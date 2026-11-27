Il n’aura cédé sa première place qu’une semaine. Jean-Luc Mélenchon remonte de quatre rangs pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 novembre, avec 57.941 exemplaires écoulés de L’Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute). Derrière lui, Philippe Jaenada conserve une place sur le podium, complété par Inoxtag et son manga Instinct.
Le 27/11/2026 à 12:10 par Clotilde Martin
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27/11/2026 à 12:10
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Mélenchon n’a donc pas dit son dernier mot. En trois semaines, son programme politique a déjà trouvé 112.094 acquéreurs. Philippe Jaenada lui cède la première place avec 28.362 exemplaires supplémentaires de L’Inconnue du quai de Javel (Flammarion). Le Prix Goncourt 2026 atteint désormais 144.237 ventes cumulées en quinze semaines de présence dans le classement.
Le YouTubeur Inoxtag, accompagné de Basile Monnot et Charles Compain, conserve quant à lui sa troisième position avec le tome 3 d’Instinct (Michel Lafon), écoulé à 19.744 unités.
Saint Lucky Luke, de Jul et Achdé (Lucky Comics), quitte le podium et s’installe au quatrième rang avec 16.962 exemplaires. Juste derrière, le 23e tome de Gaston : Des boum et des paf, signé Lewis Trondheim et Delaf (Dupuis), comptabilise 13.618 achats supplémentaires, portant son cumul à 133.479 en cinq semaines.
Le 17e volume de Spy x Family, de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide, Kurokawa), conserve sa huitième place avec 10.026 ventes. Belle remontée également pour Wilfrid Lupano et Paul Cauuet : le neuvième tome des Vieux Fourneaux : Les Affreux de la passion (Dargaud) gagne sept rangs et clôt le top 10 avec 9260 exemplaires écoulés.
Au milieu du tableau, 13 à table ! (Pocket), le recueil collectif publié au profit des Restos du Cœur. Cette treizième édition rassemble Philippe Besson, Maxime Chattam, Angélina Delcroix, Lorraine Fouchet, Philippe Jaenada, Alexandra Lapierre, Henri Lœvenbruck, Carène Ponte, Romain Puértolas, Jacques Ravenne et Marie Vareille. L’ouvrage gagne une place et s’installe au sixième rang avec 12.461 ventes.
Du côté des essais, Catherine Nay signe la plus forte progression au sein du top 10. Ce pays dont le prince est un enfant (Plon) grimpe de huit places, passant du 15e au 7e rang, avec 10.799 exemplaires vendus. Sarah Knafo, en revanche, en perd trois. Le Casse du siècle (Fayard) occupe désormais la neuvième position avec 9808 ventes hebdomadaires.
Il faut descendre jusqu’au 14e rang pour rencontrer la première nouveauté : le tome 17 des Carnets de l’apothicaire, de Hyuganatsu, Itsuki Nanao et Nekokurage (trad. Géraldine Oudin, Ki-oon), avec 7855 exemplaires.
Top : Les Nuits blanches, de Fédor Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud, collection Babel), signe la plus forte progression du classement. Le livre gagne 61 places, passant du 189e au 128e rang, avec 1767 exemplaires vendus.
Dans les rues nocturnes de Saint-Pétersbourg, un jeune homme solitaire rencontre Nastenka, qui attend le retour de celui qu’elle aime. Au fil de leurs rencontres, il s’éprend de la jeune femme, partagé entre ses espoirs amoureux et la réalité des sentiments qu’elle lui porte.
Flop : l’édition collector du 16e tome de L’Atelier des sorciers, de Kamome Shirahama (trad. Fédoua Lamodière, Pika), enregistre le recul le plus marqué. Elle perd 103 places, passant du 34e au 137e rang, avec 1691 ventes hebdomadaires.
Alors que Coco et ses compagnons pensaient avoir retrouvé la tranquillité, un arbre argenté prend possession du corps de Kustas. Confrontée à une nouvelle épreuve, la jeune apprentie découvre également le passé de son maître Kieffrey et les secrets de son amitié avec Olugio.
Le marché du livre franchit de nouveau le seuil des cinq millions d’exemplaires vendus, contre 4,963 millions la semaine précédente. Le chiffre d’affaires atteint 69,39 millions €, contre 67,71 millions € sept jours plus tôt. La comparaison annuelle demeure toutefois défavorable : un recul de 6 %, aussi bien en volume qu’en valeur.
Les librairies enregistrent une progression, avec 1,623 million d’ouvrages écoulés et 23,4 millions € de chiffre d’affaires. Elles représentent désormais 32 % des ventes et 34 % des recettes du marché.
Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit de commercialisation, avec 55 % des volumes et 56 % du chiffre d’affaires. À l’inverse, les grandes surfaces alimentaires passent de 684.000 à 648.000 livres vendus.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - Mélenchon 2027 : ce que propose LFI pour le livre et la culture
Les liens ci-dessous, vers les sites de Furet du Nord et Decitre, permettent de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : Nepal, un sommet des Annapurnas (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 06/11/2026
160 pages
La Dispute
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Paru le 12/08/2026
528 pages
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Paru le 12/11/2026
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Michel Lafon
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Paru le 06/11/2026
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Paru le 12/11/2026
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Paru le 02/09/2026
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Paru le 07/10/2026
445 pages
J'ai lu
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Paru le 30/10/2026
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Editions Blake et Mortimer
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Paru le 19/11/2026
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Paru le 20/08/2026
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Editions Gallimard
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Paru le 07/10/2026
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Editions Gallimard
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Paru le 04/11/2026
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Fayard
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Paru le 20/11/2026
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Paru le 28/10/2026
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Albin Michel
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Paru le 05/11/2026
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Charleston éditions
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Le Lombard
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Paru le 18/11/2026
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Paru le 06/11/2026
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La Fabrique
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City Editions
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Editions Gallimard
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Paru le 17/09/2026
496 pages
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Marabout
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Dargaud
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Robert Laffont
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Glénat
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Casterman
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Paru le 04/11/2026
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Paru le 28/10/2026
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Casterman
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Seuil
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LGF/Le Livre de Poche
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Robert Laffont
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80 pages
Glénat
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Paru le 07/10/2026
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Fayard
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LGF/Le Livre de Poche
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Paru le 12/11/2026
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Editions Auzou
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Casterman
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Editions Auzou
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Editions Auzou
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Paru le 04/09/2026
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Albin Michel
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Editions Dupuis
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Paru le 04/10/2018
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Nathan
6,30 €
Paru le 07/10/2026
508 pages
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Paru le 27/08/2026
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Robert Laffont
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Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
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Paru le 17/09/2025
101 pages
Actes Sud Editions
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HarperCollins France
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Editions Gallimard
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Seuil jeunesse
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Paru le 03/07/2026
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299 pages
HarperCollins France
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Hachette
19,95 €
Paru le 01/10/2026
292 pages
Editions Auzou
12,95 €
Paru le 07/10/2026
288 pages
Actes Sud Editions
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136 pages
Dargaud
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Paru le 01/10/2026
112 pages
Editions Gallimard
16,00 €
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176 pages
Dargaud
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Actes Sud Editions
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Paru le 01/10/2026
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 18/11/2026
400 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 12/11/2026
420 pages
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Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
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Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
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Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
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Paru le 14/10/2026
480 pages
HarperCollins France
19,90 €
Paru le 06/11/2026
208 pages
Dargaud
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Paru le 24/09/2026
16 pages
Editions Auzou
25,95 €
Paru le 01/10/2025
40 pages
Albin Michel
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Paru le 28/10/2026
128 pages
Fayard
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Paru le 12/11/2026
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Delcourt
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Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 19/11/2026
33 pages
Plon
23,00 €
Paru le 12/11/2026
72 pages
Soleil Productions
16,50 €
Paru le 24/09/2026
374 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 07/10/2026
449 pages
Hauteville
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Paru le 04/11/2026
224 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 22/10/2021
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Editions Auzou
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Paru le 10/04/2024
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Paru le 03/09/2026
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Michel Lafon
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Paru le 27/08/2026
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Robert Laffont
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