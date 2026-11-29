Les Islandais consacrent en moyenne 64 minutes par jour à la lecture ou à l’écoute de livres, contre 59 en 2025. La dixième enquête nationale sur les pratiques de lecture témoigne d’une reprise, dont bénéficient également les bibliothèques. Les résultats révèlent toutefois de fortes disparités générationnelles, notamment dans le choix de la langue des ouvrages.
Le 29/11/2026 à 11:05 par Nicolas Gary
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29/11/2026 à 11:05
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La lecture retrouve une partie du terrain perdu en Islande. Publiés le 16 novembre, à l’occasion de la Journée de la langue islandaise, les résultats de l’enquête du Centre islandais de littérature montrent une amélioration de plusieurs indicateurs, sans renouer avec le niveau enregistré en 2023 : les adultes déclaraient alors consacrer 69 minutes par jour aux livres.
L’institut Prósent a mené l’enquête du 7 au 28 octobre 2026 auprès de personnes âgées de 18 ans ou plus. Sur 2 200 adultes sollicités, 1 119 ont répondu, soit un taux de réponse de 51 %. Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge et le lieu de résidence. L’association des éditeurs, le syndicat des écrivains et la Bibliothèque nationale et universitaire figurent parmi les partenaires de cette étude.
La proportion des répondants n’ayant terminé aucun ouvrage au cours des trente derniers jours passe de 37 à 33 %. Les publications imprimées enregistrent également un regain d’intérêt : 32 % des personnes interrogées déclarent en lire au moins une fois par semaine, contre 28 % en 2025.
Tous les formats bénéficient de la reprise. Au cours des douze derniers mois, 76 % des répondants ont lu un livre imprimé, contre 72 % un an auparavant. La proportion atteint 53 % pour les livres audio (48 % en 2025) et 34 % pour les publications numériques (31 %).
Le Centre islandais de littérature relève également que 39 % des lecteurs déclarent emprunter des ouvrages en bibliothèque, contre 30 % l’année précédente, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2019. Les achats d’occasion progressent eux aussi : 29 % des lecteurs y recourent, contre 22 % en 2025.
Les pratiques restent néanmoins contrastées. Les femmes déclarent consacrer en moyenne 80 minutes par jour aux livres, tous formats confondus, contre 49 minutes pour les hommes. Cette durée atteint 94 minutes chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, tandis qu’elle avoisine 50 minutes chez les 18-34 ans.
La dixième édition de l’étude s’intéresse également aux langues dans lesquelles les Islandais lisent. Si 59 % des répondants privilégient l’islandais ou l’utilisent exclusivement, 23 % déclarent lire plus souvent, voire systématiquement, dans une autre langue.
À VOIR - Les Islandais lisent de plus en plus : en moyenne, 2 livres et demi par mois
Chez les 18-24 ans, seuls 11 % lisent exclusivement en islandais, tandis que 44 % privilégient une autre langue ou y recourent exclusivement. Dans cette même tranche d’âge, 52 % des personnes interrogées estiment lire moins qu’il y a cinq ans.
L’étude souligne une limite de son échantillon : les personnes immigrées y sont moins bien représentées, ce qui pourrait conduire à sous-estimer la place des autres langues dans les pratiques de lecture.
Photographie : illustration, Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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L'autrice-illustratice Julie Colombet est décédée le 2 novembre dernier, indiquent L'école des loisirs, une de ses maisons d'édition, et La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle signait des albums depuis le début des années 2010.
24/11/2026, 09:18
Les excuses de Tinbad n'auront visiblement pas suffi : après l'envoi à plusieurs médias d'images intimes la concernant, destinées à promouvoir un essai de Sabine Prokhoris, Gisèle Pelicot annonce vouloir saisir la justice contre la maison d'édition et l'autrice.
23/11/2026, 18:03
Exclusif — Paul et Bénédicte Vincent concrétiseront début décembre un projet de reconversion à Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne, en ouvrant la librairie Au gré des mots. « Une forme d'aboutissement », affirme le premier, qui se réjouit de « proposer une offre culturelle de proximité » au sein d'un territoire que le couple connait bien.
23/11/2026, 16:04
2500 manuscrits en attente, 80 nouveaux chaque semaine, et des textes générés par intelligence artificielle qui viennent grossir la pile. Aux Forges de Vulcain, la boîte déborde. David Meulemans a donc tranché : à partir du 1er décembre, les manuscrits ne seront plus acceptés pendant quatre mois. « On n'est pas des imprimeurs », résume-t-il auprès d'ActuaLitté.
23/11/2026, 15:09
Cofondée en mars 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt, la maison d'édition Talents Hauts change de mains. Sa directrice, Laurence Faron, a choisi de transmettre la société à trois salariées de la structure : Justine Haré, Laurence Cabrol-Poutier et Élise Courtois.
23/11/2026, 12:55
Amazon Japan a accepté de modifier la présentation des offres commerciales sur son site, après une enquête de l’autorité japonaise de la concurrence. En cause, les règles de sa "Buy Box", qui inciteraient les vendeurs à pratiquer des tarifs aussi bas que ceux de leurs concurrents. Le groupe devra rendre visibles certaines offres jusqu’ici reléguées au second plan, sans pour autant abandonner son système de sélection.
23/11/2026, 12:44
Plutôt mal reçu à l'Assemblée nationale, où il a été rejeté en première lecture, le projet de loi de finances pour 2027 poursuit son parcours parlementaire au Sénat, depuis ce vendredi 20 novembre. Rapporteure pour avis du programme « Livre et industries culturelles », la sénatrice Laure Darcos a souligné le caractère « essentiel » des aides fléchées vers le livre et la lecture.
23/11/2026, 12:12
Le développement des réseaux numériques a radicalement modifié la manière dont les connaissances scientifiques se diffusent, mais aussi comment elles se font. La Commission d'enrichissement de la langue française propose quelques équivalents, afin d'adapter les usages de la langue aux pratiques nouvelles en la matière.
23/11/2026, 10:18
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