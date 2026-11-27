Dans le Morvan, un club de patchwork s'est emparé d'un album de Jo Witek dans lequel une couverture raconte des histoires. Touchés par ce récit de transmission et d'accueil, ses membres ont confectionné leur propre patchwork pour la rencontre avec l'autrice.

L'initiative vient des participants eux-mêmes. Marion Masson, cheffe de projet Développement des publics & Vie littéraire à l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, y voit une illustration du travail réalisé localement autour des livres, avant même l'arrivée des écrivains.

Lectures à voix haute, mises en musique ou créations collectives prennent parfois la forme d'une surprise préparée par les lecteurs. « C'est aussi beaucoup d'inventions et de savoir-faire du côté de nos partenaires, sur les territoires », souligne-t-elle.

Apprendre à accueillir un écrivain

Pour Nicolas Bigaillon, chargé de projet Petites Fugues & Vie littéraire, l'ancienneté du festival joue un rôle déterminant dans la préparation des rencontres. Certains partenaires participent à la manifestation depuis sa création, d'autres l'ont rejointe progressivement.

L'agence leur propose notamment des formations consacrées à l'accueil d'un auteur, des dossiers biographiques et bibliographiques, ainsi qu'un accompagnement individuel.

En Franche-Comté, une journée entière est consacrée à la présentation des écrivains invités. Plus d'une centaine de partenaires y assistent, indique Géraldine Faivre, cheffe de projet Vie littéraire – Petites Fugues. Habituellement confiées à un écrivain, certaines présentations ont cette année été préparées par des professionnels des structures d'accueil.

L'occasion, pour ces derniers, de partager leurs impressions de lecture et de faire découvrir les œuvres à leurs confrères.

D'autres formations sont consacrées aux genres littéraires présents dans la programmation, notamment au théâtre contemporain, dont la lecture suscitait certaines appréhensions chez des enseignants.

Les outils proposés durant ces journées servent à préparer la rencontre, mais également à nourrir les pratiques professionnelles tout au long de l'année.

« On fait réseau à ce moment-là », explique Marion Masson. Les formations réunissent différentes catégories de professionnels, qui échangent sur leurs expériences et sur les formats de rencontres qu'ils ont imaginés.

Quand les contraintes budgétaires encouragent les collaborations

En 2023, une baisse du budget réduit le nombre de rencontres que l'agence est en mesure d'organiser. Pour éviter d'écarter trop de structures du dispositif, l'équipe propose à plusieurs d'entre elles de travailler ensemble.

Des collèges s'associent alors à des bibliothèques, des lycées à des Ehpad. Certains partenaires élaborent des formats particuliers que l'agence décide de mettre en valeur dans le programme sous le nom de Fuguettes.

À la différence des petites formes artistiques conçues par l'agence, ces rendez-vous sont initiés par les structures d'accueil. Les organisateurs les accompagnent ensuite dans la préparation de leurs propositions.

Nicolas Bigaillon évoque notamment une bibliothèque qui, après avoir investi dans du matériel de podcast, a organisé une lecture podcastée avec Karim Kattan. D'autres partenaires sollicitent des associations théâtrales implantées dans leur commune.

Le programme de cette édition annonce ainsi une Fuguette avec Magali Mougel à la Foyothèque de Nommay, en partenariat avec la troupe de théâtre À point Nommay.

Pour Marion Masson, ces rapprochements avaient déjà été préparés par les formations communes, au cours desquelles bibliothécaires, enseignants et autres acteurs locaux avaient appris à connaître leurs pratiques respectives.

Une rencontre qui en appelle une autre

Les collaborations ne s'arrêtent pas nécessairement à la fin du festival. En 2025, Sébastien Joanniez avait rencontré des patients adolescents, des soignants et des bénévoles par l'intermédiaire de la bibliothèque du CHU de Besançon.

Cette première expérience a conduit Géraldine Faivre à prolonger le travail avec l'établissement. L'écrivain est revenu cette année pour quatre jours d'immersion, avec des ateliers d'écriture dans différents services de l'hôpital.

La résidence a abouti à une restitution à la Maison des familles. Un projet rendu possible par le travail mené avec la bibliothèque hospitalière, qui s'inscrit dans la durée, au-delà des deux semaines de manifestation.

Dans le Morvan, les partenaires assistent également aux rencontres organisées par les autres structures. Ils y découvrent de nouvelles manières de travailler autour des textes, avec « cette envie aussi de voir ce que fait le voisin et comment on peut s'en inspirer », observe Marion Masson.

Crédits photo : Les Petites Fugues

Par Inès Lefoulon

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