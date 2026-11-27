Le 19 octobre dernier, ActuaLitté revenait en effet sur la décision de Lagardère de retirer aux libraires du Relay du hall 1 de la gare de Lyon la possibilité de commander leurs propres ouvrages. L’un des principaux artisans de cette singularité éditoriale avait déjà quitté les lieux.

Dans une enquête publiée ce 26 novembre, les journalistes Jérôme Lefilliâtre et Clémentine Goldszal révèlent le licenciement d’Olivier Chamaillard, 53 ans, employé dans cette boutique depuis 2019. La lettre lui signifiant son renvoi pour faute grave lui est parvenue le 23 juillet, le privant de préavis et d’indemnité de licenciement.

Dans la lettre de licenciement, le gérant lui reproche notamment deux sorties à son égard. La première concernait le désordre dans un local de stockage : « Ce n’est pas de l’optimisation, c’est du n’importe quoi. » La seconde portait sur le manque de prises électriques : « Demande à tes putains de chefs de projet de Lagardère de mes fesses de penser à mettre des prises dans les boutiques. »

S’y ajoute un commentaire publié sur l’intranet de Relay, dans lequel le libraire critiquait les livraisons reçues. Olivier Chamaillard reconnaît avoir tenu ces propos, mais juge la sanction disproportionnée : « Je ne digère pas, je trouve ça injuste. »

Le libraire soupçonne un motif autrement plus politique : sa liberté de parole et les choix qu’il effectuait dans ses rayons auraient déplu à la direction. Sollicité par Le Monde, Lagardère Travel Retail n’a pas répondu sur les circonstances du licenciement.

Des livres que la centrale n’avait pas commandés

Passé par les librairies Tonkam et Album avant de rejoindre Relay, Olivier Chamaillard bénéficiait encore d’un outil de travail dont la grande majorité de ses collègues étaient privés : la possibilité de s’approvisionner directement auprès de diffuseurs extérieurs à Hachette, en complément des références sélectionnées par le siège.

Une latitude dont il usait notamment pour proposer des publications féministes, des ouvrages consacrés aux questions LGBT+ et des essais critiques de Vincent Bolloré. En mars dernier, les voyageurs pouvaient ainsi trouver dans son magasin Le Procès Bolloré – Les médias de la haine devant le tribunal (Éditions du Détour), fiction politique collective à laquelle ont participé des journalistes de Mediapart et des membres du Fonds pour une presse libre.

Une manière, selon le libraire, de diversifier un assortiment dans lequel les publications de Fayard et les essais conservateurs occupaient déjà une place importante. En février, il avait d’ailleurs témoigné auprès de M Le magazine du Monde à l’occasion d’une précédente enquête sur les pratiques du réseau.

Selon Olivier Chamaillard, le rayon livre générait en moyenne un million d’euros de chiffre d’affaires annuel, soit près du quart des recettes de la boutique, malgré une réduction de 60 % de la surface consacrée à la littérature et à la presse.

À LIRE - “Le mythe ne tient pas” : le livre-enquête sur Bernard Arnault privé de Relay

Ces chiffres rejoignent ceux avancés par Mediapart en octobre : un million d’euros de ventes de livres pour la seule année 2025. Marie-Claire Marcon, ancienne gérante du magasin, qui a quitté ses fonctions à la fin de cette même année, défend également les compétences de son ancien collaborateur auprès du Monde, sans dissimuler son caractère parfois difficile.

La liberté de ton devant les prud’hommes

Olivier Chamaillard entend désormais contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Pour rappel, la qualification de faute grave prive le salarié de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de préavis, mais ne supprime ni ses éventuels droits à l’assurance chômage ni le paiement des congés acquis et non pris.

La question de la liberté d’expression au travail a justement fait l’objet de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 22-24.726), la chambre sociale rappelait qu’un licenciement fondé, même partiellement, sur l’exercice non abusif de cette liberté est nul. Encore faut-il apprécier le caractère éventuellement injurieux, diffamatoire ou excessif des propos reprochés.

Le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a également précisé les critères de cette appréciation dans une nouvelle décision (n° 24-18.877) : teneur des propos, contexte, audience, répercussions dans l’entreprise et préjudice causé à l’employeur. Le juge doit notamment déterminer si la sanction est proportionnée aux faits. Par ailleurs, l’article L. 1132-1 du Code du travail interdit expressément de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses opinions politiques.

Place aux Lego

Le licenciement intervient alors que Lagardère a entrepris d’uniformiser le fonctionnement des derniers magasins Relay disposant d’une autonomie dans leurs approvisionnements. Depuis le 1er novembre, les équipes de la gare de Lyon ne doivent plus bénéficier de leur ancien accès à la plateforme de commandes Tite Live. Un cinquième de la surface réservée aux livres devait également céder la place à des jouets Lego.

Interrogé par ActuaLitté, Lagardère avait défendu la rationalité économique de cette réorganisation : moins d’une vingtaine de magasins utilisaient encore cet outil, hérité de l’époque où le groupe possédait les librairies Payot, sur plus de 300 points de vente Relay commercialisant des livres.

Le groupe avançait également que le livre représentait en moyenne 3 % du chiffre d’affaires de l’enseigne. Une proportion sensiblement inférieure à celle rapportée par Olivier Chamaillard pour son ancien magasin. Quant à la disparition de cette autonomie, Lagardère nous avait opposé une distinction assez nette : « Relay n’est pas une librairie, et encore moins indépendante. »

Le Gouvernement s’en remet à la charte de Lagardère

La question du pluralisme dans les magasins Relay a également fait son chemin jusqu’à l’Assemblée nationale. Le 28 juillet dernier, cinq jours après la notification du licenciement d’Olivier Chamaillard, la députée écologiste du Val-de-Marne Sophie Taillé-Polian interrogeait le ministère des Transports sur les pratiques commerciales de l’enseigne.

Son intervention faisait suite à l’enquête de l’Observatoire des multinationales, publiée le 30 juin et réalisée dans trente gares françaises. Celle-ci avait notamment relevé une visibilité importante de certains essais politiques édités chez Fayard, ainsi que de plusieurs titres de presse appartenant à l’environnement économique de Vincent Bolloré.

La parlementaire demandait quelles mesures seraient imposées à la SNCF pour garantir la neutralité des espaces ferroviaires et si le Gouvernement envisageait d’ouvrir davantage les gares aux commerçants indépendants ou aux structures coopératives.

Dans sa réponse du 13 octobre, le ministère des Transports précise que la charte de pluralité et de non-discrimination, adoptée par Lagardère Travel Retail le 29 juillet, fait désormais partie des contrats autorisant l’entreprise à occuper certains espaces publics. Son non-respect pourrait donc constituer un manquement contractuel. Le ministère ne précise toutefois ni les modalités de contrôle de ces engagements ni les sanctions encourues.

Le ministère distingue par ailleurs la distribution de la presse, encadrée par la loi Bichet du 2 avril 1947, du référencement des livres, pour lequel il renvoie aux critères commerciaux définis par Lagardère. En revanche, la réponse ministérielle n’annonce ni contrôle indépendant des pratiques de l’enseigne ni remise en cause de sa position dominante dans les gares.

Une charte difficile à contrôler

Nous avions détaillé en septembre les modalités de cette charte de pluralité. Pour les essais et documents dont le tirage initial atteint au moins 10.000 exemplaires, Relay s’engage à commander 3 % du tirage national et à assurer leur présence dans ses 90 principaux points de vente, lesquels concentrent 80 % du chiffre d’affaires de l’enseigne dans le livre.

Soit, pour un essai tiré à 10.000 exemplaires, une commande minimale de 300 ouvrages. En dessous de ce seuil, les éditeurs ne disposent d’aucune garantie équivalente et doivent discuter du référencement avec Lagardère.

À LIRE - La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements”

La portée contractuelle de ces engagements soulève d’autant plus de questions que Lagardère avait refusé de communiquer le texte intégral de sa charte à ActuaLitté, au motif qu’il « n’a pas vocation à être transmis ». L’entreprise assurait également que le respect de ces dispositions relevait de ses propres procédures de contrôle. Quant à la réalisation effective de l’audit envisagé par la SNCF cet été, elle reste à confirmer.

Erik Orsenna précise son offensive juridique

Cette organisation commerciale est également dans le viseur d'un certain Erik Orsenna. Le 11 novembre, sur France Inter, l’académicien avait annoncé son intention de porter le dossier devant la justice. Son avocat, Me Vincent Tolédano, précise désormais auprès du Monde les démarches envisagées : il entend saisir, avant la fin de l’année 2026, l’Autorité de la concurrence, les autorités européennes compétentes en matière de concurrence ainsi que le médiateur du livre.

La contestation porte sur deux aspects : les conditions d’exploitation commerciale des espaces publics de transport et la concentration, au sein d’un même ensemble économique, des activités éditoriales, médiatiques et de distribution.

Dans les gares, l’exploitation des magasins relève de Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par Lagardère Travel Retail et SNCF Gares & Connexions. Leur partenariat, renouvelé en 2023 pour dix ans, engage donc également la responsabilité de l’entreprise ferroviaire dans les conditions d’occupation de ces espaces.

À LIRE - De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Le 6 novembre dernier, ActuaLitté avait assisté à une action de désobéissance civile menée par Alternatiba et ANV-COP21 dans un Relay de la gare Montparnasse. Les militants demandaient notamment à Jean Castex de mettre fin à la position dominante de l’enseigne et de faire davantage de place aux librairies indépendantes.

La pétition portée par leur campagne On prend le Relay ! approche les 90.000 signatures. Olivier Chamaillard, lui, après sept ans chez Relay, espère retrouver un emploi dans le secteur du livre.

Crédits photo : Enseigne Relay à la Gare de Massy – Palaiseau (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com