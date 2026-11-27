Aux Petites Fugues, les bibliothécaires, enseignants et associations disposent de plusieurs mois pour préparer la venue des écrivains. Formations à la lecture du théâtre contemporain, ateliers et créations collectives nourrissent les rencontres de ce festival littéraire itinérant en Bourgogne-Franche-Comté. Certains partenaires y participent depuis 25 ans.
Le 27/11/2026 à 11:36 par Inès Lefoulon
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27/11/2026 à 11:36
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Dans le Morvan, un club de patchwork s'est emparé d'un album de Jo Witek dans lequel une couverture raconte des histoires. Touchés par ce récit de transmission et d'accueil, ses membres ont confectionné leur propre patchwork pour la rencontre avec l'autrice.
L'initiative vient des participants eux-mêmes. Marion Masson, cheffe de projet Développement des publics & Vie littéraire à l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, y voit une illustration du travail réalisé localement autour des livres, avant même l'arrivée des écrivains.
Lectures à voix haute, mises en musique ou créations collectives prennent parfois la forme d'une surprise préparée par les lecteurs. « C'est aussi beaucoup d'inventions et de savoir-faire du côté de nos partenaires, sur les territoires », souligne-t-elle.
Pour Nicolas Bigaillon, chargé de projet Petites Fugues & Vie littéraire, l'ancienneté du festival joue un rôle déterminant dans la préparation des rencontres. Certains partenaires participent à la manifestation depuis sa création, d'autres l'ont rejointe progressivement.
L'agence leur propose notamment des formations consacrées à l'accueil d'un auteur, des dossiers biographiques et bibliographiques, ainsi qu'un accompagnement individuel.
En Franche-Comté, une journée entière est consacrée à la présentation des écrivains invités. Plus d'une centaine de partenaires y assistent, indique Géraldine Faivre, cheffe de projet Vie littéraire – Petites Fugues. Habituellement confiées à un écrivain, certaines présentations ont cette année été préparées par des professionnels des structures d'accueil.
L'occasion, pour ces derniers, de partager leurs impressions de lecture et de faire découvrir les œuvres à leurs confrères.
D'autres formations sont consacrées aux genres littéraires présents dans la programmation, notamment au théâtre contemporain, dont la lecture suscitait certaines appréhensions chez des enseignants.
Les outils proposés durant ces journées servent à préparer la rencontre, mais également à nourrir les pratiques professionnelles tout au long de l'année.
« On fait réseau à ce moment-là », explique Marion Masson. Les formations réunissent différentes catégories de professionnels, qui échangent sur leurs expériences et sur les formats de rencontres qu'ils ont imaginés.
En 2023, une baisse du budget réduit le nombre de rencontres que l'agence est en mesure d'organiser. Pour éviter d'écarter trop de structures du dispositif, l'équipe propose à plusieurs d'entre elles de travailler ensemble.
Des collèges s'associent alors à des bibliothèques, des lycées à des Ehpad. Certains partenaires élaborent des formats particuliers que l'agence décide de mettre en valeur dans le programme sous le nom de Fuguettes.
À la différence des petites formes artistiques conçues par l'agence, ces rendez-vous sont initiés par les structures d'accueil. Les organisateurs les accompagnent ensuite dans la préparation de leurs propositions.
Nicolas Bigaillon évoque notamment une bibliothèque qui, après avoir investi dans du matériel de podcast, a organisé une lecture podcastée avec Karim Kattan. D'autres partenaires sollicitent des associations théâtrales implantées dans leur commune.
Le programme de cette édition annonce ainsi une Fuguette avec Magali Mougel à la Foyothèque de Nommay, en partenariat avec la troupe de théâtre À point Nommay.
Pour Marion Masson, ces rapprochements avaient déjà été préparés par les formations communes, au cours desquelles bibliothécaires, enseignants et autres acteurs locaux avaient appris à connaître leurs pratiques respectives.
Les collaborations ne s'arrêtent pas nécessairement à la fin du festival. En 2025, Sébastien Joanniez avait rencontré des patients adolescents, des soignants et des bénévoles par l'intermédiaire de la bibliothèque du CHU de Besançon.
Cette première expérience a conduit Géraldine Faivre à prolonger le travail avec l'établissement. L'écrivain est revenu cette année pour quatre jours d'immersion, avec des ateliers d'écriture dans différents services de l'hôpital.
La résidence a abouti à une restitution à la Maison des familles. Un projet rendu possible par le travail mené avec la bibliothèque hospitalière, qui s'inscrit dans la durée, au-delà des deux semaines de manifestation.
Dans le Morvan, les partenaires assistent également aux rencontres organisées par les autres structures. Ils y découvrent de nouvelles manières de travailler autour des textes, avec « cette envie aussi de voir ce que fait le voisin et comment on peut s'en inspirer », observe Marion Masson.
Crédits photo : Les Petites Fugues
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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Loi contre les violences sexuelles, banalisation du vote féminin pour l’extrême droite, affaire Epstein aux États-Unis : trois actualités qu'Elles aussi, de Perla Msika, permet de relire autrement. À l’approche des dix ans de #MeToo, son enquête montre comment une partie de l’extrême droite s’est emparée de la parole des femmes, quitte à sélectionner les violences qu’elle choisit de voir.
17/11/2026, 14:34
Dix ans déjà que le Prix Vendredi couronne chaque automne un roman francophone pour les plus de 13 ans. Surnommé le « Goncourt de la littérature ado », il change la vie des livres qu’il distingue... mais se bat encore pour se faire connaître. Ce jeudi 12 novembre, il a couronné Anaïs Sautier pour La Nuit bleue, tandis que les jeunes lecteurs du pass Culture ont choisi Célia Samba et Même les failles laissent passer la lumière.
17/11/2026, 11:31
Ils ont abordé l’Égypte avec le même mirage dans les yeux, mais selon deux poétiques que tout oppose. Nerval y cherchait des mystères et des signes ; Flaubert y a disséqué des corps et des pierres. Entre le rêve et la poussière, tous deux découvrent que l’Orient n’est pas un objet à conquérir, mais une limite à habiter. Par Amel Aït-Hamouda.
16/11/2026, 18:22
Un Fou qui quitte le monde familier, une Papesse qui lui montre la voie, une carte sans nom qui lui fait perdre tous ses repères. Dans le tarot de Marseille (Editions Grancher), Laurence Luye-Tanet reconnaît les grandes étapes du voyage du héros. De la psychologie de Carl Jung aux romans et au cinéma, elle explore ce que ces figures racontent de nos épreuves, de ceux qui nous aident à les traverser et du rôle que nous choisissons de jouer dans notre propre histoire.
16/11/2026, 17:37
Samedi 28 novembre à 18h, au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, artistes-auteurs et autrices célébreront un anniversaire particulier : celui d’une loi qui n’a jamais vu le jour. 90 ans après le projet de Jean Zay, une performance dessinée collaborative et revendicative rappellera leurs exigences : la reconnaissance de leur travail et l’instauration d’un véritable statut professionnel. Cette mobilisation est portée par la Charte des auteurs et des autrices jeunesse, le Siège collectif et la Ligue des auteurices professionnel·les.
16/11/2026, 15:22
« Bonjour, j’avais commandé une journée ordinaire. Est-ce que quelqu’un pourrait venir reprendre le cadavre ? » Au service après-vente de l’existence, on a connu des lundis plus calmes. Une fée signale une erreur de destinataire. Un policier demande s’il est possible de penser sans passer en caisse.
15/11/2026, 07:00
PORTRAIT – Elle vit en Sologne au milieu de la forêt, écrit le matin, jardine l’après-midi et finit ses journées devant des jeux vidéo. Ingénieure agronome passée par les centrales nucléaires et les salles de classe, H. Lenoir a révolutionné le livre dont vous êtes le héros. Elle y a glissé des tentacules, des fun facts et beaucoup d’éclats de rire.
14/11/2026, 12:07
Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?
14/11/2026, 08:00
Les éditions Inédits dévoileront le 5 décembre à Paris le palmarès de la deuxième édition de leur concours de nouvelles, Fleurs Muettes. Cette année, les participants étaient invités à puiser leur inspiration dans les parfums d’un thé spécialement composé en Inde. Présidé par Béatrice Égémar, le jury a désigné les lauréats, dont les textes seront réunis dans un recueil.
10/11/2026, 17:14
Les femmes restent sous-représentées dans les grands prix littéraires. Mais derrière la bataille des palmarès, Stéphanie Dupays interroge un mécanisme plus vaste : qui choisit les livres dignes d’être consacrés, au nom de quels critères et avec quelle indépendance ? Compétence des jurys, conflits d’intérêts, entre-soi éditorial et impératifs commerciaux : une critique aiguë du système des récompenses, bien au-delà de la seule question du sexisme.
10/11/2026, 12:54
La fin du second mandat d'Emmanuel Macron et la présentation du budget 2027 s'accompagnent d'un mouvement social de grande ampleur, pour la défense des services publics, notamment éducatifs, et une meilleure répartition des richesses. La branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires souligne, dans un texte reproduit ci-dessous, le rôle que les professions du livre et de la lecture peuvent jouer dans cette lutte.
10/11/2026, 12:34
Après un samedi plutôt calme, le Salon d’automne de L’Autre Livre a retrouvé de l’animation ce dimanche 8 novembre. Au Palais de la Femme, à Paris, quelque 90 maisons d’édition indépendantes se sont réunies autour d’un même objectif : faire découvrir leurs publications, rencontrer les lecteurs et défendre leur place dans un secteur dominé par les grands groupes. Entre retrouvailles, inquiétudes et perspectives d’avenir, reportage au cœur d’un rendez-vous qui garde toute sa raison d’être.
10/11/2026, 12:11
À six mois de la présidentielle, certains électeurs disent vouloir « renverser la table », l’extrême droite consolide son écosystème médiatique et la gauche réinvestit la nation. Dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, François Dubet déplace pourtant la question : plutôt que de demander pourquoi le populisme séduit, le sociologue s’interroge sur ceux qui ne parviennent plus à lui opposer un récit crédible.
09/11/2026, 09:00
En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?
07/11/2026, 14:35
Un mois après avoir confié ses doutes sur son rapport à la lecture, l’ancienne libraire revient sur les réactions suscitées par ses confidences. Loin de vouloir juger les habitudes des autres, elle poursuit ses réflexions, entre nouveaux achats, plaisir des découvertes et désillusion face aux prix littéraires. Mais cette fois, une autre inquiétude s’invite dans ses lectures : la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création. Et derrière la colère, une fatigue qu’elle ne cherche plus à dissimuler.
07/11/2026, 09:21
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