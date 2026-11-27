À l'occasion de la diffusion du film de Jean-François Richet, Quasimodo, l'âme de Paris, dès ce 27 novembre sur la plateforme, Netflix innove dans ses méthodes de communication. La multinationale annonce ainsi un « soutien à Paris Musées pour numériser et valoriser le fonds Adèle Hugo, conservé à la Maison Victor Hugo, place des Vosges à Paris ».

Manuscrits, cahiers, correspondances, partitions et feuillets sont réunis au sein du fonds Adèle Hugo, qui cumule plus de 2000 pages. Parmi les pièces notables, un journal tenu par la fille cadette du poète de 1852 à 1856 : on y lit une chronique de l’exil à Jersey, d’une part, et un journal intime, d’autre part, parfois rédigé en écriture cryptée et en partie inédit, souligne la plateforme dans un communiqué.

Lettre d'Adèle Hugo à Victor Hugo son père

Les numérisations seront ensuite diffusées sur le portail des collections de Paris Musées, et rendues accessibles aux chercheurs et chercheuses comme au grand public. Les premiers documents devraient être disponibles dès le printemps 2027.

Paris Musées pilotera le projet avec ses équipes et en collaboration avec la journaliste et autrice Laura El Makki, dont la biographie Adèle Hugo : Ses écrits, son histoire (Seghers, 2025) s'appuie sur ces archives. « [B]ien plus qu'un simple journal intime, l'œuvre d'Adèle Hugo est une création littéraire d'une puissance inouïe où l'obsession devient acte de résistance. Préserver ses manuscrits est une urgence patrimoniale : c'est sauver la voix d'une femme qui fit de l'écriture son unique liberté face à l'ombre de son père », souligne l'autrice.

Album d'Adèle Hugo enfant, entre 1834-1843 (Fonds Adèle Hugo, Paris Musées)

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« Le fonds Adèle Hugo recèle un patrimoine moins connu : celui d’une musicienne et féministe que ces archives nous invitent à redécouvrir. Nous sommes fiers de soutenir Paris Musées pour le rendre accessible à tous », indique pour sa part Pauline Dauvin, vice-présidente en charge de la création française, Netflix France.

Nous avons tenté d'en savoir plus sur la forme du soutien apporté par Netflix au projet de numérisation, et mettrons cet article à jour en cas de réponse.

Photographie : Adèle Hugo à Guernesey durant l'été 1862. Photographie d'Edmond Bacot (1814-1875), Paris, Maison de Victor Hugo (domaine public)

Par Antoine Oury

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