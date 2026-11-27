Adèle Hugo (1830-1915), dernière enfant du couple formé par Victor Hugo et Adèle Foucher, a laissé derrière elle un imposant volume d'archives manuscrites, soit 2000 pages réparties entre cahiers, correspondances, partitions et feuillets. Netflix France soutiendra la numérisation de ce fonds conservé à la Maison Victor Hugo par Paris Musées.
Le 27/11/2026 à 13:14 par Antoine Oury
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27/11/2026 à 13:14
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À l'occasion de la diffusion du film de Jean-François Richet, Quasimodo, l'âme de Paris, dès ce 27 novembre sur la plateforme, Netflix innove dans ses méthodes de communication. La multinationale annonce ainsi un « soutien à Paris Musées pour numériser et valoriser le fonds Adèle Hugo, conservé à la Maison Victor Hugo, place des Vosges à Paris ».
Manuscrits, cahiers, correspondances, partitions et feuillets sont réunis au sein du fonds Adèle Hugo, qui cumule plus de 2000 pages. Parmi les pièces notables, un journal tenu par la fille cadette du poète de 1852 à 1856 : on y lit une chronique de l’exil à Jersey, d’une part, et un journal intime, d’autre part, parfois rédigé en écriture cryptée et en partie inédit, souligne la plateforme dans un communiqué.
Les numérisations seront ensuite diffusées sur le portail des collections de Paris Musées, et rendues accessibles aux chercheurs et chercheuses comme au grand public. Les premiers documents devraient être disponibles dès le printemps 2027.
Paris Musées pilotera le projet avec ses équipes et en collaboration avec la journaliste et autrice Laura El Makki, dont la biographie Adèle Hugo : Ses écrits, son histoire (Seghers, 2025) s'appuie sur ces archives. « [B]ien plus qu'un simple journal intime, l'œuvre d'Adèle Hugo est une création littéraire d'une puissance inouïe où l'obsession devient acte de résistance. Préserver ses manuscrits est une urgence patrimoniale : c'est sauver la voix d'une femme qui fit de l'écriture son unique liberté face à l'ombre de son père », souligne l'autrice.
À LIRE - “Se foutre carrément de tout” : Stendhal, un exalté incompris
« Le fonds Adèle Hugo recèle un patrimoine moins connu : celui d’une musicienne et féministe que ces archives nous invitent à redécouvrir. Nous sommes fiers de soutenir Paris Musées pour le rendre accessible à tous », indique pour sa part Pauline Dauvin, vice-présidente en charge de la création française, Netflix France.
Nous avons tenté d'en savoir plus sur la forme du soutien apporté par Netflix au projet de numérisation, et mettrons cet article à jour en cas de réponse.
Photographie : Adèle Hugo à Guernesey durant l'été 1862. Photographie d'Edmond Bacot (1814-1875), Paris, Maison de Victor Hugo (domaine public)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 20/02/2025
207 pages
Seghers
23,00 €
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L’université de Caen Normandie et l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (Imec) créent la chaire HECTAAR, consacrée à l’histoire du livre, de l’édition et aux circulations éditoriales au XXe siècle. Porté par Julien Hage, le programme se déploiera de 2026 à 2029 avec le soutien de la Région Normandie. Il s’appuiera notamment sur les 750 fonds conservés par l’Imec et permettra le financement de deux thèses à partir du 1er octobre 2026.
22/09/2026, 11:53
Un aller simple en 1840, un billet retour en 2026. Il aura fallu 186 ans au Codex Azcatitlan pour retrouver le Mexique — provisoirement. Conservé à la Bibliothèque nationale de France depuis 1898, ce manuscrit pictographique consacré à l’histoire des Mexicas est présenté depuis le 17 septembre au Musée national d’anthropologie, à Mexico. Le prêt français répond à un autre voyage : le Mexique a envoyé à Paris le Codex Boturini.
20/09/2026, 06:00
On savait qu’un manuscrit médiéval pouvait conserver un texte, une enluminure, les traces d’un atelier ou l’ADN de l’animal devenu parchemin. Il faut désormais ajouter son dossier vétérinaire. Une équipe internationale conduite par University College Dublin a retrouvé l’ADN du virus de la clavelée ovine dans 17 feuillets anciens, parmi lesquels les York Gospels et le Corpus Glossary. Mille ans après le copiste, la peau continue donc de donner de ses nouvelles.
18/09/2026, 10:56
Faire disparaître les monastères, soit. Leurs livres, c’était déjà plus compliqué. Au XVIe siècle, Sir John Gage, serviteur zélé d’Henri VIII, participait à la dissolution des maisons religieuses tout en conservant chez lui un manuscrit catholique devenu fort peu recommandable. Cinq siècles plus tard, six pages égarées viennent remettre la main sur ce petit arrangement avec la Réforme.
17/09/2026, 17:16
Il aura fallu près de soixante-dix ans pour que quelques centimètres de parchemin changent de statut. Conservé à la bibliothèque de l’Université d’Utrecht depuis 1956, un fragment de 6,6 sur 7,7 cm s’est révélé contenir des vers du chant XII de L’Odyssée. Daté du IIIe ou du IVe siècle de notre ère, il appartenait à un codex de petit format : selon les chercheurs, une édition complète et portative du poème homérique – à peu près la taille d’un Kindle.
17/09/2026, 11:07
Une valise, quinze livres, et des noms manuscrits qui pourraient rendre une histoire à leurs propriétaires. À Tamási, petite ville du comitat de Tolna, en Hongrie, un habitant a découvert dans le grenier de sa maison des Bibles et livres de prières en hébreu. Les ouvrages ont été confiés à une association de Bonyhád, qui tente désormais d’en retrouver l’origine — et, si possible, les descendants de ceux auxquels ils appartenaient.
15/09/2026, 16:12
À Gaza, sauvegarder un manuscrit peut signifier le sortir des décombres avant de pouvoir le restaurer. L’historien Abdul Latif Abu Hashem et la chercheuse Haneen Al-Amassi ont reçu le 4 septembre le prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde 2026. Leur travail associe numérisation, conservation et interventions d’urgence : plus de 25.000 pages de manuscrits menacés ont notamment été numérisées.
13/09/2026, 09:30
Un évangéliaire du VIe siècle, démembré parce que ses pages avaient acquis valeur de reliques : l’histoire aurait pu s’arrêter là. À Aquilée, dans le Frioul, le Codex Forojuliensis et les fragments de l’Évangile de Marc conservés à Prague et Venise sont présentés ensemble à partir de ce 12 septembre. Une première depuis près de sept siècles — et, dans leur configuration entièrement originale, pour quelques semaines seulement.
12/09/2026, 12:30
Il y a des livres qui réclament le silence. Celui-ci arrive avec une bande-son. Le Fitzwilliam Museum de Cambridge ouvre ce 8 septembre A Mughal Songbook: Art, Music and Empire, autour du Plowden songbook, réalisé à Lucknow en 1787-1788 pour Sophia Elizabeth Plowden. Persan, ourdou, hindi classique et pendjabi se côtoient sur ses pages, avec des peintures de chanteuses, danseurs, musiciens et courtisanes. Un recueil musical, certes, mais aussi un document sur la culture de cour de l’Asie du Sud moghole tardive — et sur le passage de certains de ses airs vers l’Europe britannique.
12/09/2026, 12:00
À Aceh, dans le nord de l’Indonésie, les dégâts des inondations et glissements de terrain de novembre 2025 se lisent encore sur le papier. Manassa Aceh a recensé 520 manuscrits touchés dans neuf districts ou villes de la province. Avec l’UIN Ar-Raniry et la Bibliothèque nationale, conservateurs et chercheurs tentent désormais de sauver ce qui peut l’être — tout en préparant une méthode d’intervention pour les prochaines catastrophes.
12/09/2026, 10:30
La Bibliothèque nationale de France (BnF) lance une souscription publique pour acquérir le manuscrit des Enseignements et de l’Histoire du siège de Brest d’Anne de France (1461-1522). Fille du roi Louis XI, régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, Anne de France – dite également Anne de Beaujeu – fut l’une des personnalités les plus influentes de la Renaissance.
10/09/2026, 10:30
Ils dormaient au Penn Museum depuis 1911 : cinquante fragments de peau animale portant un texte latin du IVe siècle. À partir des sept plus grands, Matthijs Wibier, spécialiste du droit romain à l’Université de Cincinnati, a reconstitué les deux faces d’une page provenant vraisemblablement d’un recueil de lois impériales jusque-là inconnu. Avec, déjà, des impôts, des routes à entretenir et des biens publics à protéger.
05/09/2026, 10:10
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