissades dans la boue, de criques secrètes et de courses folles. Jusqu'au jour où l'annonce de la construction d'un pont, décidée par les hauts fonctionnaires du continent, vient menacer ce paradis perdus. Bientôt, un projet de station balnéaire se profile, et les enfants sont même menacés d'être envoyés dans un pensionnat pour refaire leur éducation, jugée trop fantaisiste. Pas question pour les petits Bonaventuriens de laisser faire sans réagir. Ils organisent la résistance à la façon de Bonaventure : foldingue et solidaire, désobéissante et incroyablement énergique.

[Premières pages] Les enfants terribles de Bonaventure - Cécile Hennerolles

Le Prix La Voix des Blogs 2020 littérature ado est quant à lui remis à Flore Vesco pour L'estrange malaventure de Mirella, aux éditions l'école des loisirs. Le jury a « décidé de saluer un roman abouti dont la langue médiévale et formidablement sensuelle donne toute son épaisseur à une galerie de personnages mémorables. Une réécriture inventive, entre mystères et humour, de la légende d'Hamelin. »

Flore Vesco est la première autrice à remporter une deuxième fois le Prix La Voix des Blogs, qu'elle avait déjà reçu en 2016 à la publication de son premier roman, De cape et de mots (avec Charlotte Gastaut, Didier Jeunesse).

Le résumé de l'éditeur pour L'estrange malaventure de Mirella :

Moyen Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Hamelin. Vous croyez connaître cette histoire par c¿ur ? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Hamelin ? Oubliez ces sornettes : la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Jusqu'ici, elle passait inaperçue en ville - qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-faim, une enfant trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don ignoré de tous : elle voit ce que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste... Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance. Y compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les temps.

[Premières pages] L'estrange malaventure de Mirella - Flore Vesco

Chacune des lauréates reçoit une dotation de 200 €, récoltée grâce à une cagnotte participative.

Deux mentions, remises par les lecteurs et lectrices suite à un vote en ligne, ont également été décernées à Audrey Alwett pour Magic Charly (Gallimard Jeunesse) en littérature junior, et à Pascale Quiviger pour Le royaume de Pierre d'Angle (Éditions du Rouergue Jeunesse) en littérature ado.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones