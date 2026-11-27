On connaît les grandes lignes de l’histoire : Gilgamesh, roi d’Ourouk, rencontre Enkidou. D’abord adversaires, les deux hommes deviennent amis et partent ensemble à l’aventure. Puis Enkidou meurt. Pour Gilgamesh, le deuil est aussi une révélation : il comprend que la mort l’attend lui aussi. Dès lors commence sa quête de l’immortalité. Elle échoue, mais le héros revient à Ourouk transformé par ce qu’il a vécu.

L’épopée nous est parvenue par fragments, sur des tablettes cunéiformes. Ariane Thomas, directrice du département des Antiquités orientales du musée du Louvre, replace Gilgamesh entre histoire et légende. Il aurait régné à Ourouk vers 2650 avant notre ère, mais son existence réelle est incertaine. Les récits qui le mettent en scène ont été transmis, modifiés, copiés et traduits pendant des siècles. La version la plus complète est connue grâce aux fragments retrouvés, notamment, dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, à Ninive.

Dans ce superbe livre, les objets anciens ne sont pas là seulement pour accompagner le texte. Jean-Christophe Ballot les photographie et leur donne quasiment vie. Il ne s’agit pas d’un inventaire archéologique, ni d’images simplement destinées à illustrer les aventures du héros. Le photographe choisit un détail, un relief, une matière, et compose son image autour de lui. Une sculpture que l’on pourrait regarder comme une pièce de musée prend soudain une autre dimension.

Le clair-obscur y est pour beaucoup : il fait ressortir les aspérités de l’argile, le grain de la pierre, le modelé d’un visage. La lumière accroche certaines formes et en laisse d’autres dans l’ombre. « Mes acteurs à moi, ce sont les volumes, la lumière, les traces », explique Jean-Christophe Ballot. Le photographe ne cherche pas à montrer chaque œuvre dans son ensemble. Ce choix éloigne l’image d’une simple reproduction et nous pousse à regarder autrement.

Les sites antiques du sud de l’Irak ont eux aussi leur place dans le livre. Jean-Christophe Ballot s’est rendu à Ourouk et sur d’autres lieux associés à l’épopée. Les vues de ruines et de ziggourats donnent au récit un ancrage réel, sans chercher à reconstituer le monde de Gilgamesh. Ce sont des paysages d’aujourd’hui, avec les traces d’une histoire très ancienne.

Abed Azrié, chanteur et compositeur syrien, a traduit et annoté le texte. Il connaît Gilgamesh depuis sa jeunesse et en a d’abord fait une œuvre musicale. Ariane Thomas apporte son éclairage sur l’histoire du héros et sur les œuvres retenues. Gabriel Bauret, commissaire d’expositions photographiques, présente le travail de Jean-Christophe Ballot et revient sur les liens qui se nouent entre le texte et les images.

Des notices, un glossaire et des repères chronologiques et géographiques complètent l’ensemble. On peut donc suivre l’épopée sans perdre de vue les œuvres qui l’accompagnent.

À un mois des fêtes de fin d’année, voici l’histoire d’une quête millénaire présentée par les éditions Diane de Selliers dans un livre qui devient écrin. C’est simplement somptueux !

Par Audrey Le Roy

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