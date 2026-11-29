Sur la Mariahilfer Straße, l’une des principales artères commerçantes de Vienne, Morawa a imaginé une autre manière d’organiser les achats de fin d’année. Les samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, l’établissement accueillera des visiteurs entre 9 et 10 heures, avant l’ouverture au public.

Pas question de les laisser découvrir seuls les milliers de références réparties dans les rayons : chacun bénéficiera des recommandations d’une libraire, qui aura préparé une sélection en amont. Lors de la réservation, les intéressés sont invités à renseigner les goûts, les centres d’intérêt et les habitudes de lecture des personnes auxquelles ils souhaitent offrir un cadeau.

Le conseil commence avant l’arrivée du client

Directrice de l’établissement, Marlene Gebesmair-Eckert compte parmi les trois libraires mobilisées. Dans le magazine professionnel allemand BuchMarkt, elle explique vouloir consacrer du temps aux recherches avant même que les acheteurs ne franchissent le seuil du magasin.

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Les entretiens, d’une durée de vingt minutes, débuteront à 9 heures, 9 h 20 ou 9 h 40. Les visiteurs pourront ensuite poursuivre leurs emplettes dans les rayons. Deux accompagnateurs seront admis sans supplément et l’emballage des cadeaux sera compris dans la prestation.

Quant aux 50 € demandés lors de la réservation, ils prendront la forme d’un bon d’achat valable sur l’ensemble de l’assortiment, à utiliser le jour même, précise Morawa sur la page consacrée à l’opération. Il ne s’agit donc pas d’un supplément de 50 € pour les clients qui dépensent la totalité de leur bon : le rendez-vous est associé à un montant d’achat payé à l’avance.

Une librairie pensée comme lieu de vie

L’expérience se déroulera dans un établissement relativement récent. Inauguré le 24 juin 2025, ce magasin constitue l’une des vitrines du groupe autrichien. Avec ses 1 300 m² répartis sur trois niveaux, il accueillait à son ouverture quelque 50 000 livres, mais aussi des disques vinyles et des objets destinés à être offerts, selon la fédération autrichienne du commerce du livre.

Le projet accordait dès l’origine une place importante à l’accueil du public. Des espaces sont consacrés aux rencontres littéraires, aux séances de dédicaces et à la détente, notamment à travers un salon de lecture. Lors de l’inauguration, Klaus Magele, directeur général de Morawa Bucheinzelhandel, évoquait auprès de Börsenblatt l’ambition de créer un salon agrémenté de bibliothèques et de services.

Avec ses rendez-vous de l’Avent, l’établissement organise désormais une partie de son travail de prescription avant même l’arrivée des acheteurs. L’opération annoncée pour cette fin d’année concerne quatre matinées, dans le magasin situé au 20, Mariahilfer Straße, à Vienne.

Crédits photo : Morawa

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com