L'auteur et chercheur Aziz Isa Elkun inaugure la liste des récipiendaires du PEN–Inge Feltrinelli Writing as Resistance Award (Prix PEN-Inge Feltrinelli Écrire pour Résister), lequel lui a été décerné ce 27 novembre, à l'occasion d'une soirée lors du salon BookCity Milano.

En exil à Londres, Aziz Isa Elkun, auteur, traducteur et éditeur, s'efforce de promouvoir la création littéraire ouïghoure, largement réprimée en Chine, où ce peuple turcophone à majorité musulmane sunnite subit une lourde répression qualifiée de « génocide » par des ONG et plusieurs nations, dont la France. Aziz Isa Elkun est également le président du Uyghur PEN Centre, établi en 2006 à Stockholm.

« Parmi les personnalités nommées, le travail de création et de résistance d'Aziz Elkun s'est distingué », a souligné le jury de la récompense. « Il nous prend à parti pour être témoins, à travers deux importantes anthologies de poésie ouïghoure, qui transmettent les œuvres de dissidents emprisonnés. Sa propre poésie explore l'histoire et la culture ouïghoures, tandis que sa collection dédiée, conservée par l'Université de Princeton, assure un accès aux chercheurs et chercheuses du monde entier à l'histoire et à la littérature ouïghoure. »

Le jury de la récompense réunissait Burhan Sonmez, écrivain kurde et président de PEN International, Tanja Tuma, autrice et éditrice slovène, présidente de PEN Slovénie et membre du conseil d'administration de PEN International, Kim Echlin, autrice canadienne et membre du conseil d'administration de PEN International, Andrea Bajani, auteur et poète italien, Paolo Giordano, auteur et contributeur au Corriere della Sera, membre du PEN Rome, et Widad Tamimi, journaliste et autrice palestinienne.

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L'organisation PEN International, fondée en 1921, s'engage dans la défense de la liberté d'expression des auteurs et autrices du monde entier, face aux menaces qui pèsent sur leurs écrits, leur sécurité et, parfois, sur leur vie.

Elle s'est associée avec le Prix Inge Feltrinelli, réé en l'honneur de la photographe et éditrice Inge Schönthal Feltrinelli, décédée en septembre 2018. La récompense distingue des autrices et de jeunes auteurs pour des œuvres qui dénoncent des abus et défendent les droits civiques et humains. Trois récompenses, dans autant de catégories, ont été décernées pour la première fois en début d'année 2023.

Photographie : Aziz Isa Elkun

Par Antoine Oury

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