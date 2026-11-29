Trouver un roman pour une sœur qui a déjà tout lu, un album pour le petit dernier ou un ouvrage susceptible de séduire un oncle difficile à contenter : à Vienne, la librairie Morawa propose de confier une partie des recherches à ses équipes. Pendant quatre samedis précédant Noël, l’établissement recevra des clients sur rendez-vous, avant son ouverture habituelle. Les 50 € demandés seront convertis en bon d’achat.
Le 29/11/2026 à 11:20 par Nicolas Gary
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29/11/2026 à 11:20
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Sur la Mariahilfer Straße, l’une des principales artères commerçantes de Vienne, Morawa a imaginé une autre manière d’organiser les achats de fin d’année. Les samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, l’établissement accueillera des visiteurs entre 9 et 10 heures, avant l’ouverture au public.
Pas question de les laisser découvrir seuls les milliers de références réparties dans les rayons : chacun bénéficiera des recommandations d’une libraire, qui aura préparé une sélection en amont. Lors de la réservation, les intéressés sont invités à renseigner les goûts, les centres d’intérêt et les habitudes de lecture des personnes auxquelles ils souhaitent offrir un cadeau.
Directrice de l’établissement, Marlene Gebesmair-Eckert compte parmi les trois libraires mobilisées. Dans le magazine professionnel allemand BuchMarkt, elle explique vouloir consacrer du temps aux recherches avant même que les acheteurs ne franchissent le seuil du magasin.
Les entretiens, d’une durée de vingt minutes, débuteront à 9 heures, 9 h 20 ou 9 h 40. Les visiteurs pourront ensuite poursuivre leurs emplettes dans les rayons. Deux accompagnateurs seront admis sans supplément et l’emballage des cadeaux sera compris dans la prestation.
Quant aux 50 € demandés lors de la réservation, ils prendront la forme d’un bon d’achat valable sur l’ensemble de l’assortiment, à utiliser le jour même, précise Morawa sur la page consacrée à l’opération. Il ne s’agit donc pas d’un supplément de 50 € pour les clients qui dépensent la totalité de leur bon : le rendez-vous est associé à un montant d’achat payé à l’avance.
L’expérience se déroulera dans un établissement relativement récent. Inauguré le 24 juin 2025, ce magasin constitue l’une des vitrines du groupe autrichien. Avec ses 1 300 m² répartis sur trois niveaux, il accueillait à son ouverture quelque 50 000 livres, mais aussi des disques vinyles et des objets destinés à être offerts, selon la fédération autrichienne du commerce du livre.
Le projet accordait dès l’origine une place importante à l’accueil du public. Des espaces sont consacrés aux rencontres littéraires, aux séances de dédicaces et à la détente, notamment à travers un salon de lecture. Lors de l’inauguration, Klaus Magele, directeur général de Morawa Bucheinzelhandel, évoquait auprès de Börsenblatt l’ambition de créer un salon agrémenté de bibliothèques et de services.
Avec ses rendez-vous de l’Avent, l’établissement organise désormais une partie de son travail de prescription avant même l’arrivée des acheteurs. L’opération annoncée pour cette fin d’année concerne quatre matinées, dans le magasin situé au 20, Mariahilfer Straße, à Vienne.
Crédits photo : Morawa
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.
08/08/2026, 08:01
Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche
01/08/2026, 08:41
Une pole arrachée pour douze millièmes, une première place perdue au deuxième virage, puis reconquise en retardant un arrêt : à Budapest, Lando Norris n’a pas seulement remporté sa première victoire de la saison. Il a traversé trois manières de penser le temps. Exercices de style, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ne décorent pas la course : ils en éclairent la précision, le détour et les choix.
30/07/2026, 17:31
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...
25/07/2026, 08:30
Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.
21/07/2026, 11:01
Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...
18/07/2026, 15:04
Un soir de fête nationale, les Bleus rêvaient d’une troisième finale de Coupe du monde consécutive. À Arlington, dans l’agglomération de Dallas, l’Espagne les a privés de ballon, de souffle et d’avenir : 2-0, sans véritable contestation. Pour raconter cette chute, trois livres : Le Cœur du pélican pour la France, Rouge ou mort pour la Roja et Les Derniers Jours de Roger Federer pour une rencontre dont l’issue s’est dessinée bien avant le coup de sifflet final.
15/07/2026, 21:35
Je vous écris ce matin les yeux fermés (c’est beau la confiance) : cette Coupe du monde outre-Atlantique va me coûter encore quelques nuits sans assez de sommeil. Des cernes, certes, mais qu’au moins je ne dois pas à une peine que la défaite face au Maroc aurait provoquée. Une fatigue victorieuse, avec quelques réserves.
11/07/2026, 12:19
Hier, la terre a tremblé. Les bars autour de chez moi étaient en ébullition : l’Égypte menait 2-0 contre l’Argentine, championne du monde en titre, dans le dernier huitième de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot ; moi, je perdais les miens. En quelques minutes seulement, Lionel Messi a mis le match à l'envers. À l’arrivée : 3-2, pleurs, soulagement. Et vertige.
08/07/2026, 22:51
34-32 à Christchurch, samedi 4 juillet : pas besoin de canicule pour suffoquer durant cette première journée des phases de poule. Nouvelle-Zélande – France, affiche de rêve du Championnat des Nations. Oppressés, les Bleus ont cédé face à des All Blacks qui les ont usés sans jamais vraiment les écraser. Duel de titans ? Sûr. Et pour mieux le mesurer, je vous propose trois œuvres pour mieux le comprendre.
06/07/2026, 20:30
Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.
02/07/2026, 16:47
Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.
29/06/2026, 16:10
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