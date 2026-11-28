Après les recours devant les tribunaux et les campagnes publiques contre les interdictions de livres, les éditeurs américains se dotent d’une nouvelle structure. Penguin Random House, Macmillan et Sourcebooks soutiennent la création de l’American Center for Reading and Expression (ACRE), une organisation à but non lucratif chargée de défendre la liberté de lire. Son champ d’intervention s’étendra également au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle.
Le 28/11/2026 à 16:23 par Nicolas Gary
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28/11/2026 à 16:23
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Voilà plusieurs années que les éditeurs américains se retrouvent devant les tribunaux pour défendre la présence de leurs publications dans les bibliothèques scolaires. Trois d’entre eux apportent désormais leur soutien à une organisation spécialement destinée à promouvoir la lecture, l’accès aux ouvrages et la liberté d’expression.
Baptisée American Center for Reading and Expression (ACRE), la structure bénéficie du concours initial de Penguin Random House, Macmillan Publishers et Sourcebooks. Sa création a été annoncée le 20 novembre dernier par la presse professionnelle américaine.
À la tête de son conseil d’administration, Skip Dye, vice-président senior chargé des ventes institutionnelles chez Penguin Random House. Il sera notamment accompagné de Sanyu Dillon, présidente de Random House Publishing Group, de Mary Van Akin, responsable du marketing auprès des écoles et des bibliothèques chez Macmillan Children’s Publishing Group, et de Leigh Haber, chargée de la communication chez Sourcebooks.
Une gouvernance qui associe ainsi des professionnels de l’édition, de la commercialisation des ouvrages auprès des établissements scolaires et de la communication.
D’après le communiqué de lancement, dont Publishers Weekly rend compte le 20 novembre, l’ACRE entend intervenir auprès des responsables politiques des différents États américains.
Il s’agira notamment de soutenir les dispositions législatives favorables aux bibliothèques, aux lecteurs et aux professionnels de la création. L’organisation prévoit également de produire des ressources pédagogiques à destination des citoyens, afin de les aider à comprendre les décisions publiques qui affectent leur accès aux livres et à prendre part aux débats.
Le périmètre retenu dépasse cependant la seule question des interdictions d’ouvrages. Le développement des compétences en lecture, la défense du droit d’auteur et les usages de l’intelligence artificielle figurent également parmi les préoccupations annoncées par ses fondateurs.
Si les trois éditeurs assurent le soutien initial de l’organisation, les modalités précises de son financement et les moyens humains dont elle disposera n’ont pas été détaillés dans les informations rendues publiques par la presse professionnelle.
L’annonce intervient quelques semaines après la publication d’un nouveau bilan particulièrement préoccupant de PEN America. L’organisation de défense de la liberté d’expression a recensé 11.982 cas d’interdiction ou de restriction d’accès à des livres dans les établissements scolaires publics américains au cours de l’année 2025-2026.
Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis qu’elle a entrepris, en 2021, de documenter ces pratiques. Attention toutefois à la lecture du chiffre : un ouvrage retiré dans plusieurs districts scolaires peut faire l’objet de plusieurs inscriptions dans son index.
Dans son rapport publié le 5 octobre, PEN America dénombre ainsi 7370 titres distincts concernés, représentant le travail de plus de 4000 auteurs, illustrateurs et traducteurs.
Le Texas concentre à lui seul plus de 8100 cas, devant la Floride, qui en totalise plus de 3200. La progression des chiffres tient notamment à l’adoption de nouvelles dispositions législatives et à un travail de collecte plus poussé auprès des administrations scolaires, précise l’organisation.
Parmi les livres les plus fréquemment écartés figure Sold, roman de Patricia McCormick paru en 2006, consacré à une adolescente népalaise victime de traite et d’exploitation sexuelle. Stephen King demeure, pour la deuxième année consécutive, l’auteur le plus visé par les mesures recensées.
Les trois structures à l’origine de l’ACRE n’en sont pas à leur première mobilisation commune. En août 2024, Penguin Random House, Macmillan et Sourcebooks s’étaient associés à Hachette Book Group, HarperCollins et Simon & Schuster pour contester devant la justice fédérale certaines dispositions de la loi HB 1069, adoptée en Floride.
L’Authors Guild, des familles d’élèves et plusieurs écrivains, dont John Green, Jodi Picoult et Angie Thomas, figuraient également parmi les plaignants. Au cœur de leur recours : le retrait d’ouvrages des bibliothèques scolaires en raison de passages à caractère sexuel. Les éditeurs contestaient notamment l’absence de prise en compte de la valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique des œuvres dans leur ensemble.
De fait, les mesures prises au nom de la protection des mineurs ont aussi affecté des classiques de la littérature. Penguin Random House citait notamment Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley et Pour qui sonne le glas d’Ernest Hemingway.
Une autre procédure, engagée dès mai 2023 dans le comté d’Escambia, en Floride, associe Penguin Random House à PEN America, à des écrivains et à des parents d’élèves. Les plaignants contestent cette fois des décisions de retrait ou de restriction d’accès prises par les autorités scolaires locales.
Le 19 octobre dernier, comme ActuaLitté le rapportait, une cour fédérale d’appel a estimé que les élus scolaires ne pouvaient pas invoquer le privilège législatif pour se soustraire aux interrogatoires portant sur certaines de ces décisions. Une victoire procédurale pour les plaignants, qui ne préjuge toutefois pas de l’issue du litige.
Penguin Random House a également développé, ces dernières années, des opérations de sensibilisation auprès du grand public. Parmi elles, le Banned Wagon, un véhicule itinérant qui distribue gratuitement des exemplaires de livres censurés et des ressources destinées aux lecteurs.
En 2024, l’opération prévoyait neuf étapes, organisées avec des librairies indépendantes et des bibliothèques, en partenariat avec plusieurs associations engagées dans la défense de la lecture. La création de l’ACRE ajoute désormais à ces initiatives ponctuelles une structure spécifiquement chargée d’intervenir dans les débats publics et législatifs.
Aucune nouvelle action judiciaire propre à cette organisation n’a cependant été annoncée lors de son lancement. Les recours déjà engagés par les maisons d’édition demeurent, à ce stade, distincts des missions rendues publiques par l’ACRE.
Crédits photo : domaine public
Par Nicolas Gary
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L’école des loisirs crée un poste de productrice audiovisuelle et le confie à Reidun Montaville, annonce la maison d’édition. Forte de quinze ans d’expérience dans la production et l’animation, l’ancienne directrice générale de Mondo TV France aura pour mission de développer les adaptations du catalogue et de nouer de nouveaux partenariats en France comme à l’étranger.
25/11/2026, 10:49
Les réseaux sociaux influencent les choix de lecture, mais les conseils des proches conservent une place importante dans la découverte des livres. Selon une enquête menée auprès de 5 119 acheteurs américains, les recommandations personnelles constituent le principal canal de découverte pour 18 % des achats étudiés, contre 15 % pour les plateformes sociales. Le sujet de l'ouvrage reste le premier motif d'acquisition déclaré.
25/11/2026, 10:40
L'Italien Giovanni Hoepli présidera l'Union internationale des éditeurs (IPA) en 2027 et 2028, avec l'Américaine Christie Henry à la vice-présidence. Il promet une mobilisation sur l'intelligence artificielle et la liberté de publier. Cette nomination intervient alors que l'entreprise familiale Hoepli est en liquidation volontaire et que sa librairie historique de Milan a fermé.
24/11/2026, 17:32
Exclusif — Laurine et Solenne Raveglia ajouteront bientôt une librairie-café aux adresses à visiter dans le 11e arrondissement de Paris. Les deux sœurs ouvriront ensemble Orthéa, enseigne tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire, où il sera aussi possible de siroter une boisson chaude et de grignoter quelques gourmandises...
24/11/2026, 15:42
La philosophe, essayiste et romancière Catherine Clément est décédée lundi 23 novembre 2026 à Paris, à l’âge de 87 ans. Autrice d’une soixantaine d’ouvrages, dont Le Voyage de Théo et Pour l’amour de l’Inde, elle avait consacré une grande partie de son œuvre aux croyances, à la psychanalyse et aux rapports entre les cultures. Son dernier roman est paru le 6 novembre dernier aux éditions du Seuil.
24/11/2026, 14:14
À Hong Kong, Chungking Mansions est un carrefour du commerce mondial où des entrepreneurs venus d’Afrique et d’Asie font circuler marchandises, argent et opportunités. Avec Chungking Exchange, le photographe Wolf Nitschke propose un livre bilingue mêlant photographie documentaire, textes et archives, au plus près de celles et ceux qui font vivre ces échanges. Une publication indépendante à paraître en janvier 2027, soutenue par une campagne Ulule.
24/11/2026, 12:31
L'autrice-illustratice Julie Colombet est décédée le 2 novembre dernier, indiquent L'école des loisirs, une de ses maisons d'édition, et La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle signait des albums depuis le début des années 2010.
24/11/2026, 09:18
Exclusif — Paul et Bénédicte Vincent concrétiseront début décembre un projet de reconversion à Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne, en ouvrant la librairie Au gré des mots. « Une forme d'aboutissement », affirme le premier, qui se réjouit de « proposer une offre culturelle de proximité » au sein d'un territoire que le couple connait bien.
23/11/2026, 16:04
2500 manuscrits en attente, 80 nouveaux chaque semaine, et des textes générés par intelligence artificielle qui viennent grossir la pile. Aux Forges de Vulcain, la boîte déborde. David Meulemans a donc tranché : à partir du 1er décembre, les manuscrits ne seront plus acceptés pendant quatre mois. « On n'est pas des imprimeurs », résume-t-il auprès d'ActuaLitté.
23/11/2026, 15:09
Cofondée en mars 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt, la maison d'édition Talents Hauts change de mains. Sa directrice, Laurence Faron, a choisi de transmettre la société à trois salariées de la structure : Justine Haré, Laurence Cabrol-Poutier et Élise Courtois.
23/11/2026, 12:55
Plutôt mal reçu à l'Assemblée nationale, où il a été rejeté en première lecture, le projet de loi de finances pour 2027 poursuit son parcours parlementaire au Sénat, depuis ce vendredi 20 novembre. Rapporteure pour avis du programme « Livre et industries culturelles », la sénatrice Laure Darcos a souligné le caractère « essentiel » des aides fléchées vers le livre et la lecture.
23/11/2026, 12:12
Le développement des réseaux numériques a radicalement modifié la manière dont les connaissances scientifiques se diffusent, mais aussi comment elles se font. La Commission d'enrichissement de la langue française propose quelques équivalents, afin d'adapter les usages de la langue aux pratiques nouvelles en la matière.
23/11/2026, 10:18
Exclusif - Les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne réimprimeront pas Emprises, les impasses d'une success story, l'essai de Sabine Prokhoris consacré notamment à l'affaire des viols de Mazan. Dans un communiqué transmis à ActuaLitté, la maison met fin à la promotion de l'ouvrage et présente ses excuses à Gisèle Pelicot. Elle conteste toutefois avoir envoyé aux journalistes des images de viol ou des vidéos pornographiques.
22/11/2026, 00:25
En 1980, Don DeLillo publiait Amazons, un étrange roman, sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell. Ce texte, présenté comme les mémoires fictifs de la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey, revient en librairie chez Viking au Royaume-Uni et Scribner aux États-Unis. Sa réédition accompagne l'engouement pour les histoires situées dans le milieu du hockey, sans pour autant relever de la romance sportive traditionnelle.
21/11/2026, 12:18
La proposition de loi destinée à faciliter la défense des droits d’auteur face aux fournisseurs d’intelligence artificielle n’a, une nouvelle fois, pas été examinée à l’Assemblée nationale. Inscrit à l’ordre du jour du jeudi 19 novembre, le texte, adopté à l’unanimité par le Sénat en avril, n’a pas été abordé avant la clôture de la séance. Laure Darcos accuse des députés Renaissance et du Rassemblement national d’obstruction. Après un premier rendez-vous manqué en juin, son avenir parlementaire reste incertain.
20/11/2026, 18:16
Violette Grunenberger a rejoint les Presses de Sciences Po en novembre 2026, en qualité d’éditrice. Elle prend en charge 20 & 21. Revue d’histoire, anciennement Vingtième Siècle. Revue d’histoire, publication scientifique trimestrielle consacrée à l’histoire contemporaine. Elle occupait auparavant un poste d’éditrice de périodiques scientifiques au Muséum national d’Histoire naturelle.
20/11/2026, 18:01
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