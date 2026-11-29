Déjà expérimentés en 2026, les dispositifs Ask a Question (« Poser une question ») et Recaps (« Récapitulatifs ») vont être proposés sur davantage de titres aux États-Unis. Dans son communiqué, la société annonce un déploiement élargi à partir de décembre.

Le premier permet de solliciter une intelligence artificielle à propos d’un livre en cours d’écoute : retrouver l’identité d’un personnage, éclaircir un élément de l’intrigue ou obtenir des précisions sur son contexte historique. Le second restitue les événements précédant le point où l’utilisateur s’est arrêté. Audible indique avoir conçu ces récapitulatifs pour ne pas dévoiler la suite du récit.

L’initiative prolonge une évolution déjà observée dans l’édition numérique : ActuaLitté avait évoqué la possibilité de dialoguer avec des personnages de romans grâce à l’IA. Là, on fait un nouveau bond (en arrière ou en avant, chacun jugera).

De nouvelles présentations avant l’achat

La filiale d’Amazon intervient aussi en amont de la lecture. De courtes présentations sonores accompagneront les recommandations faites aux utilisateurs, associant des aperçus des œuvres à des commentaires d’écrivains ou des équipes éditoriales.

Selon Publishing Perspectives, leur production s’appuie notamment sur les résumés, les métadonnées et les critiques disponibles publiquement. Les interventions des auteurs proviennent d’entretiens existants : elles ne sont pas fabriquées par une intelligence artificielle. La narration recourt, elle, à la synthèse vocale d’Audible.

Les deux services d’assistance à la lecture seront réservés aux utilisateurs ayant acheté le titre ou y ayant accès dans le cadre de leur abonnement. Aucun calendrier de lancement en France n’a été communiqué dans les annonces citées.

Crédits photo : Alex Knight CC 0

Par Clément Solym

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