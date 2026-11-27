Bientôt les fêtes de fin d’année et, pour certains d’entre nous, quelques centaines de kilomètres à parcourir. D’ailleurs, utilisez-vous encore des cartes routières ? Car si, aujourd’hui, nous pestons volontiers contre notre GPS, imaginons ce dont disposaient nos ancêtres pour traverser la France au XVIIe siècle…

Louis XIV, sous l’impulsion de Colbert, souhaite que l’on établisse une représentation plus exacte de son royaume. En 1669, il fait venir à Paris l’astronome italien Jean-Dominique Cassini, connu notamment pour ses observations des satellites de Jupiter. Celui-ci participe aux premiers travaux cartographiques du royaume, une entreprise que poursuivront son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils.

C’est à César-François, troisième du nom, que Louis XV confie la réalisation d’une carte générale de la France. Seulement voilà, en 1756, le roi doit suspendre le financement des travaux. On fait alors appel à des souscripteurs, dont la marquise de Pompadour.

Commencés en 1749 sous la direction de Cassini III, les relevés de terrain se poursuivent avec son fils. Les dernières gravures ne seront achevées qu’en 1815. Quant à ceux qui souhaiteraient déployer chez eux les 182 feuilles de cette carte, il leur faudra prévoir un peu de place : plus de douze mètres de haut sur onze de large !

C’est cette histoire que nous racontent Nadine Gastaldi et ses collaborateurs dans La Carte de France de Cassini. Une encyclopédie du territoire, ouvrage publié aux éditions Autrement avec les Archives nationales. Richement illustré, l’ouvrage accompagne l’exposition présentée à l’hôtel de Soubise, à Paris, jusqu’au 1er février 2027.

Petit plaisir supplémentaire : le livre comprend une reproduction détachable de la carte de triangulation réalisée en 1744 par Cassini III et Maraldi II. Alors, certes, pour rejoindre votre famille à Noël, le GPS sera sans doute plus sûr, mais voilà un magnifique cadeau à glisser sous le sapin !