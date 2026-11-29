Un grand requin blanc sème la panique sur les côtes bretonnes. Des adolescents se passionnent pour un mystérieux grimoire, tandis qu’un enquêteur solitaire refuse de s’en tenir aux apparences. Avec Morsures (Albin Michel), Maxime Chattam renoue avec le roman d’aventures, sur fond de biologie marine et de légendes. Hommage aux Dents de la mer de Peter Benchley, ce thriller interroge nos peurs les plus archaïques, mais aussi la brutalité dont nous sommes nous-mêmes capables.

Et si le véritable prédateur était ailleurs ? Essayiste, David Djaïz signe avec La Méthode (Stock) son premier roman. Il nous transporte à Constantinople, en 1910, où le médecin français Paul Remlinger, formé auprès de Louis Pasteur, dirige un institut spécialisé dans la lutte contre la rage. Un projet d’extermination massive des chiens errants place le scientifique devant un dilemme moral.

En s’emparant d’un épisode historique méconnu, l’écrivain examine les dérives d’une pensée qui subordonne toute considération éthique à l’efficacité. Quand le progrès scientifique devient un instrument de destruction, que reste-t-il de notre humanité ?

Cette violence traverse également Championne (JC Lattès), le vingtième roman de Nina Bouraoui. Au pied de son immeuble, une jeune fille frappe inlassablement une balle de tennis contre un mur. Elle tente d’échapper aux tensions familiales, à la colère de son père, mais aussi à une culpabilité qui la consume. Dans ce monologue intérieur, chaque mouvement de raquette accompagne une pensée, un souvenir, une confession. Et si les mots pouvaient offrir une issue à la brutalité du monde ?

Ce que les animaux nous enseignent

Avec La Promesse des chiens (Le Cercle ouvert), Claudie Gallay, l’autrice des Déferlantes (Éditions du Rouergue), nous entraîne en Alaska, au cœur de l’hiver 1925. La diphtérie menace les enfants de Nome, petite ville que le froid polaire a coupée du reste du monde. Le remède se trouve à près de mille kilomètres. Des conducteurs de traîneaux et leurs attelages se relaient pour acheminer le précieux sérum.

Inspirée de faits réels, cette aventure collective célèbre le courage, l’entraide et la relation qui unit les hommes aux chiens. Un contrepoint lumineux à l’individualisme et aux violences évoquées par les autres romanciers.

Des animaux, il sera encore question avec Fabienne Delfour, docteure en éthologie cognitive et spécialiste des cétacés. Dans Parentus Animalus. Tous les parents sont dans la nature (Arthaud), illustré par Julie Terrazzoni, la chercheuse nous introduit dans l’intimité des familles animales. Des oiseaux dont les mâles assument les soins parentaux aux orques particulièrement attachées à leur mère, en passant par les comportements cannibales de certains macaques, le vivant réserve bien des surprises. De quoi bousculer nos certitudes sur l’instinct parental et les modèles familiaux.

Des livres, des souvenirs et des rencontres

Augustin Trapenard nous emmènera également dans la bibliothèque de l’École normale supérieure, rue d’Ulm, à Paris, où il a rencontré Bernard-Henri Lévy à l’occasion de la parution de ses Mémoires provisoires (Olivier Nora Éditions).

Le philosophe et écrivain a choisi de raconter son existence à travers une cinquantaine de femmes et d’hommes qui ont marqué son parcours. D’Aragon à Gilles Deleuze, de Romain Gary à François Mitterrand, ces portraits dessinent en creux celui de leur auteur, tout en retraçant un demi-siècle de vie intellectuelle, culturelle et politique.

Les libraires seront, comme chaque semaine, fidèles au rendez-vous. Direction Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loir, à la rencontre d’Anaïs Leclerc, fondatrice de la librairie La Place, qui partagera ses coups de cœur littéraires.

Enfin, dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, Cédric Sapin-Defour s’est rendu au collège Robert-Doisneau de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. L’auteur de Son odeur après la pluie (Stock, 2023), récit de sa relation avec Ubac, son bouvier bernois, a rencontré des élèves de troisième et les a écoutés lire un extrait de son ouvrage. Une dernière séquence qui prolonge, par la transmission et le partage de la lecture, le fil rouge de cette émission.

La Grande Librairie, ce mercredi 2 décembre 2026, à 21h05 sur France 5 et france.tv.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com