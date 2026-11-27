Mélenchon n’a donc pas dit son dernier mot. En trois semaines, son programme politique a déjà trouvé 112.094 acquéreurs. Philippe Jaenada lui cède la première place avec 28.362 exemplaires supplémentaires de L’Inconnue du quai de Javel (Flammarion). Le Prix Goncourt 2026 atteint désormais 144.237 ventes cumulées en quinze semaines de présence dans le classement.

Le YouTubeur Inoxtag, accompagné de Basile Monnot et Charles Compain, conserve quant à lui sa troisième position avec le tome 3 d’Instinct (Michel Lafon), écoulé à 19.744 unités.

La bande dessinée

Saint Lucky Luke, de Jul et Achdé (Lucky Comics), quitte le podium et s’installe au quatrième rang avec 16.962 exemplaires. Juste derrière, le 23e tome de Gaston : Des boum et des paf, signé Lewis Trondheim et Delaf (Dupuis), comptabilise 13.618 achats supplémentaires, portant son cumul à 133.479 en cinq semaines.

Le 17e volume de Spy x Family, de Tatsuya Endo (trad. Satoko Fujimoto et Nathalie Bougon-Bastide, Kurokawa), conserve sa huitième place avec 10.026 ventes. Belle remontée également pour Wilfrid Lupano et Paul Cauuet : le neuvième tome des Vieux Fourneaux : Les Affreux de la passion (Dargaud) gagne sept rangs et clôt le top 10 avec 9260 exemplaires écoulés.

Au milieu du tableau, 13 à table ! (Pocket), le recueil collectif publié au profit des Restos du Cœur. Cette treizième édition rassemble Philippe Besson, Maxime Chattam, Angélina Delcroix, Lorraine Fouchet, Philippe Jaenada, Alexandra Lapierre, Henri Lœvenbruck, Carène Ponte, Romain Puértolas, Jacques Ravenne et Marie Vareille. L’ouvrage gagne une place et s’installe au sixième rang avec 12.461 ventes.

Du côté des essais, Catherine Nay signe la plus forte progression au sein du top 10. Ce pays dont le prince est un enfant (Plon) grimpe de huit places, passant du 15e au 7e rang, avec 10.799 exemplaires vendus. Sarah Knafo, en revanche, en perd trois. Le Casse du siècle (Fayard) occupe désormais la neuvième position avec 9808 ventes hebdomadaires.

Il faut descendre jusqu’au 14e rang pour rencontrer la première nouveauté : le tome 17 des Carnets de l’apothicaire, de Hyuganatsu, Itsuki Nanao et Nekokurage (trad. Géraldine Oudin, Ki-oon), avec 7855 exemplaires.

Top et Flop de la semaine

Top : Les Nuits blanches, de Fédor Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud, collection Babel), signe la plus forte progression du classement. Le livre gagne 61 places, passant du 189e au 128e rang, avec 1767 exemplaires vendus.

Dans les rues nocturnes de Saint-Pétersbourg, un jeune homme solitaire rencontre Nastenka, qui attend le retour de celui qu’elle aime. Au fil de leurs rencontres, il s’éprend de la jeune femme, partagé entre ses espoirs amoureux et la réalité des sentiments qu’elle lui porte.

Flop : l’édition collector du 16e tome de L’Atelier des sorciers, de Kamome Shirahama (trad. Fédoua Lamodière, Pika), enregistre le recul le plus marqué. Elle perd 103 places, passant du 34e au 137e rang, avec 1691 ventes hebdomadaires.

Alors que Coco et ses compagnons pensaient avoir retrouvé la tranquillité, un arbre argenté prend possession du corps de Kustas. Confrontée à une nouvelle épreuve, la jeune apprentie découvre également le passé de son maître Kieffrey et les secrets de son amitié avec Olugio.

Les librairies reprennent du terrain

Le marché du livre franchit de nouveau le seuil des cinq millions d’exemplaires vendus, contre 4,963 millions la semaine précédente. Le chiffre d’affaires atteint 69,39 millions €, contre 67,71 millions € sept jours plus tôt. La comparaison annuelle demeure toutefois défavorable : un recul de 6 %, aussi bien en volume qu’en valeur.

Les librairies enregistrent une progression, avec 1,623 million d’ouvrages écoulés et 23,4 millions € de chiffre d’affaires. Elles représentent désormais 32 % des ventes et 34 % des recettes du marché.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit de commercialisation, avec 55 % des volumes et 56 % du chiffre d’affaires. À l’inverse, les grandes surfaces alimentaires passent de 684.000 à 648.000 livres vendus.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

À LIRE - Mélenchon 2027 : ce que propose LFI pour le livre et la culture

Les liens ci-dessous, vers les sites de Furet du Nord et Decitre, permettent de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : Nepal, un sommet des Annapurnas (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com