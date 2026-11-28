Voilà plusieurs années que les éditeurs américains se retrouvent devant les tribunaux pour défendre la présence de leurs publications dans les bibliothèques scolaires. Trois d’entre eux apportent désormais leur soutien à une organisation spécialement destinée à promouvoir la lecture, l’accès aux ouvrages et la liberté d’expression.

Baptisée American Center for Reading and Expression (ACRE), la structure bénéficie du concours initial de Penguin Random House, Macmillan Publishers et Sourcebooks. Sa création a été annoncée le 20 novembre dernier par la presse professionnelle américaine.

À la tête de son conseil d’administration, Skip Dye, vice-président senior chargé des ventes institutionnelles chez Penguin Random House. Il sera notamment accompagné de Sanyu Dillon, présidente de Random House Publishing Group, de Mary Van Akin, responsable du marketing auprès des écoles et des bibliothèques chez Macmillan Children’s Publishing Group, et de Leigh Haber, chargée de la communication chez Sourcebooks.

Une gouvernance qui associe ainsi des professionnels de l’édition, de la commercialisation des ouvrages auprès des établissements scolaires et de la communication.

Agir sur la législation des États

D’après le communiqué de lancement, dont Publishers Weekly rend compte le 20 novembre, l’ACRE entend intervenir auprès des responsables politiques des différents États américains.

Il s’agira notamment de soutenir les dispositions législatives favorables aux bibliothèques, aux lecteurs et aux professionnels de la création. L’organisation prévoit également de produire des ressources pédagogiques à destination des citoyens, afin de les aider à comprendre les décisions publiques qui affectent leur accès aux livres et à prendre part aux débats.

Le périmètre retenu dépasse cependant la seule question des interdictions d’ouvrages. Le développement des compétences en lecture, la défense du droit d’auteur et les usages de l’intelligence artificielle figurent également parmi les préoccupations annoncées par ses fondateurs.

Si les trois éditeurs assurent le soutien initial de l’organisation, les modalités précises de son financement et les moyens humains dont elle disposera n’ont pas été détaillés dans les informations rendues publiques par la presse professionnelle.

Près de 12.000 interdictions en une année scolaire

L’annonce intervient quelques semaines après la publication d’un nouveau bilan particulièrement préoccupant de PEN America. L’organisation de défense de la liberté d’expression a recensé 11.982 cas d’interdiction ou de restriction d’accès à des livres dans les établissements scolaires publics américains au cours de l’année 2025-2026.

Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis qu’elle a entrepris, en 2021, de documenter ces pratiques. Attention toutefois à la lecture du chiffre : un ouvrage retiré dans plusieurs districts scolaires peut faire l’objet de plusieurs inscriptions dans son index.

Dans son rapport publié le 5 octobre, PEN America dénombre ainsi 7370 titres distincts concernés, représentant le travail de plus de 4000 auteurs, illustrateurs et traducteurs.

Le Texas concentre à lui seul plus de 8100 cas, devant la Floride, qui en totalise plus de 3200. La progression des chiffres tient notamment à l’adoption de nouvelles dispositions législatives et à un travail de collecte plus poussé auprès des administrations scolaires, précise l’organisation.

Parmi les livres les plus fréquemment écartés figure Sold, roman de Patricia McCormick paru en 2006, consacré à une adolescente népalaise victime de traite et d’exploitation sexuelle. Stephen King demeure, pour la deuxième année consécutive, l’auteur le plus visé par les mesures recensées.

Des éditeurs déjà engagés devant la justice

Les trois structures à l’origine de l’ACRE n’en sont pas à leur première mobilisation commune. En août 2024, Penguin Random House, Macmillan et Sourcebooks s’étaient associés à Hachette Book Group, HarperCollins et Simon & Schuster pour contester devant la justice fédérale certaines dispositions de la loi HB 1069, adoptée en Floride.

L’Authors Guild, des familles d’élèves et plusieurs écrivains, dont John Green, Jodi Picoult et Angie Thomas, figuraient également parmi les plaignants. Au cœur de leur recours : le retrait d’ouvrages des bibliothèques scolaires en raison de passages à caractère sexuel. Les éditeurs contestaient notamment l’absence de prise en compte de la valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique des œuvres dans leur ensemble.

De fait, les mesures prises au nom de la protection des mineurs ont aussi affecté des classiques de la littérature. Penguin Random House citait notamment Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley et Pour qui sonne le glas d’Ernest Hemingway.

Une autre procédure, engagée dès mai 2023 dans le comté d’Escambia, en Floride, associe Penguin Random House à PEN America, à des écrivains et à des parents d’élèves. Les plaignants contestent cette fois des décisions de retrait ou de restriction d’accès prises par les autorités scolaires locales.

Le 19 octobre dernier, comme ActuaLitté le rapportait, une cour fédérale d’appel a estimé que les élus scolaires ne pouvaient pas invoquer le privilège législatif pour se soustraire aux interrogatoires portant sur certaines de ces décisions. Une victoire procédurale pour les plaignants, qui ne préjuge toutefois pas de l’issue du litige.

La mobilisation au-delà des tribunaux

Penguin Random House a également développé, ces dernières années, des opérations de sensibilisation auprès du grand public. Parmi elles, le Banned Wagon, un véhicule itinérant qui distribue gratuitement des exemplaires de livres censurés et des ressources destinées aux lecteurs.

En 2024, l’opération prévoyait neuf étapes, organisées avec des librairies indépendantes et des bibliothèques, en partenariat avec plusieurs associations engagées dans la défense de la lecture. La création de l’ACRE ajoute désormais à ces initiatives ponctuelles une structure spécifiquement chargée d’intervenir dans les débats publics et législatifs.

Aucune nouvelle action judiciaire propre à cette organisation n’a cependant été annoncée lors de son lancement. Les recours déjà engagés par les maisons d’édition demeurent, à ce stade, distincts des missions rendues publiques par l’ACRE.

Crédits photo : domaine public

Par Nicolas Gary

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