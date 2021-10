Collibris lance le Ptit Colli, sa box littéraire personnalisée

Le paquet du Ptit Colli avant déballage (ActuaLitté, CC BY 2.0)

« Notre volonté est de promouvoir la lecture et les échanges autour de celle-ci, comme partager ses lectures avec ses amis ou les commenter. Le Ptit Colli est une manière de prolonger cette volonté en offrant ou en s’offrant la lecture chez soi, de telle façon qu’elle apparaisse facile, ludique et agréable », explique à ActuaLitté l’équipe de Ptit Colli. « Nous ne visons pas de cible en particulier, chaque lecteur qu’il lise un livre de temps en temps ou plus d’une centaine par an, qu’il ait un certain âge ou qu’il soit adolescent, y trouvera une offre adaptée grâce à nos formules d’abonnements, notre offre ponctuelle ainsi que notre sélection de livres qui s’adapte à tous les âges. Seule contrainte : nous ne proposons pour l’instant que des livres au format de poche. »

« Le Ptit Colli est une expérience de lecture personnalisée. Nous répondons aussi bien au souhait de lecture de nos clients, que nous cherchons à les surprendre (quand ils le souhaitent) par des sélections de livres originales et surprenantes », poursuit-elle.

Une box personnalisée pour une expérience de lecture elle aussi personnalisée

Avec deux livres de poche sélectionnés par un comité éditorial — composé d’auteurs, de libraires ou anciens libraires et de l’équipe du Ptit Colli — en fonction des goûts littéraires de chaque destinataire, des goodies (thé, encens, gadgets...), le contenu de chaque box est toujours unique.

« Certes des profils de lecteurs se dessinent en fonction des goûts de nos clients, mais grâce à notre option “surprise” nous proposons à chaque lecteur une box personnalisée. De plus, notre statut professionnel nous permet d’acheter les ouvrages directement auprès des éditeurs », ajoute l’équipe du Ptit Colli.

À l’image des autres boxes, il est possible de s’abonnement soi-même ou d’offrir abonnement à un proche. Pour ce faire, il est possible de choisir la fréquence d’abonnement : mensuel, bimestriel ou trimestriel, bien que Le Ptit Colli puisse aussi être commandé ponctuellement.

Dans le cas où l’abonnement est offert à quelqu’un, il faut soit connaître les habitudes de lecture de la personne à qui l’on souhaite offrir le(s) paquet(s). Le cas échéant, il faut que cette personne soit inscrite sur la plateforme Collibris et qu’elle ait complété sa bibliothèque. « Nous encourageons nos clients à le faire, car, grâce à cela, nous pouvons directement voir ce que la personne a lu et les notes qu’elle a attribuées à ses lectures, ce qui nous permet de faire une sélection qui correspond le plus à ses envies », nous explique-t-on.

Point important : l’abonnement peut-être résilié à tout moment à partir du site internet Le Ptit Colli.

Le contenu du Ptit Colli (ActuaLitté, CC BY 2.0)

Pas de nouveauté en route : plutôt innover sur des produits existants

Pour l’instant, l’entreprise n’envisage pas de nouveaux projets en route. « Nous avons lancé notre application mobile, notre plateforme web ainsi que le Ptit Colli en un laps de temps plutôt restreint, nous allons donc désormais les enrichir, prendre en compte les retours de nos utilisateurs et clients pour les améliorer et les rendre le plus fonctionnels possible », justifie l’équipe de Ptit Colli.

Cependant, l’équipe prévoit tout de même de lancer des boxes à thème chaque mois, avec des goodies adaptés et un design adapté au thème choisi. En revanche, rien ne changera concernant la sélection de livres : ils seront toujours choisis en fonction des goûts des lecteurs. Ils pensent également envoyer ponctuellement des box similaires pour tous, axées sur une tendance en édition limitée. Des e-mails seront aussi envoyés régulièrement aux abonnés, afin de leur proposer de mettre à jour leurs préférences de lecture.

Collibris avant le Ptit Colli

La création de Collibris vient d’un constat établi par Paul Roy et Nicolas Saubin. À l’époque, les deux amis se posent des questions telles que : « Comment organiser sa bibliothèque ? Comment trouver sa prochaine lecture parmi les milliers d’œuvres publiées chaque année ? Comment les partager ? » Quand ils y ont pensé, il n’existait pas d’outil technologique permettant de référencer ses livres et de suivre les lectures d’un proche et d’un ami.

Les deux fondateurs de Collibris mettent alors au point un outil gratuit — une application accessible via smartphone, tablette et ordinateur — permettant de répondre aux attentes et besoins des lecteurs francophones. À partir des lecteurs que chacun rentre en fonction de son profil, Collibris est en mesure de leur conseiller d’autres ouvrages sélectionnés en fonction de leurs préférences.

Un aperçu des goodies envoyés en complément des livres. (ActuaLitté / CC BY 2.0)

Un concept de box littéraires en plein essor depuis 3 ans

Le concept lancé par Collibris reprend donc dans les grandes lignes, les services d’abonnement proposés par Livre-moi(s), une box qui permet de recevoir un livre-surprise sur les conseils personnalisés d’une libraire, tous les mois chez soi. La box Once upon a Book — créée fin 2014 — propose quant à elle des boîtes thématiques que le lecteur peut choisir ou non à travers le questionnaire qui lui est soumis.

La box Le Haut de la Pile, projet lancé en partenariat avec les recommandations d’un libraire indépendant qui apporterait sa propre sélection de livres, demande aussi aux lecteurs d’indiquer leurs envies de lectures, leurs goûts et leurs habitudes.

« Nous avons lancé le Ptit Colli il y a seulement 15 jours et nous pouvons déjà dire que les retours sont très positifs et les premiers objectifs de ventes sont atteints », nous explique-t-on. C’est un bon début, donc.