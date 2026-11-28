La rentrée littéraire souffre-t-elle seulement d'un calendrier saturé ? Réagissant à la tribune de Pierre Astier dans Le Monde, l'écrivain Laurent LD Bonnet estime que le malaise est plus profond. Derrière l'accumulation des parutions et la course aux prix, il dénonce une industrie soumise à la rentabilité, au détriment de la création. Et réclame des États généraux du livre pour remettre en question les logiques qui gouvernent l'édition française.
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28/11/2026 à 16:18
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Dans une tribune publiée par Le Monde le 22 novembre 2026, l'agent littéraire Pierre Astier considère que le modèle français de la rentrée littéraire est à bout de souffle. Il dénonce la concentration des publications entre la mi-août et la fin septembre, les dépenses engagées par les éditeurs, les difficultés rencontrées par les libraires, les critiques et les jurys littéraires, ainsi que le découragement de certains auteurs.
Il estime que les controverses ayant marqué l'année 2026 témoignent également de l'épuisement de ce modèle.
Pour remédier à cet engorgement, il préconise un étalement des publications sur l'année, accompagné d'une réorganisation du calendrier des manifestations et des prix littéraires. Il suggère notamment de déplacer le Femina et le Médicis à la fin du printemps, afin de distinguer davantage d'ouvrages publiés au premier semestre.
S'appuyant sur plusieurs exemples étrangers, il appelle enfin à une concertation réunissant les différentes professions du livre, sous l'impulsion du Syndicat national de l'édition. Pierre Astier ne propose ni la suppression de la rentrée littéraire, ni une réduction générale du nombre de livres publiés. Il défend une réorganisation de leur calendrier de publication et de promotion, qu'il juge plus favorable à la création et à la lecture.
L'auteur Laurent D. Bonnet propose une réponse, considérant que cette intervention laisse dans l'ombre les raisons profondes du malaise éditorial français. Son texte est proposé ci-dessous, en intégralité :
Dans une récente tribune au Monde, Pierre Astier s’insurge de l’effet délétère d’un phénomène français : la Rentrée littéraire. Indignation bienvenue, qui semble beaucoup espérer en un changement de rythme des outils marchands. Or l’article se conclut par un appel à une concertation autour des enjeux majeurs de la création et de la lecture. Fort bien ! Et les créateurs y auraient leur mot à dire ? Mais lesquels ?
Car on connaît la tendance d’un milieu essentiellement parisien, vite persuadé d’avoir tout requis et tout entendu, à partir de la seule consultation des structures existantes. En réalité, seuls des États généraux seraient à la hauteur de l’enjeu. Les soldats Lecture et Littérature s’y trouveraient représentés autrement que par les acteurs et auteurs du paradigme faillissant, dont la Rentrée littéraire n’est que le motif trop visible.
Lui et bien d’autres contraignent et formatent la création, qui se débat aujourd’hui à l’âge d’une industrie des flux, où règne, en despote à peine éclairé, y compris dans l’édition indépendante, le seul Retour sur Investissement – la langue anglaise (Return On Investment), nous en offre l’acronyme signifiant : R.O.I.
Sa mise à nu, dans les affaires Nora et Orel'IA, démontre, non seulement que la Rentrée littéraire n’était qu’un de ses sujets, mais aussi que lui-même est un des outils dont use une industrie culturelle qui cherche à pérenniser ses marges, ainsi que les 80.000 emplois qui en dépendent. Pour cela, elle impose sa logique et son langage, qui consiste, entre autres procédés, à nommer et favoriser une Place de marché.
Est-ce récent ? Non : le phénomène est balisé.
Quant au principe, Adorno à partir de 1944 : “L’industrie culturelle […] empêche la formation d’individus autonomes, capables de juger.” [Source : Adorno, L’industrie culturelle, 1964 ; trad. française, L’industrie culturelle, Paris, 1967, p. 18.] Adorno, analysant les systèmes de gains émotionnels, par delà l’investissement critique, note : “Les distinctions emphatiques établies entre […] des histoires publiées […] ne se fondent pas tant sur leur contenu même que sur la classification, l’organisation des consommateurs qu’ils permettent ainsi d’étiqueter. […] Le fait d’offrir au public une hiérarchie de qualités n’a pour but qu’une quantification d’autant plus parfaite.” [Source : Adorno et Horkheimer, La production industrielle des biens culturels. Raison et mystification des masses”, dans La dialectique de la Raison, Paris, Gallimard, 1974 1947, trad. Éliane Kaufholz, p. 183.]
Et quant à sa conséquence littéraire, Gilles Deleuze, quarante ans plus tard : “La rotation rapide constitue nécessairement un marché de l’attendu. Les conditions de la création littéraire, qui ne peuvent se dégager que dans l’inattendu, la rotation lente et la diffusion progressive sont fragiles. Les Beckett ou les Kafka de l’avenir, qui ne ressemblent justement ni à Beckett ni à Kafka, risquent de ne pas trouver d’éditeur, sans que personne s’en aperçoive, par définition. Comme dit Lindon, “on ne remarque pas l’absence d’un inconnu”. [Source : L’autre Journal, N°8, Octobre 185, entretiens avec Antoine Dulaure et Claire Parner : LES EDITIONS DE MINUIT, Pourparlers, 1972 – 1990, p 175.]
Mise en cause de la Rentrée littéraire ? Mais point de révolution ! On parle ici d’un accommodement du principe où tente de survivre l’agent littéraire : éditeurs servant leur R.O.I, diffuseurs poussant au stock, libraires l’organisant, commentateurs de flux, prescripteurs audiovisuels relayant le mainstream, prix indexés aux flux dominants, auteurs se muant en marionnettes de plateau ou de foires, auto-édités priant l’algorithme de les sauver de l’anonymat, enseignants étudiant l’auteur en vogue, bref ! Une “fête du livre !” dit P. Astier, qui a bien connu ce marché spéculatif ; on s’en arrangeait, on en plaisantait, il faisait vivre, oubliant le prix imposé à la création que pointe Deleuze : son formatage.
Mais voici que le vernis faux glamour de cette bourse du commerce se fissure, révélant ses rouages : une écurie littéraire vole en éclats, révélant au grand public la cruauté d’un milieu où se débattent des auteurs qui voulant en vivre, oublièrent pendant trois ans qu’ils confiaient leurs ventes au Diable.
Nora servait-il à cacher un blanc-seing que l’on n’osait montrer ? Et lui, au lieu d’aller “caster” à prix d’or un Orel’IA transatlantique, n’aurait-il pas mieux servi son R.O.I en revenant au vrai travail d’éditeur : se consacrer, chez lui, à faire revivre ce que François Samuelson, de sa voix d’outre-tombe, considère comme “disparue des radars” [Source : France culture, 2 octobre 2026.] : “la bonne fiction française.”
Alors, “catastrophe culturelle, industrielle et économique”, sans doute… mais trêve d’hypocrisie aussi ! Et la pierre jetée à ces occasions n’en serait que mieux retenue. Car on n’en veut à personne, mais au paradigme marchand corrupteur, qui, nous dit Hannah Arendt, devrait nous obliger à réagir : “Car ce monde qui est le nôtre […] ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés ; en tant que tel, le domaine public s’oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé où, dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir la sécurité du processus vital.” [Source : Hannah Arendt, “Qu’est-ce que la liberté ?” in La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 203.]
Affaire de conscience : toute chose, tout acteur de la chaîne du livre, se trouve engagé à survivre. En ce sens, le phénomène marchand qu’est la Rentrée littéraire, bien que vital, étouffe le marché par la concentration temporelle de son offre mainstream.
Concevoir d’autres bulles ? Marché de Noël, de Printemps, d’Été, où la rotation rapide des flux trouverait de nouveaux débouchés ? Certes, mais cela ne changerait que peu la soumission au R.O.I. D’où l’idée de lui imposer la convocation d’États généraux.
Laurent LD Bonnet
Crédits illustration : domaine public
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24/11/2026, 12:09
PORTRAIT – Un jeune homme en caleçon, un chat persan qui se prend pour une star, une Terre transformée en donjon géant pour le plus grand plaisir de téléspectateurs extraterrestres… Le résumé de Dungeon Crawler Carl est si improbable qu’il pourrait effrayer n’importe quel lecteur sensé. Pourtant, la série de Matt Dinniman a dépassé les 100.000 exemplaires vendus en France (donnée : Edistat) et fait entrer dans le domaine grand public un genre encore méconnu : la LitRPG.
23/11/2026, 11:13
Dans un western, le croque-mort arrive d’ordinaire après la fusillade. Xavier Dorison lui confie le premier rôle. Le lauréat du prix Jacques-Lob 2026, décerné dans le cadre du Bd BOUM 2026, aime ce pas de côté, qu’il s’agisse de raconter l’Ouest américain, de suivre les gardes du corps du général de Gaulle ou de mettre une chatte réticente au cœur d’une révolte.
21/11/2026, 20:35
PORTRAIT – Pour dessiner Conan, Virginie Augustin s’est remise à l’encre. Pour raconter Joe Carstairs, elle a gardé le noir et blanc mais changé de ligne. Le Grand BOUM – Ville de Blois 2026 distingue une autrice qui, d’un album à l’autre, ne tient pas particulièrement à ce qu’on la reconnaisse au premier coup d’œil.
21/11/2026, 20:30
Exclusif - Au Chili, une femme qui avorte en dehors des trois cas autorisés par la loi encourt jusqu’à cinq ans de prison. Rencontrée à bd BOUM, à Blois, la dessinatrice Antonia Bañados raconte l’expérience personnelle qui nourrit sa prochaine bande dessinée, Quatre pilules (titre provisoire). Elle évoque la difficulté de garder le silence, la construction d’une fiction et l’espoir de faire paraître ce livre dans son pays.
21/11/2026, 17:34
Italienne et passionnée d'arabe, Simona Gabrieli dirige depuis Marseille sa maison d'édition, consacrée aux voix trop rarement traduites. Au festival BD BOUM de Blois, elle raconte les albums et les artistes qui l'inspirent, du Liban à la Tunisie, de la Palestine au Maroc. Une rencontre lumineuse, de l'autre côté des frontières.
21/11/2026, 14:04
Parti en Argentine pour deux ans, Thomas Dassance y est resté vingt-trois. De ce séjour sont nés un festival, des amitiés avec des auteurs et une idée : faire découvrir en France une bande dessinée latino-américaine trop souvent méconnue. Avec sa sœur Claire Miremont, il a fondé les éditions iLatina en 2019. Rencontrés au festival BD BOUM de Blois, ils racontent leur aventure et ouvrent un catalogue où les conquistadors croisent des hyènes, des insurgés et de singuliers explorateurs du dessin.
21/11/2026, 12:41
Mickey, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Astérix et Obélix, Le Joker, Hulk et Catwoman, Captain Biceps, Raowl : Tebo, c’est plus qu’une bande de jeunes à lui tout seul. C’est une galerie de personnages croqués, hauts en couleur, à découvrir lors de cette 43e édition du BD Boum. Visite guidée pour ActuaLitté en compagnie de Jean-Charles Enriquez, président de l’association bd BOUM depuis 2021 et cocommissaire de l’exposition.
20/11/2026, 12:16
Une tasse de thé dans l’ancien appartement de Boris Vian et d’Ursula Kübler, à Montmartre, puis une invitation lancée au détour d’une dédicace. C’est ainsi qu’en octobre 2026, Nicole Bertolt, qui veille depuis cinquante ans sur l’œuvre de Vian, est venue en parler en Slovaquie. Je l’y ai accompagnée.
19/11/2026, 16:49
En quatre jours, C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, passe du Prix du Roman Fnac à l’exclusion de la sélection du Goncourt. L’auteur reconnaît des plagiats dans des textes antérieurs, mais nie qu’une IA ait rédigé son roman. Depuis Substack, Thierry Crouzet reprend l’affaire dans l’ordre, des premiers éloges aux silences et aux revirements. Le texte, lui, n’a pas changé. Que juge la critique littéraire quand elle croit savoir comment un livre a été écrit ?
19/11/2026, 12:37
Le 19 novembre, c’est la Journée mondiale des toilettes. Cette année, c’est aussi celle de la philosophie. On imagine les deux services du protocole convenant de ne pas en faire toute une histoire. Tant pis pour eux. Huit livres, de la romance à la science-fiction, montrent tout ce qu’une chasse d’eau laisse derrière elle.
18/11/2026, 09:27
Loi contre les violences sexuelles, banalisation du vote féminin pour l’extrême droite, affaire Epstein aux États-Unis : trois actualités qu'Elles aussi, de Perla Msika, permet de relire autrement. À l’approche des dix ans de #MeToo, son enquête montre comment une partie de l’extrême droite s’est emparée de la parole des femmes, quitte à sélectionner les violences qu’elle choisit de voir.
17/11/2026, 14:34
Dix ans déjà que le Prix Vendredi couronne chaque automne un roman francophone pour les plus de 13 ans. Surnommé le « Goncourt de la littérature ado », il change la vie des livres qu’il distingue... mais se bat encore pour se faire connaître. Ce jeudi 12 novembre, il a couronné Anaïs Sautier pour La Nuit bleue, tandis que les jeunes lecteurs du pass Culture ont choisi Célia Samba et Même les failles laissent passer la lumière.
17/11/2026, 11:31
Ils ont abordé l’Égypte avec le même mirage dans les yeux, mais selon deux poétiques que tout oppose. Nerval y cherchait des mystères et des signes ; Flaubert y a disséqué des corps et des pierres. Entre le rêve et la poussière, tous deux découvrent que l’Orient n’est pas un objet à conquérir, mais une limite à habiter. Par Amel Aït-Hamouda.
16/11/2026, 18:22
Un Fou qui quitte le monde familier, une Papesse qui lui montre la voie, une carte sans nom qui lui fait perdre tous ses repères. Dans le tarot de Marseille (Editions Grancher), Laurence Luye-Tanet reconnaît les grandes étapes du voyage du héros. De la psychologie de Carl Jung aux romans et au cinéma, elle explore ce que ces figures racontent de nos épreuves, de ceux qui nous aident à les traverser et du rôle que nous choisissons de jouer dans notre propre histoire.
16/11/2026, 17:37
Le Festival de La Page à l’image met à l’honneur les films issus d’une adaptation de roman ou BD. Cette année, ce festival a fêté son 20e anniversaire et a proposé cinq films en compétition et deux courts métrages. Du 10 au 17 octobre, le festival s’est déroulé dans deux communes : Le Croisic et Guérande. Trois films ont été primés dont Fief de Thomas Vernay adapté du roman éponyme de David Lopez, Prix du Livre Inter en 2018. Rencontre avec le réalisateur Thomas Vernay.
16/11/2026, 16:58
« Bonjour, j’avais commandé une journée ordinaire. Est-ce que quelqu’un pourrait venir reprendre le cadavre ? » Au service après-vente de l’existence, on a connu des lundis plus calmes. Une fée signale une erreur de destinataire. Un policier demande s’il est possible de penser sans passer en caisse.
15/11/2026, 07:00
PORTRAIT – Elle vit en Sologne au milieu de la forêt, écrit le matin, jardine l’après-midi et finit ses journées devant des jeux vidéo. Ingénieure agronome passée par les centrales nucléaires et les salles de classe, H. Lenoir a révolutionné le livre dont vous êtes le héros. Elle y a glissé des tentacules, des fun facts et beaucoup d’éclats de rire.
14/11/2026, 12:07
Des villages qu'il ne connaît encore que par leurs noms sur une carte, une voiture et l'envie de bifurquer. Pour sa première participation aux Petites Fugues, Victor Pouchet s'apprête à parcourir la Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs de tous âges. Une échappée qui résonne avec Voyage voyage (Gallimard), son dernier roman, où les détours, les musées improbables et les rencontres inattendues deviennent autant de façons de retrouver de l'émerveillement.
14/11/2026, 10:00
Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?
14/11/2026, 08:00
Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.
13/11/2026, 21:26
Les éditions Inédits dévoileront le 5 décembre à Paris le palmarès de la deuxième édition de leur concours de nouvelles, Fleurs Muettes. Cette année, les participants étaient invités à puiser leur inspiration dans les parfums d’un thé spécialement composé en Inde. Présidé par Béatrice Égémar, le jury a désigné les lauréats, dont les textes seront réunis dans un recueil.
10/11/2026, 17:14
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