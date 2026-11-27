Les publications destinées aux enfants représentent 27,6 % du marché chinois du livre au détail sur les neuf premiers mois de 2026. Une proportion sensiblement identique à celle enregistrée à la même période en 2025, qui maintient le secteur au premier rang des catégories éditoriales. Derrière cette relative stabilité, les habitudes d’achat connaissent toutefois de profondes transformations.

Organisée du 13 au 15 novembre 2026 à Shanghai, la Foire internationale du livre jeunesse a accueilli une présentation de Yang Lei, directeur général d’OpenBook, société spécialisée dans l’analyse du marché chinois du livre.

Les statistiques communiquées à cette occasion, rapportées le 17 novembre par Publishers Weekly, témoignent d’un déplacement de l’activité commerciale au profit des plateformes qui associent la diffusion de contenus numériques à la vente de produits.

Les librairies perdent du terrain

Entre janvier et septembre 2026, les ventes de livres jeunesse réalisées sur ces plateformes ont progressé de 19,78 % par rapport à la même période de 2025. À l’inverse, les sites marchands traditionnels accusent une baisse de 17,51 %, tandis que l’activité des librairies physiques recule de 14,49 % sur ce segment.

Si le commerce associé aux contenus numériques continue de gagner du terrain, son rythme de croissance ralentit néanmoins par rapport à l’année précédente. Son dynamisme contraste toutefois avec les difficultés rencontrées par les deux autres circuits de distribution.

ActuaLitté avait déjà consacré un article à cette évolution des pratiques d’achat en Chine. Plutôt que de rechercher un ouvrage dans un catalogue, les consommateurs découvrent des publications au fil de vidéos, de présentations de produits ou de recommandations algorithmiques, auxquelles sont directement intégrées des possibilités de commande.

La prescription et l’acte d’achat se retrouvent ainsi réunis au sein d’une même interface. Les ventes en direct, autre composante de cet écosystème commercial, font par ailleurs l’objet d’une attention croissante des autorités chinoises.

Des livres qui répondent aux attentes des parents

Tous les genres éditoriaux ne bénéficient pas de la même manière de cette évolution. La vulgarisation scientifique, le développement personnel et les ouvrages consacrés à l’apprentissage des compétences sociales et émotionnelles représentent, ensemble, près de la moitié des ventes jeunesse enregistrées sur les plateformes de commerce associées aux contenus.

Selon Yang Lei, les publications qui répondent à une préoccupation concrète des familles disposent d’un avantage dans cet environnement : leur utilité est immédiatement perceptible par les parents susceptibles de les acquérir.

L’intelligence artificielle figure également parmi les sujets porteurs. Certains éditeurs privilégient la bande dessinée ou les illustrations pour rendre ces technologies accessibles aux jeunes lecteurs.

Plus largement, le neuvième art occupe une place importante dans les préférences du public : 27 des 100 meilleures ventes jeunesse de la période relèvent de la bande dessinée, selon les données également relayées par Publishing Perspectives, le 23 novembre.

Les créations chinoises dominent le classement

Autre enseignement de cette présentation, particulièrement significatif pour les professionnels étrangers venus négocier des cessions de droits à Shanghai : parmi les 100 titres jeunesse les plus vendus entre janvier et septembre 2026, tous circuits de distribution confondus, 92 sont des créations originales chinoises.

Les huit autres proviennent exclusivement d’Allemagne et du Royaume-Uni. La proportion de productions nationales était déjà comparable en 2025, même si les États-Unis et le Japon figuraient alors parmi les pays d’origine représentés dans le classement.

Cette prédominance ne signifie pas pour autant que les traductions ont disparu des rayons des librairies chinoises. Les statistiques présentées par OpenBook concernent uniquement les cent meilleures ventes de la période et ne permettent donc pas de déterminer la part exacte des publications étrangères dans l’ensemble du marché jeunesse.

Les éditeurs étrangers diversifient leurs débouchés

Face à ces évolutions, certaines maisons internationales explorent d’autres perspectives commerciales que la seule cession de droits de traduction. Dans un second article consacré aux exposants de la foire de Shanghai, Publishers Weekly rapporte notamment l’intérêt de plusieurs professionnels pour l’exportation d'ouvrages en langue originale.

C’est le cas de l’éditeur britannique Igloo Books, dont les représentants expliquent avoir initialement participé à la manifestation avec pour seul objectif la cession de droits. La maison a depuis élargi sa stratégie en développant la commercialisation de ses éditions anglophones sur le territoire chinois.

Pour les professionnels étrangers, les transformations du marché chinois du livre jeunesse soulèvent ainsi une double question : celle des modalités d’accès à un lectorat dont les meilleures ventes privilégient largement les créations nationales, mais également celle des circuits commerciaux à investir, alors que la découverte des ouvrages passe de plus en plus par la consommation de contenus numériques.

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Par Nicolas Gary

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