La lecture retrouve une partie du terrain perdu en Islande. Publiés le 16 novembre, à l’occasion de la Journée de la langue islandaise, les résultats de l’enquête du Centre islandais de littérature montrent une amélioration de plusieurs indicateurs, sans renouer avec le niveau enregistré en 2023 : les adultes déclaraient alors consacrer 69 minutes par jour aux livres.

L’institut Prósent a mené l’enquête du 7 au 28 octobre 2026 auprès de personnes âgées de 18 ans ou plus. Sur 2 200 adultes sollicités, 1 119 ont répondu, soit un taux de réponse de 51 %. Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge et le lieu de résidence. L’association des éditeurs, le syndicat des écrivains et la Bibliothèque nationale et universitaire figurent parmi les partenaires de cette étude.

La proportion des répondants n’ayant terminé aucun ouvrage au cours des trente derniers jours passe de 37 à 33 %. Les publications imprimées enregistrent également un regain d’intérêt : 32 % des personnes interrogées déclarent en lire au moins une fois par semaine, contre 28 % en 2025.

Les bibliothèques et l’occasion progressent

Tous les formats bénéficient de la reprise. Au cours des douze derniers mois, 76 % des répondants ont lu un livre imprimé, contre 72 % un an auparavant. La proportion atteint 53 % pour les livres audio (48 % en 2025) et 34 % pour les publications numériques (31 %).

Le Centre islandais de littérature relève également que 39 % des lecteurs déclarent emprunter des ouvrages en bibliothèque, contre 30 % l’année précédente, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2019. Les achats d’occasion progressent eux aussi : 29 % des lecteurs y recourent, contre 22 % en 2025.

Les pratiques restent néanmoins contrastées. Les femmes déclarent consacrer en moyenne 80 minutes par jour aux livres, tous formats confondus, contre 49 minutes pour les hommes. Cette durée atteint 94 minutes chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, tandis qu’elle avoisine 50 minutes chez les 18-34 ans.

Les 18-24 ans lisent aussi dans d’autres langues

La dixième édition de l’étude s’intéresse également aux langues dans lesquelles les Islandais lisent. Si 59 % des répondants privilégient l’islandais ou l’utilisent exclusivement, 23 % déclarent lire plus souvent, voire systématiquement, dans une autre langue.

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Chez les 18-24 ans, seuls 11 % lisent exclusivement en islandais, tandis que 44 % privilégient une autre langue ou y recourent exclusivement. Dans cette même tranche d’âge, 52 % des personnes interrogées estiment lire moins qu’il y a cinq ans.

L’étude souligne une limite de son échantillon : les personnes immigrées y sont moins bien représentées, ce qui pourrait conduire à sous-estimer la place des autres langues dans les pratiques de lecture.

Photographie : illustration, Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0

Par Nicolas Gary

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