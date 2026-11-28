Dans une tribune publiée par Le Monde le 22 novembre 2026, l'agent littéraire Pierre Astier considère que le modèle français de la rentrée littéraire est à bout de souffle. Il dénonce la concentration des publications entre la mi-août et la fin septembre, les dépenses engagées par les éditeurs, les difficultés rencontrées par les libraires, les critiques et les jurys littéraires, ainsi que le découragement de certains auteurs.

Il estime que les controverses ayant marqué l'année 2026 témoignent également de l'épuisement de ce modèle.

Pour remédier à cet engorgement, il préconise un étalement des publications sur l'année, accompagné d'une réorganisation du calendrier des manifestations et des prix littéraires. Il suggère notamment de déplacer le Femina et le Médicis à la fin du printemps, afin de distinguer davantage d'ouvrages publiés au premier semestre.

S'appuyant sur plusieurs exemples étrangers, il appelle enfin à une concertation réunissant les différentes professions du livre, sous l'impulsion du Syndicat national de l'édition. Pierre Astier ne propose ni la suppression de la rentrée littéraire, ni une réduction générale du nombre de livres publiés. Il défend une réorganisation de leur calendrier de publication et de promotion, qu'il juge plus favorable à la création et à la lecture.

L'auteur Laurent D. Bonnet propose une réponse, considérant que cette intervention laisse dans l'ombre les raisons profondes du malaise éditorial français. Son texte est proposé ci-dessous, en intégralité :

Un R.O.I nu saura-t-il convoquer des États Généraux ?

Dans une récente tribune au Monde, Pierre Astier s’insurge de l’effet délétère d’un phénomène français : la Rentrée littéraire. Indignation bienvenue, qui semble beaucoup espérer en un changement de rythme des outils marchands. Or l’article se conclut par un appel à une concertation autour des enjeux majeurs de la création et de la lecture. Fort bien ! Et les créateurs y auraient leur mot à dire ? Mais lesquels ?

Car on connaît la tendance d’un milieu essentiellement parisien, vite persuadé d’avoir tout requis et tout entendu, à partir de la seule consultation des structures existantes. En réalité, seuls des États généraux seraient à la hauteur de l’enjeu. Les soldats Lecture et Littérature s’y trouveraient représentés autrement que par les acteurs et auteurs du paradigme faillissant, dont la Rentrée littéraire n’est que le motif trop visible.

Lui et bien d’autres contraignent et formatent la création, qui se débat aujourd’hui à l’âge d’une industrie des flux, où règne, en despote à peine éclairé, y compris dans l’édition indépendante, le seul Retour sur Investissement – la langue anglaise (Return On Investment), nous en offre l’acronyme signifiant : R.O.I.

Sa mise à nu, dans les affaires Nora et Orel'IA, démontre, non seulement que la Rentrée littéraire n’était qu’un de ses sujets, mais aussi que lui-même est un des outils dont use une industrie culturelle qui cherche à pérenniser ses marges, ainsi que les 80.000 emplois qui en dépendent. Pour cela, elle impose sa logique et son langage, qui consiste, entre autres procédés, à nommer et favoriser une Place de marché.

Est-ce récent ? Non : le phénomène est balisé.

Quant au principe, Adorno à partir de 1944 : “L’industrie culturelle […] empêche la formation d’individus autonomes, capables de juger.” [Source : Adorno, L’industrie culturelle, 1964 ; trad. française, L’industrie culturelle, Paris, 1967, p. 18.] Adorno, analysant les systèmes de gains émotionnels, par delà l’investissement critique, note : “Les distinctions emphatiques établies entre […] des histoires publiées […] ne se fondent pas tant sur leur contenu même que sur la classification, l’organisation des consommateurs qu’ils permettent ainsi d’étiqueter. […] Le fait d’offrir au public une hiérarchie de qualités n’a pour but qu’une quantification d’autant plus parfaite.” [Source : Adorno et Horkheimer, La production industrielle des biens culturels. Raison et mystification des masses”, dans La dialectique de la Raison, Paris, Gallimard, 1974 1947, trad. Éliane Kaufholz, p. 183.]

Et quant à sa conséquence littéraire, Gilles Deleuze, quarante ans plus tard : “La rotation rapide constitue nécessairement un marché de l’attendu. Les conditions de la création littéraire, qui ne peuvent se dégager que dans l’inattendu, la rotation lente et la diffusion progressive sont fragiles. Les Beckett ou les Kafka de l’avenir, qui ne ressemblent justement ni à Beckett ni à Kafka, risquent de ne pas trouver d’éditeur, sans que personne s’en aperçoive, par définition. Comme dit Lindon, “on ne remarque pas l’absence d’un inconnu”. [Source : L’autre Journal, N°8, Octobre 185, entretiens avec Antoine Dulaure et Claire Parner : LES EDITIONS DE MINUIT, Pourparlers, 1972 – 1990, p 175.]

Mise en cause de la Rentrée littéraire ? Mais point de révolution ! On parle ici d’un accommodement du principe où tente de survivre l’agent littéraire : éditeurs servant leur R.O.I, diffuseurs poussant au stock, libraires l’organisant, commentateurs de flux, prescripteurs audiovisuels relayant le mainstream, prix indexés aux flux dominants, auteurs se muant en marionnettes de plateau ou de foires, auto-édités priant l’algorithme de les sauver de l’anonymat, enseignants étudiant l’auteur en vogue, bref ! Une “fête du livre !” dit P. Astier, qui a bien connu ce marché spéculatif ; on s’en arrangeait, on en plaisantait, il faisait vivre, oubliant le prix imposé à la création que pointe Deleuze : son formatage.

Mais voici que le vernis faux glamour de cette bourse du commerce se fissure, révélant ses rouages : une écurie littéraire vole en éclats, révélant au grand public la cruauté d’un milieu où se débattent des auteurs qui voulant en vivre, oublièrent pendant trois ans qu’ils confiaient leurs ventes au Diable.

Nora servait-il à cacher un blanc-seing que l’on n’osait montrer ? Et lui, au lieu d’aller “caster” à prix d’or un Orel’IA transatlantique, n’aurait-il pas mieux servi son R.O.I en revenant au vrai travail d’éditeur : se consacrer, chez lui, à faire revivre ce que François Samuelson, de sa voix d’outre-tombe, considère comme “disparue des radars” [Source : France culture, 2 octobre 2026.] : “la bonne fiction française.”

Alors, “catastrophe culturelle, industrielle et économique”, sans doute… mais trêve d’hypocrisie aussi ! Et la pierre jetée à ces occasions n’en serait que mieux retenue. Car on n’en veut à personne, mais au paradigme marchand corrupteur, qui, nous dit Hannah Arendt, devrait nous obliger à réagir : “Car ce monde qui est le nôtre […] ne peut simplement prétendre se soucier essentiellement des vies individuelles et des intérêts qui leur sont liés ; en tant que tel, le domaine public s’oppose de la façon la plus nette possible à notre domaine privé où, dans la protection de la famille et du foyer, toute chose sert et doit servir la sécurité du processus vital.” [Source : Hannah Arendt, “Qu’est-ce que la liberté ?” in La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 203.]

Affaire de conscience : toute chose, tout acteur de la chaîne du livre, se trouve engagé à survivre. En ce sens, le phénomène marchand qu’est la Rentrée littéraire, bien que vital, étouffe le marché par la concentration temporelle de son offre mainstream.

Concevoir d’autres bulles ? Marché de Noël, de Printemps, d’Été, où la rotation rapide des flux trouverait de nouveaux débouchés ? Certes, mais cela ne changerait que peu la soumission au R.O.I. D’où l’idée de lui imposer la convocation d’États généraux.

Laurent LD Bonnet

Crédits illustration : domaine public