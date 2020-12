Affaire Weinstein : “Le féminisme n'a jamais tué personne !“

Mais, depuis cette libération de la parole des femmes, tout est-il résolu ? Difficile de croire que l’égalité entre hommes et femmes se soit désormais imposée partout, ou que les problèmes de domination soient réglés pour toutes les femmes, quels que soient leurs origines et leurs parcours sociaux. Des combats restent à mener, mais comment porter la parole féministe ?

Elsa Dorlin, philosophe, auteure et professeure de philosophie politique et sociale à l’Université Paris 8, est la conseillère scientifique du cycle Le féminisme n’a jamais tué personne !

Violences sexistes : quand les femmes prennent la parole

Lundi 18 janvier • 18h30 • Gratuit

Féminicides, viols, harcèlement : les violences faites aux femmes sont multiples et révèlent une organisation du monde centrée sur le pouvoir des hommes. Par leurs paroles, leurs actions, leurs écrits, de nombreuses femmes s’élèvent contre cet état de fait pour en dénoncer et en démonter les mécanismes. Mais à l’ère #MeToo, cette parole est-elle bien entendue ? Comment peut-on encore lutter contre les violences sexistes ?

Avec Valérie Rey-Robert, écrivaine, créatrice du blog Crêpe Georgette, Anaïs Bourdet, fondatrice du projet Paye Ta Shnek, co-animatrice du podcast Yesss, Ovidie, réalisatrice, journaliste, écrivaine et actrice

Animée par Elsa Dorlin, philosophe, auteure et professeure à l’Université Paris 8

Conférence 13 minutes : le féminisme

Lundi 22 février • 19h • Gratuit

Un thème, cinq intervenantes. Chacune a treize minutes pour traiter le sujet en fonction de son expérience professionnelle, son domaine de recherche ou son parcours personnel. Cinq points de vue singuliers pour une approche plurielle du féminisme.

Par ces regards croisés, cette soirée transdisciplinaire propose de prendre un peu de hauteur et de lancer des pistes de réflexion.

Avec Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, professeure de sciences politiques, autrice de La révolution du féminin (Folio Essais, 2020) et de Seins. En quête d’une libération (Anamosa), Noémie de Lattre, actrice et metteuse en scène Geneviève Brisac, écrivaine, autrice de Sisyphe est une femme (Éditions de l'Olivier), Iris Brey, journaliste et critique de cinéma, autrice de Le Regard féminin et Sex and the series (Éditions de l'Olivier), Mounia El Kotni, chercheuse en anthropologie du genre et de la santé, chercheuse associée à l’Université de l’Etat de New York à Albany

Quand imaginaires et plaisirs féministes se libèrent

Lundi 8 mars • 19h • Gratuit

Depuis une décennie, la révolution féministe a pris appui sur les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix. Facebook, Instagram, Twitter, et podcasts en tous genres ont permis de dénoncer la domination masculine grâce à l'intersectionnalité tout en abordant des sujets considérés jusque-là comme tabous : les règles, le clitoris, la masturbation... En quoi ces modes de prises de paroles et d’actions peuvent se transformer en véritable empowerment ?

Avec Fania Noël, essayiste, militante afro-féministe, Ph.D candidate en sociologie à The New School for social research (New York), Elvire Duvelle-Charles, journaliste, réalisatrice et activiste féministe, co-autrice du compte Instagram Clit Révolution, Élise Thiébaut, autrice de Ceci est mon sang (La Découverte, 2017), Mes ancêtres les gauloises (La Découverte, 2019)

Animée par Charlotte Bienaimé, productrice de radio, productrice d’Un Postcast à soi

Les rencontres se dérouleront en Petite Salle du Centre Pompidou (Niveau -1)

