« Les créateurs des Premières Nations devraient avoir le droit de dire non. » C’est l’une des revendications formulées le 17 novembre 2026 par Lilly Brown, directrice générale de Magabala Books, devant Albert Barume, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Installée à Broome, dans le nord-ouest de l’Australie, cette maison d’édition avait été alertée en mars 2025 de l’utilisation présumée de plusieurs dizaines de titres de son catalogue par Meta. Selon sa dirigeante, les ouvrages auraient servi à entraîner des systèmes d’intelligence artificielle sans le consentement des créateurs, ni rémunération.

L’affaire a été portée auprès du rapporteur des Nations unies à l’occasion de sa visite en Australie. Celui-ci recueille les témoignages des communautés et des organisations autochtones en vue d’un rapport attendu en septembre 2027 devant le Conseil des droits de l’homme.

Il ne s’agit donc pas d’une plainte contre Meta déposée devant une juridiction internationale, mais d’une contribution aux travaux des Nations unies sur la situation des peuples autochtones en Australie.

Des ouvrages dépositaires d’une mémoire collective

Dans sa déclaration, publiée sur le site de Magabala Books, Lilly Brown identifie plusieurs des publications concernées.

Parmi elles, Yorro Yorro: Everything Standing Up Alive, de David Mowaljarlai et Jutta Malnic, restitue les récits de création et les connaissances transmis par un ancien aborigène de la région du Kimberley, en Australie-Occidentale.

Jandamarra and the Bunuba Resistance, de Banjo Woorunmurra et Howard Pedersen, revient sur la résistance du peuple bunuba à la colonisation britannique à la fin du XIXe siècle.

Le catalogue comprend également Black Cockatoo de Carl Merrison et Hakea Hustler, un récit jeunesse paru en 2018 qui suit une jeune fille aborigène, Mia, dans sa découverte des liens fragiles qui unissent sa famille et sa culture.

Pour Magabala Books, l’exploitation de ces publications soulève une difficulté que le droit d’auteur, centré sur la protection des œuvres et de leurs créateurs, ne suffit pas à résoudre. Les connaissances consignées dans certains textes relèvent aussi d’un patrimoine collectif, dont la transmission obéit à des règles propres aux communautés concernées.

Le consentement au cœur des revendications

Fondée il y a près de quarante ans à l’initiative de membres et d’anciens des communautés aborigènes, Magabala Books s’est précisément donné pour mission de préserver leurs récits, de reconnaître leurs créateurs et de leur assurer une rémunération.

Depuis 2022, la maison indique avoir publié 67 nouveaux titres, versé 2,1 millions $ australiens en droits d’auteur et distribué 375.000 $ sous forme de subventions aux membres des Premières Nations.

Lilly Brown demande aujourd’hui aux autorités australiennes de mettre en œuvre les recommandations formulées en 2023 par une commission parlementaire consacrée à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Parmi elles figure l’élaboration d’un plan d’action national.

Elle souhaite surtout que la législation protège explicitement la propriété culturelle et intellectuelle collective des communautés contre l’exploitation non autorisée de leurs créations par les entreprises technologiques.

La dirigeante s’appuie notamment sur l’article 31 de la Déclaration des Nations unies, qui reconnaît aux peuples autochtones le droit de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles.

Si le gouvernement australien travaille à l’élaboration d’un cadre de régulation de l’intelligence artificielle, attendu pour 2027, Lilly Brown estime que les protections envisagées ne répondent pas encore suffisamment à ces préoccupations. Meta n’a manifestement pas souhaité répondre.

Crédits photo : Getty / Grant Faint

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com