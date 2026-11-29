Quarante ans après avoir valu à Larry McMurtry le prix Pulitzer, Lonesome Dove devient une bande dessinée sous le crayon de Richard Guérineau, aux éditions du Lombard et Gallmeister. Dans un nouvel épisode de Paroles de libraire, Thomas Jacquart, l’un des responsables du réseau BDfugue, raconte ce western qui malmène les mythes fondateurs de l’Amérique et revient sur la remarquable vitalité d’un genre en librairie.

Des haricots pour tout repas, un bandana autour du cou pour ne pas avaler trop de poussière et une conception assez rudimentaire de l’hygiène : le quotidien des cow-boys n’avait pas grand-chose de séduisant. C’est pourtant cette réalité, débarrassée des artifices hollywoodiens, qui a particulièrement enthousiasmé notre invité.

« On a vraiment l’impression d’être avec eux au quotidien et de comprendre combien l’Ouest américain, c’est finalement un univers hostile. » Découvrez le récit de cette bande dessinée, véritable « western OK choral », avec le clin d'oeil de notre invité, dans cette nouvelle émission de notre podcast Paroles de libraire :

Publié en 1985 aux États-Unis et récompensé l’année suivante par le prix Pulitzer de la fiction, le roman de Larry McMurtry (Gallmeister, trad. Richard Crevier) a trouvé en Richard Guérineau son interprète graphique. Parue le 27 novembre 2026, cette première partie de 148 pages concrétise l’une des ambitions du partenariat entre Le Lombard et Gallmeister : faire circuler les œuvres et les lecteurs entre littérature générale et bande dessinée. Le projet d’adaptation avait d’ailleurs précédé la création de leur collection commune.

L’art de dessiner des chevaux

Amateur de westerns depuis que le cinéma lui en a transmis le goût, Thomas reconnaît avoir découvert l’histoire de Lonesome Dove à travers cette adaptation. Si le livre constitue à ses yeux un pilier de la culture américaine, sa notoriété auprès du public français lui paraît moindre.

Le choix de Richard Guérineau réunissait cependant deux compétences indispensables. Le dessinateur du Chant des Stryges avait déjà éprouvé l’exercice de la transposition littéraire avec Charly 9 et Entrez dans la danse, d’après Jean Teulé, ainsi que Seul le silence, de R. J. Ellory, aux côtés de Fabrice Colin.

Son expérience du genre remontait notamment à Après la nuit, réalisé avec Henri Meunier, puis au collectif Lawmen of the West, publié chez Grand Angle. « Il savait dessiner des chevaux, ce qui est un prérequis quand on veut faire un western. » Avant même de découvrir l’album, le libraire avait suffisamment confiance dans le projet pour solliciter auprès du Lombard la réalisation d’une édition réservée au réseau BDfugue.

Des cow-boys à la poursuite de leur liberté

Augustus McCrae, dit Gus, et Woodrow Call, deux anciens Texas Rangers, vivent désormais du commerce de bétail et de chevaux dans une petite localité texane, près du Rio Grande. À l’initiative de Call, les deux compagnons décident de dérober un troupeau au Mexique pour le conduire jusqu’au Montana, où ils espèrent établir un ranch.

Quelque 4000 kilomètres séparent ces hommes de leur nouvelle existence. La traversée des grandes plaines, les intempéries, les rivières et les rencontres périlleuses fournissent à l’entreprise tous les ingrédients d’une épopée. Mais derrière cette géographie de l’aventure se dessine une tout autre ambition. « Ce sont des cow-boys qui essayent d’échapper à leur destin. Et je peux dire ça de tous les personnages de Lonesome Dove. »

Thomas rattache l’œuvre de Larry McMurtry à la tradition du western crépusculaire, qui prend ses distances avec les représentations héroïques de la conquête américaine. Gus et Call, aussi sympathiques soient-ils, demeurent des voleurs de chevaux et de bétail. Quant à la liberté que leur offriraient les grands espaces, elle mérite d’être sérieusement relativisée. « On a des gens qui ont absolument subi toute leur vie et ils essayent, sur la fin de leur vie, de s’affranchir un petit peu de leur destin. »

Les femmes aussi veulent prendre le large

Si les deux anciens Rangers occupent le devant de la scène, ils ne sauraient résumer à eux seuls la richesse de cette fresque. Autour d’eux, d’autres compagnons portent les souvenirs d’une longue existence commune, tandis que les trajectoires féminines apportent une profondeur supplémentaire à l’aventure.

Lorena, qui se prostitue, aspire à changer de vie. Elmira, elle, quitte son foyer. Thomas voit dans leurs parcours respectifs une même tentative d’émancipation, contrariée par la violence d’une société dominée par les hommes. Ces derniers ne sont pas pour autant maîtres du jeu : « Mais les hommes eux-mêmes sont des victimes de quelque chose de plus grand qu’eux, qu’est ce grand Ouest. »

Le libraire décèle également dans cette adaptation une attention particulière à la dimension matérielle de l’existence. La chaleur, la poussière, la monotonie de l’alimentation : autant de détails qui donnent à l’aventure sa consistance et ramènent les figures légendaires du Far West à leur condition humaine. « C’est pas tellement un western qu’un récit de la vie de cow-boy. »

Un dessin qui sait s’effacer

La densité du roman et la multiplicité de ses protagonistes représentent un défi supplémentaire pour Richard Guérineau. Comment permettre au lecteur de reconnaître immédiatement chacun des compagnons de route, sans sacrifier leur singularité ?

Thomas apprécie le léger décalage que le dessinateur introduit dans son approche réaliste. Cette pointe de caricature facilite l’identification des personnages, mais renseigne aussi sur leur tempérament. Le caractère taciturne de Call trouve ainsi son expression dans le trait lui-même.

Le libraire y décèle une parenté artistique avec François Boucq : « Ce trait, il est à mon avis d’une très grande efficacité. Il s’efface derrière l’histoire. Il n’est pas du tout ostentatoire. » Cette retenue graphique accompagne la mélancolie qui traverse l’ouvrage. À ses yeux, l’entreprise des deux hommes raconte moins la transformation de l’Amérique que l’effacement progressif de l’univers dans lequel ils ont vécu. « C’est l’histoire d’un monde qui s’éteint. »

Quand la BD prend le relais du cinéma

En 2010, lors du lancement du site BDfugue.com, Thomas s’était interrogé sur la pertinence de consacrer une catégorie entière aux westerns. La production éditoriale lui paraissait alors relativement peu abondante. Il avait néanmoins insisté pour réserver au genre un espace propre. « C’est une décision que je n’ai jamais regrettée. »

Seize ans plus tard, les nouveautés alimentent régulièrement les rayons spécialisés de ses librairies. Le phénomène répond, selon lui, aux attentes d’un public qui a grandi avec Clint Eastwood, les films de John Ford ou les westerns spaghetti. « La BD vient combler un vide laissé par le cinéma auprès d’une génération qui, comme moi, a vraiment grandi avec les westerns au cinéma. »

Pour présenter Lonesome Dove, les équipes pourront s’appuyer sur cette clientèle, sur la familiarité des amateurs de BD avec le travail de Richard Guérineau, mais également sur une actualité audiovisuelle : en septembre, Netflix a annoncé une nouvelle adaptation du roman, confiée à Zoe Kazan et Jeb Stuart. Une mini-série avait déjà porté l’œuvre à l’écran en 1989.

En attendant, le réseau de librairies accompagnera la publication dans ses points de vente et ses lettres d’information. Son édition exclusive, tirée à 699 exemplaires, propose une couverture alternative, un cahier graphique de 16 pages, un frontispice original et un ex-libris.

Crédits photo © Thomas Jacquart / BDfugue

Par Nicolas Gary

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