En face, Jean Lorrain, écrivain, chroniqueur redouté, dandy et polémiste. Deux coups seront tirés. Personne ne tombera. Pourtant, quelque chose aura été atteint dans cette rencontre sans blessure. L’image que Proust se fait de lui-même, et celle qu’il entend imposer au monde.

L’épisode est connu des biographes, mais il ne saurait se réduire à une simple curiosité mondaine. Il constitue un épisode exemplaire où se nouent trois dimensions de la fin du XIXe siècle. Le code aristocratique de l’honneur, la violence symbolique de la presse et la naissance d’une identité d’écrivain.

Le duel de Meudon n’est pas seulement un fait divers. Il est une représentation, presque une œuvre en miniature, dans laquelle Proust joue son propre rôle.

Quand la critique littéraire devient une attaque intime

Le casus belli fut une critique. Le 3 février 1897, Jean Lorrain, qui écrivait sous le pseudonyme de Raitif de la Bretonne, revient dans Le Journal sur Les Plaisirs et les Jours, le premier livre de Proust, paru en 1896. Après une première remarque sur l’ouvrage en juillet 1896, il en publie cette fois une critique particulièrement mordante. Il le décrit par une formule dont la cruauté est moins dans l’insulte isolée que dans son rythme dépréciatif : « de graves mélancolies, d’élégiaques veuleries, d’inanes flirts en style précieux et prétentieux ». La phrase réduit l’œuvre à une affectation de salon ; elle transforme la délicatesse en faiblesse, le raffinement en pose.

Mais la blessure décisive ne se situe pas seulement dans le jugement littéraire. Lorrain laisse entendre que le prochain livre de Proust pourrait bénéficier d’une préface d’Alphonse Daudet, en évoquant également son fils Lucien : « Soyez sûrs que, pour son prochain volume, M. Marcel Proust obtiendra sa préface de M. Alphonse Daudet, de l’intransigeant M. Alphonse Daudet, lui-même, qui ne pourra la refuser, ni à Mme Lemaire ni à son fils Lucien. »

Dans le contexte des salons mondains, où les réputations se construisent et se défont à voix basse autant que dans les journaux, cette allusion prend une portée particulièrement sensible. Elle renvoie, de manière oblique, mais reconnaissable, à l’homosexualité de Proust et à sa relation avec Lucien Daudet, que l’écrivain ne souhaite pas voir livrée à la curiosité ni aux railleries publiques.

L’attaque ne vise donc plus uniquement la valeur de son œuvre, elle effleure une intimité que les conventions sociales de l’époque condamnent à la discrétion, et menace de la transformer en objet de scandale. La critique franchit ainsi la frontière, toujours fragile, entre l’œuvre et la personne. Elle ne se contente plus de déclarer qu’un livre est mauvais ; elle prétend dévoiler l’homme qui l’a écrit, en exposant indirectement ce qu’il cherche à préserver de sa vie privée.

À Meudon, le duel comme cérémonie de l’honneur retrouvé

Proust demande réparation. Le geste peut nous sembler disproportionné. Pourquoi répondre à quelques lignes de journal par une rencontre armée ? Il faut pourtant se garder de projeter sur 1897 nos normes et nos réflexes.

Dans certains milieux de la société française, le duel demeure alors un moyen de défendre son honneur et de faire reconnaître sa dignité. Il n’est plus nécessairement la survivance brute d’une justice privée ; il fonctionne aussi comme une procédure codifiée, avec témoins, négociation, choix de l’arme, distance et nombre de coups. La violence obéit à un code social précis. Le duel ne supprime pas l’affront ; il le convertit en cérémonie.

Le 6 février 1897, la rencontre a lieu au bois de Meudon, près de la tour de Villebon. Les témoins de Proust sont le peintre Jean Béraud et Gustave de Borda, duelliste réputé et connaisseur des usages du duel ; ceux de Lorrain, l’écrivain Paul Adam et le bibliophile Octave Uzanne. Le pistolet est choisi. Le procès-verbal publié dans la presse précise le dispositif.

Vingt-cinq pas, deux balles, tir au commandement. Le duel s’achève sans vainqueur, les deux adversaires étant indemnes. Les deux coups ne blessent personne. Pourtant, cette absence de dommage ne signifie pas absence d’effet. Le rituel a accompli ce qu’il devait accomplir, les adversaires peuvent déclarer le différend clos.

Les témoignages contemporains insistent sur le courage de Proust. Le lendemain, Madame de Caillavet lui écrit pour l’embrasser « pour ce que vous avez été si brave » et se réjouit qu’il revienne « sain et sauf de cette aventure ». La formule révèle l’économie affective du duel. La bravoure est reconnue par les proches, et le survivant reçoit une sorte de certificat moral. Proust ne gagne pas au sens où l’un des combattants aurait été vaincu. Il gagne une identité qui pourra être racontée, répétée et admirée.

Le duel : de la correspondance à la fiction proustienne

Le duel entre Proust et Jean Lorrain n’apparaît pas directement dans les pages d’À la recherche du temps perdu. Son souvenir est toutefois conservé dans la correspondance de Proust. Dans la lettre qu’il adressa à Lucien Daudet après la rencontre, il rend compte des faits en ces termes : « Je n’ai pas été touché, ni Lorrain non plus bien que ma balle ait tombé (sic) presqu’à son pied droit » (Lettres à Lucien Daudet, éd. Michel Bonduelle, Paris, Gallimard, 1991, p. 130.) Ce bref témoignage, d’une sobriété remarquable, conserve une trace directe de l’événement.

Le motif du duel et de l’honneur se prolonge néanmoins dans le roman proustien, notamment dans la scène du duel imaginaire du baron de Charlus, dans Sodome et Gomorrhe. Charlus prétend à Morel que deux officiers l’ont insulté à propos du violoniste et qu’il s’apprête à leur envoyer des témoins. Le narrateur dévoile la mise en scène : « Il avait inventé qu’on lui avait rapporté que deux officiers du régiment avaient mal parlé de lui à propos du violoniste et qu’il allait leur envoyer des témoins. » Dans cette scène, l’honneur n’est pas seulement une valeur morale, il devient un moyen de se donner une certaine image aux yeux des autres.

Charlus mobilise le langage traditionnel du duel pour affirmer sa dignité aristocratique et sa virilité, alors qu’il cherche en réalité à obtenir l’attention et la proximité de Morel. Le duel se transforme ainsi à la fois en théâtre de l’honneur et en moyen de mettre en scène le désir. Charlus finit par s’absorber dans ce rôle. Il s’attache à l’idée du combat, non seulement pour faire venir Morel, mais aussi pour jouir de sa propre image belliqueuse.

Cet épisode romanesque ne constitue pas une réécriture directe du duel de 1897 entre Proust et Lorrain. Il donne plutôt une forme littéraire au milieu social et psychologique dans lequel l’honneur, la virilité, l’offense et le désir peuvent s’entremêler. Le souvenir du duel historique subsiste dans la correspondance de Proust ; dans le roman, le motif acquiert une signification nouvelle et devient partie intégrante du jeu complexe des rôles sociaux, de l’illusion de soi et du désir.

La construction de l’identité sous le regard des autres

C’est ici que l’épisode devient plus que biographique. Proust a souvent été décrit comme l’écrivain de la nuance, de la mémoire involontaire, des mouvements presque imperceptibles de la jalousie et du désir. Comment concilier cette intelligence de l’ambiguïté avec le geste apparemment simple du duel ? La contradiction s’atténue si l’on considère que Proust ne cherche pas seulement à faire taire une insulte, mais aussi à en maîtriser la signification. Il ne supporte pas que le regard d’autrui fixe son identité à sa place.

Le duel est, à cet égard, une scène du « moi social ». Dans les salons, dans la presse, dans les lettres, l’individu existe à travers des images qui lui échappent, qu’il s’agisse de sa réputation, des rumeurs qui circulent à son sujet, des caricatures dont il est l’objet ou de l’admiration qu’il suscite. Proust connaît intimement cette dépendance. Le monde mondain est pour lui un théâtre où chacun observe chacun, où les mots deviennent des armes et où une phrase peut déplacer une existence. À Meudon, il entre physiquement dans ce théâtre. Le jeune écrivain qui redoute le jugement social en accepte les règles les plus spectaculaires afin de ne pas en subir passivement le verdict.

On pourrait même voir dans le duel une sorte de répétition de son art futur. Dans À la recherche du temps perdu, les personnages ne sont jamais réductibles à ce qu’ils paraissent ; leurs gestes, leurs mots et leurs silences sont interprétés, déformés, repris par la société. Le narrateur découvre que l’identité n’est pas un noyau stable, mais une construction mouvante, soumise au temps et au regard. Or, en 1897, Proust tente encore de stabiliser cette identité par un acte public. Il veut opposer à la parole de Lorrain un fait irréfutable, il s’est présenté sur le terrain.

Quand une blessure invisible devient matière littéraire

La scène n’est donc pas à lire comme le triomphe définitif d’un tempérament chevaleresque. Elle est plutôt le signe d’une tension entre l’homme qui veut être maître de son image et l’écrivain qui découvrira combien toute image est instable. Le duel révèle la puissance du code mondain, mais aussi sa fragilité. Il suffit de deux balles qui manquent leur cible pour que la violence se change en souvenir, et que le souvenir devienne littérature.

Au bois de Meudon, Proust ne devient pas encore l’auteur de la Recherche. Il demeure un jeune homme blessé par une critique, attaché à son rang, à ses amitiés et à la maîtrise de sa réputation. Mais l’épisode éclaire déjà une intuition centrale de son œuvre. Nous ne vivons pas seulement les événements ; nous vivons aussi la manière dont ils seront interprétés. Le duel n’a laissé aucune blessure visible. Il a laissé une trace autrement durable, dans la mémoire de Proust et dans la légende de l’écrivain.

Le paradoxe est finalement fécond. L’auteur qui consacrera des milliers de pages à défaire les illusions du monde social a, un jour, accepté d’en jouer le rituel le plus spectaculaire. Il a défendu son honneur avec une arme, puis, toute sa vie, il a défendu contre les apparences la vérité plus complexe des êtres. À Meudon, les pistolets se sont tus ; la littérature, elle, avait déjà trouvé sa matière : le regard d’autrui, la blessure invisible et le désir de reprendre possession de soi.

Miklós Magyar est auteur d'un ouvrage, Marcel Proust nyomában (À la recherche de Marcel Proust), Napkút Kiadó, 2023.

Crédits photo : Marcel Proust (1871-1922), écrivain français, à l'époque de son volontariat - Roger-Viollet

Par Marie Lebert

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