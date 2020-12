John Le Carré est mort : ses archives littéraires conservées par la Bibliothèque Bodléienne

L'auteur du Miroir aux espions (traduit par Jean Rosenthal, Robert Laffont), La Taupe (traduit par Jean Rosenthal, Robert Laffont) ou La Petite Fille au tambour (traduit par Natalie Zimmermann et Lorris Murail), qui avait récemment publié Retour de service (traduit par Isabelle Perrin, Seuil), est décédé ce 12 décembre à l'âge de 89 ans, a révélé son agent.

Qualifié de « géant de la littérature britannique » par Jonny Geller, agent chez Curtis Brown et représentant de l'auteur depuis une quinzaine d'années, John Le Carré laisse une imposante bibliographie. Plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés, sous forme de films, séries ou encore feuilletons radiophoniques.

L'espionnage, expliquait John Le Carré, « donne une compréhension extraordinaire des individus » : ses quelques années de service au sein du MI5, puis du MI6, les services de renseignement britanniques, lui auront sans donte fourni de quoi nourrir son œuvre.

En 2011, l'écrivain avait légué ses archives littéraires à la Bibliothèque Bodléienne, institution de l’université d'Oxford où il passa quelques années en tant qu'élève, puis professeur. Le Carré a laissé à l'établissement patrimonial les brouillons de ses romans écrits entre 1965 et 2010, parmi lesquels on trouve ses titres les plus connus.

Le Miroir aux espions et La Taupe, donc, mais aussi Comme un collégien (traduit par Jean Rosenthal, Robert Laffont), Le Directeur de nuit (traduit par Mimi Perrin et Isabelle Perrin, Robert Laffont) ou encore Le Tailleur de Panama (traduit par Mimi Perrin et Isabelle Perrin, Seuil) se retrouvent donc à l'état de brouillons.

L'occasion de remarquer, à en croire les dates laissées par l'écrivain, le temps accordé à l'écriture de ces différents livres : les brouillons d'A Perfect Spy (Un pur espion, traduit par Natalie Zimmermann, Robert Laffont) courrent ainsi de 1980 à 1986, année de la publication du livre...

Le répertoire des archives littéraires de John Le Carré est accessible à cette adresse.

Photographie : N.C. Mallory, CC BY-ND 2.0