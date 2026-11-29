Direction les rivières de Corrèze et de Dordogne pour une expédition en canoë. Si le dépaysement participe au plaisir de retrouver Elfie, c’est surtout la nature de sa quête qui a retenu l’attention d’Aubane. Cette fois, la jeune sorcière traverse une panne d’inspiration : son grimoire ne répond plus.

Lectrice de l’intégralité de la série, la libraire relève une évolution dans la construction du scénario. Jusqu’ici, l’héroïne se retrouvait régulièrement engagée dans des enquêtes, au secours de ses camarades ou de ses proches. Dans ce nouvel album, la difficulté la concerne directement. Elle doit résoudre un problème qui lui est propre.

Une manière, selon Aubane, de renouveler la série sans sacrifier ce qui fait son identité : la magie, l’humour et cette atmosphère réconfortante. Elle nous présente cet album avec passion dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires :

Magda, au-delà du handicap

Un autre personnage occupe une place particulière dans la lecture d’Aubane : Magda. Déjà sensible à son parcours dans le précédent volume, notamment à travers la question des membres fantômes, la libraire découvre ici une facette différente de sa personnalité. « Cette fois, on voit une Magda qui est plus humaine, finalement, mais qui est aussi un peu plus douce, je trouve, que dans le tome précédent. »

Ses relations avec les autres enfants, son autonomie et la confiance qu’elle acquiert au fil de l’aventure donnent une autre dimension à son handicap. Aubane insiste surtout sur l’espoir que lui offre cet épisode.

La manière dont les scénaristes abordent ces questions importe tout autant à la professionnelle. Elle recommande d’ailleurs les deux derniers volumes à ses confrères et consœurs à la recherche de lectures jeunesse consacrées à ces problématiques.

« Ce n’est pas un élément qu’on a ajouté pour cocher une case, en fait. » Le handicap appartient pleinement au récit, souligne-t-elle, au même titre qu’il fait partie de notre quotidien et de notre société.

Quand les enfants deviennent auteurs

À l’expédition en canoë se superpose une aventure fantastique imaginée par les enfants, dans laquelle Magda devient l’héroïne. Cette construction narrative s’accompagne de changements graphiques : le sépia distingue le conte raconté par le moniteur de colonie, tandis que le noir et blanc caractérise les péripéties inventées par le groupe.

Ces planches évoquent à Aubane les mangas de type magical girl, ces récits mettant en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques. Elle y retrouve une certaine nostalgie, mais aussi une manière plus subtile d’aborder auprès des enfants les questions de confiance en soi.

Dans le récit principal, la rondeur du trait de Mini Ludvin et l’expressivité des visages demeurent. Le traitement de la forêt et de la rivière rappelle même à la libraire les grandes vacances que l’on passe chez ses grands-parents.

Au-delà du dessin, cette histoire inventée à plusieurs soulève une question : que se passe-t-il lorsque des enfants partagent un imaginaire qu’ils cultivaient jusque-là seuls ? Aubane y voit une occasion « de créer de nouveaux liens, de nouvelles amitiés et de se donner confiance ».

De Lou à Sorceline, des passerelles entre les lectures

En librairie, la diversité des thèmes abordés facilite le travail de recommandation. Les amateurs d’enquêtes, les passionnés de sorcellerie ou les enfants simplement curieux constituent autant de publics susceptibles de se reconnaître dans cet univers. Les lecteurs débutants y trouvent également une série à laquelle s’attacher.

Aubane établit plusieurs rapprochements avec d’autres bandes dessinées jeunesse. Elle cite notamment les premiers volumes de Lou !, pour leur héroïne énergique et son cadre familial éloigné du modèle classique. Avec Sorceline, ce sont les enquêtes et la dimension magique qui font écho aux aventures d’Elfie. Brume, quant à elle, partage ce goût pour la sorcellerie et un humour particulièrement dynamique.

Reste un avantage précieux pour les libraires : l’indépendance des albums. Si une lecture chronologique enrichit la connaissance des personnages, chaque intrigue se suffit à elle-même. Nul besoin, donc, de rattraper six volumes avant de découvrir La Rivière aux étoiles.

« Chaque tome étant une porte d’entrée en soi », Aubane distingue déjà deux publics : ses jeunes habitués, impatients de retrouver la sorcière, et ceux auxquels elle conseillera précisément ce septième opus pour les sujets qu’il aborde. D’autres le choisiront pour une raison bien plus spontanée : la beauté de sa couverture.

Crédits photo : Aubane

Par Inès Lefoulon

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