André Franquin avait-il trouvé de son vivant quelqu’un d’assez talentueux pour reprendre Gaston ? Il semblerait bien que oui. Encore fallait-il qu’il souhaitât lui passer le crayon, et c’est là que les affaires se gâtent.

Pour ActuaLitté, Isabelle Franquin, détentrice du droit moral sur l’œuvre de son père, a rouvert ses archives. Nous en dévoilons notamment deux pièces : un témoignage écrit et signé en 2022 par Christian Debarre, alias Bar2, et un extrait d’un entretien inédit accordé à Numa Sadoul en 1996, dont ce dernier nous a confirmé l’exactitude.

Le créateur de Joe Bar Team avait reçu les compliments de Franquin en personne, quelques mois avant sa disparition. Avec, toutefois, une petite réserve dont Dupuis se serait volontiers passé. Quant aux propos recueillis par Numa Sadoul, ils ont le mérite de ne pas s’embarrasser du conditionnel.

Chez les Franquin, on ne signe pas des deux mains

Pour le deuxième album de Delaf, ou sans Franquin c'est selon, Dupuis a bien transmis des éléments à Isabelle Franquin, dans le cadre de la convention de 2016, rappelée lors de l’arbitrage du 30 mai 2023. Mais la fille du créateur n’a pas sorti son stylo rouge : elle confirme avoir reçu les documents, sans répondre aux courriels de l’éditeur. Pas question, à ses yeux, de corriger la copie d’un Gaston qui n’aurait jamais dû voir le jour.

Elle nous renvoie au communiqué publié à l’occasion de la sortie du nouvel album : « Comme la volonté que mon père m'a exprimée quant à la survie de l'Illustre Gaffeur était claire et sans équivoque, je ne puis aller contre la volonté de l'auteur ; il est de mon obligation de la respecter. » Et de poursuivre : « Par conséquent, je ne ferai aucun commentaire au titre du Droit Moral sur la suite des albums de ce gaston résurrectionné et du merchandising afférent car cela constituerait la validation et l'adoubement de cette entreprise. »

L’arrivée de Lewis Trondheim au scénario n’y change rien : « Je ne peux porter de jugement sur ce qui - selon le souhait que m'avait transmis André Franquin - ne devrait pas être. »

À la veille de la publication du Retour de Lagaffe, en novembre 2023, Isabelle Franquin expliquait déjà qu’intervenir sur le contenu de l’album reviendrait, à ses yeux, à reconnaître le principe de cette résurrection. Trois ans et quelques centaines de milliers d’albums vendus plus tard, sa position n’a pas bougé.

Un excellent repreneur, mais pas de reprise

Dupuis dispose, parmi ses arguments, d’un entretien enregistré dans lequel Franquin aurait évoqué un dessinateur susceptible de lui succéder. Dès mars 2022, Stéphane Beaujean, directeur éditorial de la maison, expliquait au Monde que Franquin avait envisagé, lors de conversations privées, la poursuite de la série, encore fallait-il trouver un dessinateur à la hauteur.

La maison affirme même que le créateur aurait approché un dessinateur pour lui succéder, mais que ce dernier aurait décliné la proposition.

Interrogée sur l’identité de ce dessinateur, Isabelle Franquin nous renvoie notamment à un entretien accordé en 1996 au journaliste Hugues Dayez, qui publiera l’année suivante Le Duel Tintin-Spirou (Luc Pire). Il y est effectivement question de Christian Debarre, dit Bar2, créateur de Joe Bar Team, dont le graphisme devait beaucoup à celui de Franquin. « Je ne considère pas le gars dont je viens de parler [Christian Debarre, NdR] comme un plagiaire du tout. »

Le père de Gaston raconte avoir rencontré son confrère, s’être très bien entendu avec lui, avant d’évoquer, non sans hésitation, la possibilité qu’il « continue ».

Que s’étaient donc dit les deux hommes ? Dans le témoignage écrit et signé en 2022, Christian Debarre revient sur une conversation tenue en 1996 dans les locaux bruxellois d’André Franquin, en présence du dessinateur P’tit Luc. Selon son récit, Franquin lui aurait expliqué que son style graphique et son humour feraient de lui un « excellent repreneur » de Gaston.

Le compliment est de taille, la réserve qui l’accompagne aussi : « Ce qui n'a pas valeur de proposition car il ajoute aussitôt “qu'il ne souhaite en aucun cas que cette bd soit reprise”. En précisant qu'il s'agit d'une œuvre trop personnelle et que Gaston est, pour une bonne partie, une représentation de lui-même. »

Voilà qui réduit singulièrement la portée de cet adoubement supposé. Dans Le Duel Tintin-Spirou, Franquin livrait d’ailleurs cette déclaration, que rappelait Télérama en mars 2022 : « S’il fallait, en vieillissant, préparer ses dernières volontés, je dirais vraiment : “Ne faites jamais dessiner Gaston par quelqu’un d’autre !” »

Petits Franquin deviendront grands ?

Remontons de quelques années dans les archives d’Isabelle Franquin. Le 29 mars 1990, André Franquin accorde un entretien au Lucéen, revue des sections secondaires de l’Institut Saint-Luc à Saint-Gilles. La question est simple : « Céderiez-vous Gaston ? » La réponse tient en quelques mots : « Non ! Pas du tout ! Gaston, c'est mon personnage favori. »

Deux ans plus tard, pourtant, Franquin cède les droits d’exploitation du personnage à Marsu Productions. Dupuis rachètera cette société en 2013, récupérant ainsi les droits cédés par le dessinateur. Toute la difficulté, 30 ans plus tard, consistera à démêler ce que Franquin souhaitait de ce qu’il avait signé.

Le même entretien de 1990 contient un passage qui prend une saveur particulière à la lecture des albums de Delaf. Franquin y déplore l’existence d’un « style Franquin », entretenu, selon lui, par son propre éditeur. Lorsqu’un jeune dessinateur se présentait à Spirou, on lui montrait les planches du maître en lui expliquant que c’était ainsi qu’il fallait dessiner.

Le maître, précisément, trouvait la méthode assez peu à son goût. « C'est absolument idiot : les jeunes qui ne veulent plus dessiner comme cela ont tout à fait raison. Sinon on tombe dans un cliché qui, dans son genre, est aussi académique. Il faut dépasser la référence ! »

Or, dans sa présentation du litige, Dupuis assure que Franquin aurait souhaité une reprise de Gaston « dans la tradition de la transmission de maître à apprenti des ateliers de peintres ».

12 ans plus tôt, dans un bulletin professionnel tenu par Yvan Delporte, Franquin s’en prenait déjà au modèle de l’atelier de Rubens, avec cette jolie formule : « Il y a déjà trop de gens chez nous qui foulent sans se fouler les sentiers battus par d'autres. »

Un an avant sa mort, Franquin ne parlait plus au conditionnel

En 1988, dans un entretien accordé à Jean-François Collet pour le deuxième numéro de Boni 2000, le dessinateur avait toutefois apporté quelques nuances à ses souhaits. Interrogé sur ce qu’il adviendrait de Gaston après sa mort, Franquin, qui ne croyait guère à l’au-delà, commençait par un très désinvolte « Je m’en fous totalement ». Avant de confesser, dans la même réponse, un attachement tout terrestre à son personnage : « Égoïstement, je souhaiterais comme Hergé que personne ne reprenne Gaston. »

Franquin n’ignorait pas pour autant les avantages financiers que sa femme et sa fille tireraient du personnage après sa disparition. Il aurait trouvé dommage de les en priver. Cela réglait-il la question du dessin ? Manifestement pas : « Je n'ai pas envie de voir mon personnage favori dessiné par un autre. »

Dans ce même entretien, Jean-François Collet revient à la charge : « Dans les dessinateurs actuels, voyez-vous quelqu'un qui serait capable de reprendre Gaston ? » Franquin reconnaît volontiers le talent de plusieurs de ses confrères, citant notamment Conrad. Avant de refermer la porte qu’il venait d’entrouvrir : « Mais je ne crois pas que la question se pose ; je n'aimerais toujours pas que Gaston continue après moi. »

Tout cela, objectera-t-on, Franquin l’avait dit avant de signer le contrat de 1992. Qu’en pensait-il après ?

Nous avons eu accès à un extrait d’un entretien inédit accordé à Numa Sadoul en 1996. Interrogé sur la vente de Gaston à Marsu Productions, le dessinateur évoquait les accords conclus à cette occasion : « Je continue à dessiner Gaston et je suis le seul à le faire ; et personne ne pourra le faire après moi. »

Numa Sadoul nous a confirmé l’exactitude de cette citation, son contexte, et nous a autorisés à la reproduire. Cet extrait avait déjà été utilisé par Isabelle Franquin au cours de la procédure judiciaire entourant la reprise de Gaston. Quatre ans après la cession des droits, Franquin ne s’embarrassait donc plus du conditionnel.

M'enfin, c'était écrit dans le contrat !

En mars 2022, à Angoulême, Dupuis annonçait en grande pompe le retour de Gaston sous le crayon du Québécois Delaf. Isabelle Franquin, défendue notamment par Me Martine Berwette, avocate au barreau de Bruxelles, engageait une procédure judiciaire, estimant que la reprise contrevenait à la volonté de son père. Les nouvelles planches attendront : les parties s’en remettent à un arbitrage privé et les éditeurs suspendent leur publication jusqu’à son issue.

Le 30 mai 2023, la sentence rendue par Me Jean-Ferdinand Puyraimond donne raison à Dupuis sur le principe de la reprise. L’arbitre considère que les déclarations d’André Franquin n’ont pas été suffisamment univoques pour prévaloir sur le contrat de 1992, lequel autorisait de nouvelles utilisations du personnage et de son univers.

Dupuis a gagné, certes, mais Isabelle Franquin n’a pas été mise hors jeu : une convention conclue en 2016 prévoit en effet un processus d’approbation qui lui permet de formuler des objections pour des motifs éthiques ou artistiques, tant sur le choix des auteurs que sur le contenu des albums. Selon les éléments alors communiqués par ses avocats, elle doit également être informée tous les six mois des projets concernant Gaston.

Sur ce terrain, l’arbitre avait d’ailleurs constaté que Dupuis et Dargaud-Lombard n’avaient pas respecté la procédure lors de la préparation initiale de la reprise. Il avait également rejeté leur demande d’indemnisation et réparti à parts égales les frais de l’arbitrage.

De son côté, Dupuis s’en tient à la validité des droits acquis. Dans une présentation du litige accessible sur son site, la maison rappelle que le contrat de 1992 prévoyait expressément la réalisation de « nouveaux albums dessinés par un autre artiste qu'André Franquin ». Aux souhaits formulés au conditionnel par le dessinateur, elle oppose donc les termes de ses engagements écrits. Une lecture que Dupuis réaffirmait encore à l’occasion de l’annonce du 23e album, en rappelant les limites éthiques et artistiques du processus d’approbation prévu au contrat.

Du rififi au Joe Bar

Christian Debarre s’était déjà mêlé des affaires de Gaston en 2022. Des auteurs et des lecteurs avaient alors signé une lettre ouverte demandant à Dupuis de respecter la volonté exprimée par Franquin. Bar2, lui, signait des deux mains, selon sa propre expression.

Le témoignage écrit et signé cette même année par Christian Debarre, que nous dévoilons aujourd’hui, prend tout son sens à la lumière d’une petite querelle entre dessinateurs.

Le 3 mai 2022, dans les commentaires consacrés à cette lettre ouverte, Frank Pé se risquait à faire parler le disparu : « J’ai suffisamment connu André Franquin pour sentir que sa réponse, de son vivant, se serait basée avant tout sur le talent du repreneur. » Et Delaf ne semblait pas en manquer : « Je trouve suffisamment de talent dans les planches que j'ai vues, dessinées par Delaf, pour penser qu'André aurait au moins hésité. Sinon adhéré. »

À l'appui de son raisonnement, Frank Pé invoquait Batem et Joe Bar Team. Mauvaise pioche : le créateur de la seconde série lisait les commentaires. Et quelques heures plus tard, il lui remontait les bretelles : « Contrairement à ce que laissent entendre vos élucubrations, André Franquin n'a en rien participé à mon premier album (si ce n'est, bien sûr, au travers de son style graphique dont je me suis fortement inspiré). »

Bar2 jugeait Isabelle Franquin « beaucoup mieux placée que vous pour savoir ce que désirait ou non son père ». Quant au principal intéressé, il avait, selon Debarre, « toujours clamé, y compris devant moi, qu'il refusait catégoriquement que Gaston soit repris par qui que ce soit ». Et puisqu'il était question de signatures, Bar2 en profitait pour renouveler la sienne : « Je signe ! »

À la recherche du successeur du successeur

Chez Dupuis, la question n’a plus grand-chose de théorique. Delaf a annoncé, auprès du Monde, qu’il préparait un troisième Gaston, qu’il envisage comme son dernier. Attendu dans deux ans, cet album serait réalisé sans Lewis Trondheim. Le dessinateur confiait notamment avoir le sentiment de perdre une partie de son métier en consacrant l’essentiel de son travail au dessin, au détriment de l’écriture.

Stéphane Beaujean espère encore convaincre Delaf de poursuivre l’aventure, mais Dupuis réfléchit déjà à l’identité de son éventuel successeur. La maison ambitionne désormais de publier un nouveau Gaston tous les deux ans, en alternance avec les nouvelles aventures d’Astérix.

Et Isabelle Franquin dans tout cela ? Interrogée sur ces projets et sur la place qu’elle entend prendre dans les décisions concernant de futures reprises, elle nous répond : « Je n'ai pas été informée de ces projets. »

Du reste, Delaf ou un autre, la fille de Franquin n’entend pas davantage se prononcer sur les prochaines aventures du personnage : « Comme spécifié dans le dernier paragraphe du communiqué de presse, je n’exercerai pas le Droit Moral de l’œuvre d’André Franquin ni sur ce qui s’est passé avec la résurrection de ce gaston, ni sur ce qui se passe actuellement, ni sur de futures entreprises du même genre. »

Et de conclure : « Je pense que c'est clair. »

Les chiffres, eux aussi, sont assez clairs. Tiré à un million d’exemplaires, Des Boum et des Paf s’est installé dès sa sortie à la première place des ventes en France, avec 42.591 exemplaires écoulés lors de sa première semaine, selon Edistat. L’album est resté en tête la semaine suivante, avant de franchir le cap des 100.000 exemplaires dès sa troisième semaine.

Au 22 novembre, il occupe toujours la cinquième place du classement, avec 13.618 achats supplémentaires sur sept jours, portant son cumul à 133.479 exemplaires vendus en cinq semaines. Quant au Retour de Lagaffe, paru en novembre 2023, il totalise près de 580.000 exemplaires vendus, toujours d'après Edistat.

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Gaston, qui a passé une bonne partie de son existence à empêcher la signature des contrats de M. De Mesmaeker, doit décidément beaucoup à celui que son créateur a signé en 1992.

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Crédits photo : Même la célèbre voiture jaune et noire de Gaston Lagaffe finit sur une dépanneuse, place de la Bastille, à Paris (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com