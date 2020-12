Édition italienne : livre numérique, promotion de la lecture et pandémie

Fabio Del Giudice, 54 ans, travaille à l’AIE depuis 2001 en tant que responsable des relations institutionnelles. Depuis 2002, il est directeur de la foire Più libri più liberi, la rencontre nationale des petites et moyennes maisons d’édition à Rome. Depuis 2011, il occupe également le poste de directeur de Confindustria Cultura Italia, la fédération des industries culturelles italiennes appartenant à Confindustria (Confédération générale des industries italiennes).

Les mots institutionnels

Le président de l’Aie, Ricardo Franco Levi, a remercié Alfieri Lorenzon, prédécesseur de Del Giudice, et a souhaité à ce dernier « toute la réussite possible », avec la certitude qu’il « assumera son nouveau rôle dans la continuité de la direction précédente et qu’il s’emploiera à renforcer le rôle de l’Association dans la définition des politiques de soutien à la lecture et au livre en Italie ».

De son côté, Del Giudice a affirmé : « C’est un honneur d’être appelé à diriger la plus ancienne association professionnelle italienne. Je le ferai en étant pleinement conscient du rôle fondamental joué par les éditeurs dans la croissance culturelle et donc économique du pays, et avec un esprit de service envers la figure de l’Éditeur. »

Entre révolution numérique et pandémie

Alfieri Lorenzon est revenu avec Il giornale della libreria sur son expérience de directeur de l’AIE, en rappelant que les années de sa direction « ont été pleines de préoccupations, mais aussi d’une énorme satisfaction dans l’effort visant à mettre le livre au centre du développement culturel et économique du pays ».

Il a donc évoqué les événements clés qui ont caractérisé cette dernière décennie de la vie du livre en Italie, et pas seulement. « Je crois qu’au cours de ces treize années, nous avons vécu, en tant qu’éditeurs, certains passages vraiment problématiques. La plus grande crise économique depuis 1929, dont nous nous sommes remis il y a seulement deux ans, et maintenant l’urgence Covid-19. Un changement technologique majeur qui, pendant un moment, a fait pleurer beaucoup de monde pour la mort du livre, ce qui n’a pas eu lieu. Au moins 3-4 réformes scolaires qui ont eu un impact important sur les éditeurs, qui se sont montrés capables d’adapter leurs offres au numérique. »

Il juge enfin que l’Italie a su bien s’adapter à ces changements : « Nous constatons aujourd’hui que les voies de transformation que nous avons empruntées, dont les éditeurs en premiers ont pris la charge, nous ont permis de mieux faire face à l’urgence épidémique : la vitesse du changement est toujours une variable difficile à gérer, mais le monde éditorial s’avère avoir bien tenu le coup. »

Une stratégie de promotion de la lecture de plus en plus efficace

Il revendique ensuite les nombreuses initiatives de l’AIE pour la promotion de la lecture, car, comme il le rappelle, « le problème italien n’a jamais été la production, mais la demande et donc la lecture » : « Il y a treize ans (…) le Centre pour le livre et la lecture — Cepell — venait d’être créé, et peu d’investissements [dans la lecture] étaient encore réalisés ; mais maintenant les choses ont changé et l’AIE et les éditeurs ont joué un rôle central, pas seulement dans la sensibilisation. Je pense à l’initiative #ioleggoperché qui, en cinq ans, a permis d’introduire bien plus d’un million de livres dans les bibliothèques scolaires et qui a été un succès même dans une année compliquée comme celle-ci. »

En 2014, l’Association avait d’ailleurs lancé la campagne « Un livre est un livre », dans le but d’obtenir un même taux de TVA pour les livres papiers et électroniques : « Une bataille remportée en Italie et en Europe et où nous avons également joué un rôle central en mettant en avant un principe : c’est la production de culture qui doit être centrale, et non le moyen qui la véhicule. »

La vocation de l’AIE : représenter tous les éditeurs

Il souligne aussi la volonté de l’AIE de se montrer comme un partenaire pour toutes les manifestations qui défendent et promeuvent le livre : « Tout type d’événement de promotion du livre et de la lecture est soutenu par l’Association. » Et encore : « Notre phare est la défense des éditeurs, de tous les éditeurs, et nous l’avons récemment démontré en ouvrant, lors de l’urgence Coronavirus, notre newsletter également aux non-membres. »

L’AIE a été fondée en 1869 et est la principale association professionnelle des éditeurs italiens. Elle représente donc la première industrie culturelle du pays. Elle vise à défendre les intérêts des éditeurs, à encourager leur croissance professionnelle et à promouvoir la diffusion du livre, de la lecture, et de l’édition italienne dans le monde.

D’après Lorenzon, ce rôle est reconnu au niveau européen : « Lorsque je suis arrivé, le président de l’AIE était également président de la FEP (Federation of European Publishers), tandis que l’actuel président Levi est vice-président de la FEP et sera au sommet dans deux ans. Le choix de la Foire du livre de Francfort de désigner notre pays comme invité d’honneur en 2024 est d’ailleurs significatif. »

Cependant, comme le précise encore l’ancien directeur de l’AIE, ce rôle est pleinement reconnu aussi au sein des institutions italiennes, « comme on l’a vu aussi à l’occasion du 150e anniversaire de l’AIE, célébré à Rome l’année dernière en présence du président de la République Sergio Mattarella ».

