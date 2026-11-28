Le bureau des destinées littéraires avait pourtant pris toutes les précautions. Les rôles étaient distribués, les unions programmées, les prophéties consignées et les possibilités de fuite soigneusement limitées. Restait une formalité : obtenir l’accord des principales intéressées. Le responsable du casting avait jugé cette étape facultative.

Les premières réclamations ne se sont pas fait attendre. Une soldate conteste les prévisions, une épouse souhaite revoir son contrat, une princesse refuse ses nouvelles fonctions et unes captive profite d’un départ en mer pour quitter le plateau. La direction assure que tout est sous contrôl : elle a néanmoins recruté un médiateur.

La prophétie a oublié la vie privée

Élégie Ahn n’avait aucune intention de devenir une légende. Soldate engagée contre les Talusars, elle défendait son pays, accomplissait son devoir et ne réclamait aucun traitement particulier. Dans Ceux qui décideront du monde, tome 1, de Veronica Roth (audiolivre interprété par Juliette Baron, Sarah Griche, Ivan Herbez et Zac Andria), son avenir bascule lorsqu’elle est convoquée pour entendre une prophétie en compagnie de Rava Vidar, redoutable générale de l’armée ennemie.

Le programme est chargé : l’une des deux conduira son peuple à la victoire et détruira l’autre. Le document ne précise évidemment pas laquelle, ce qui complique sensiblement la préparation des opérations militaires. Les Talusars tirent de surcroît leur puissance d’une fièvre mortelle capable de conférer d’étranges pouvoirs. Un adversaire sérieux, même sans intervention du destin.

qMais les responsables de la prophétie ont également jugé nécessaire de s’occuper de la vie sentimentale d’Élégie. Un homme figure dans les prévisions, et elle est censée en tomber amoureuse. La jeune femme n’avait rien demandé, mais le service de planification paraît convaincu de son bon droit. À ce stade, il ne manque plus que la réservation du restaurant.

Veronica Roth place son héroïne devant un dilemme redoutable : comment défendre ses convictions lorsqu’on vous annonce que votre avenir, vos sentiments et la survie de votre peuple sont déjà liés ? Élégie n’entend pas pour autant renoncer à se battre. Entre devoir militaire et bouleversements intimes, sa résistance commence par une décision assez élémentaire : ne pas confondre prédiction et ordre de mission.

La distribution audio à quatre voix accompagne cette fantasy où les enjeux personnels croisent les affrontements entre deux peuples. La diction précise et les pauses mesurées laissent le temps d’assimiler les informations, tandis que cette réalisation chorale offre plusieurs perspectives sur une histoire où personne ne possède toutes les réponses.

Fiche de casting : soldate promise à un destin exceptionnel, avenir amoureux imposé. Élégie accepte de défendre son pays, mais refuse de déléguer sa vie privée au département des prophéties. Celui-ci invoque une tradition millénaire. Le service juridique cherche encore le formulaire sSde consentement.

aUne vie de rêve, avec quelques réserves

Le dossier d’Anita semblait irréprochable. Une enfance difficile surmontée, un mariage réussi, deux enfants, une maison victorienne dans un quartier chic de Londres et un époux banquier. La commission chargée du bonheur conjugal avait coché toutes les cases. Elle envisageait même d’utiliser sa photo dans la brochure annuelle.

Il faut dire qu’Anita avait déjà connu bien pire. Orpheline élevée dans une communauté sectaire provençale, elle s’en était échappée à dix-sept ans. Quelques années et plusieurs expériences plus tard, elle avait rencontré Guillaume, jeune homme ambitieux issu d’une famille de notaires, avant de construire avec lui une existence confortable.

Dans Fuir la lumière, Florence Chataignier (audiolivre lu par Thaïs Laurent) retrouve son héroïne à South Kensington. Le mari est irréprochable, les jumeaux grandissent et rien ne semble manquer au tableau. Sauf qu’Anita s’ennuie, n’éprouve plus les mêmes sentiments pour Guillaume et ressent un vide immense. Une anomalie que les indicateurs de satisfaction du foyer n’avaient pas détectée.

Pour sortir de cette torpeur, elle trouve un emploi dans une résidence accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ses trajets quotidiens lui font aussi croiser aazaaz aun inconnu dont elle tombe amoureuse. Peu à peu, les souvenirs remontent et les certitudes se fissurent. Après avoir fui un milieu où sa conduite était encadrée, aurait-elle adopté sans le vouloir un autre modèle, tout aussi contraignant ?

Florence Chataignier explore ce paradoxe dans un roman où le tragique côtoie le burlesque. Thaïs Laurent en accompagne les mouvements avec une lecture sobre, presque intimiste. Sa voix claire et ses inflexions discrètes donnent aux questionnements d’Anita une présence sensible, sans chercher à souligner chaque émotion. Une retenue bienvenue pour raconter ce malaise qui grandit derrière les apparences.

Fiche de casting : épouse accomplie, résidence de standing, bonheur garanti. Anita demande à reprendre son personnage depuis le début. La production lui rappelle qu’elle possède déjà tout ce dont elle devrait rêver. C’est précisément ce qui pose problème.

Princesse à marier, sacrifice à prévoir

La fiche de poste d’Odessa tenait initialement en quelques lignes. Princesse des cinq royaumes de Calandra, elle devait obéir au roi, respecter les convenances et ne surtout pas prétendre gouverner. Régner ne figurait pas parmi ses attributions. Se battre non plus. Une carrière relativement simple, à condition de ne manifester aucune ambition personnelle.

Dans Le Bouclier des Oiselles, tome 1, de Devney Perry (audiolivre lu par Charlotte Gagnor et Julien Tiphaine, traduction de Lionel Évrard), le règlement change brutalement lorsqu’un chasseur de monstres légendaire débarque, accompagné d’un prince qui exige de l’épouser.

Odessa doit alors signer de son propre sang un traité magique et rejoindre le plus dangereux des royaumes. Sur place, elle découvre un mari qu’elle connaît à peine et un guerrier qui semble la détester autant qu’elle le déteste. Sans oublier les monstres que les dieux ont libérés pour rappeler aux mortels leur insignifiance. L’accueil aurait pu être plus chaleureux.

Ses nouvelles responsabilités ? Reine, espionne et sacrifice potentiel. Le département des ressources humaines assure que toutes ces missions entrent dans la catégorie « autres tâches ponctuelles ». Odessa souhaiterait surtout savoir à quel moment on lui a demandé son avis.

Devney Perry construit sa romantasy autour de cette contestation. Entre périls surnaturels, jeux de pouvoir et sentiments contrariés, l’héroïne doit apprendre à composer avec les règles d’un monde qui ne lui réserve guère de place. Son refus d’obéir aveuglément devient alors le point de départ d’une aventure où les monstres ne sont pas nécessairement les seuls adversaires à redouter.

La version audio repose sur le contraste entre les voix de Charlotte Gagnor et Julien Tiphaine. La narration, nette et bien articulée, laisse ressortir les contradictions d’Odessa, entre vulnérabilité et détermination. Une manière de rendre perceptibles les tensions d’un personnage que chacun voudrait voir entrer dans une case différente.

Fiche de casting : princesse docile recherchée pour mariage politique. Fonctions supplémentaires : espionnage, gestion de créatures hostiles et sacrifice éventuel. Odessa refuse de signer l’avenant. La direction lui rappelle qu’elle a déjà signé le traité avec son sang. Le syndicat des princesses examine le dossier.

Circé découvre les joies du départ imprévu

Sur l’île de Circé, l’organisation semblait pourtant rodée. La magicienne régnait, les captives obéissaient et les visiteurs risquaient de finir sous une forme animale peu avantageuse. Les possibilités de départ demeuraient extrêmement limitées. La compagnie maritime locale n’avait d’ailleurs pas grand-chose à proposer.

sssCalista, elle, supporte de moins en moins cette existence. Dans Là où naissent les tempêtes, de Kalypso Caldin (audiolivre interprété par Juliette Baron), la jeune captive saisit l’occasion du départ d’Ulysse pour embarquer vers Ithaque. Elle espère échapper à Circé, quitte à s’aventurer sur une mer dont personne ne garantit la tranquillité.

Le problème, c’est que les dieux semblent avoir pris personnellement ombrage du voyage. Tempêtes, monstres marins et dangers divers figurent au programme, tandis que l’équipage accueille Calista avec un enthousiasme très relatif. Drakos, le maître d’armes, manifeste même une hostilité particulière à son égard. La jeune femme, qui le déteste cordialement, découvre néanmoins qu’elle n’est pas insensible à son charme. Les traversées compliquées réservent décidément des surprises.

Kalypso Caldin emprunte ainsi les routes de l’Odyssée pour raconter une autre histoire. Ulysse veut rentrer chez lui ; Calista cherche un endroit où elle pourrait enfin vivre selon ses propres choix. Deux projets qui nécessitent le même bateau, mais pas tout à fait la même destination.

Juliette Baron accompagne cette quête avec une voix posée qui laisse affleurer la détermination de l’héroïne. Ses échanges avec Nissa, son amie inquiète, prennent une tonalité plus fragile, tandis que les silences soulignent les hésitations et les résolutions de Calista. Derrière les périls mythologiques, l’interprétation fait entendre une aspiration autrement plus simple : pouvoir décider de sa vie.

Fiche de casting : captive secondaire dans une épopée consacrée à un héros grec. Calista a quitté son poste et embarqué sans demander l’autorisation de sa geôlière. Circé exige son retour immédiat. Le service des traversées signale quelques difficultés de navigation et recommande de ne pas fixer de date pour l’entretien disciplinaire.

Quatre rôles, aucun contrat définitif

À l’issue de cette réunion de crise, le bureau des destinées n’a obtenu aucune garantie. Élégie continue de discuter les termes de sa prophétie, Anita conteste les critères du bonheur conjugal, Odessa réclame une révision de ses obligations et Calista se trouve quelque part en mer, dans des conditions que les assureurs qualifieraient volontiers de préoccupantes.

Leurs situations diffèrent, mais toutes découvrent qu’il est difficile de reprendre sa vie en main lorsque tant de personnes ont intérêt à vous voir rester à votre place. Refuser le scénario ne suffit pas toujours à en changer le dénouement. Encore faut-il trouver comment avancer.

Le responsable du casting a donc proposé une nouvelle procédure : désormais, chaque personnage devra approuver son destin avant le début de l’histoire. Élégie demande si les prophéties sont négociables, Odessa souhaite consulter les clauses annexes, Anita réclame du temps pour réfléchir et Calista reste injoignable.

La direction juge cette réforme prometteuse. Le tournage a commencé sans elle.

Crédits photo : Kill Bill

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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