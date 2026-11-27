En Franche-Comté, territoire historique des Petites Fugues qui accueille la majorité des écrivains invités, les partenaires sont amenés à exprimer leurs préférences parmi quatre noms d'auteurs, en en retenant deux. Il faut ensuite articuler ces demandes avec les contraintes de déplacement.

L'exercice consiste notamment à éviter qu'un écrivain traverse plusieurs fois le territoire ou que deux rencontres publiques se déroulent simultanément dans des communes voisines. Les impératifs géographiques conduisent parfois les organisateurs à proposer un autre auteur aux structures participantes.

Le programme de Victor Pouchet illustre l'étendue des déplacements prévus cette année. Entre le 17 et le 21 novembre, cinq rencontres publiques étaient annoncées à Rougemont, Châtenois-les-Forges, Champagney, Gennes et Dampierre, auxquelles s'ajoutent des interventions dans deux collèges.

Les disponibilités des enseignants ou les manifestations déjà organisées dans une commune influencent également le calendrier. Nicolas Bigaillon, chargé de projet Petites Fugues & Vie littéraire à l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, évoque notamment les festivités de la Sainte-Catherine à Vesoul, prises en compte dans la programmation.

Dans le Morvan, un fonctionnement différent

Seuls deux auteurs sont généralement invités sur ce territoire, parfois trois selon les éditions. Ainsi, deux bibliothèques distantes de 20 kilomètres ne recevront nécessairement pas le même écrivain. Avec un nombre limité de rencontres publiques, les organisateurs veillent à ne pas concentrer leurs interventions dans un même secteur.

Il faut également composer avec les déplacements en voiture et les possibilités d'hébergement, particulièrement réduites au mois de novembre.

Ces contraintes expliquent une particularité du festival dans le Morvan : les structures participantes ne choisissent pas directement l'écrivain qu'elles accueilleront. Marion Masson, cheffe de projet Développement des publics & Vie littéraire, construit les parcours à partir des échanges menés en amont avec les partenaires.

« C'est vraiment la feuille de route presque qui va déterminer qui reçoit qui », explique-t-elle. Des ajustements restent possibles, mais les structures attendent généralement début juillet pour connaître le nom de l'auteur qui leur rendra visite en novembre.

Vingt-cinq bénévoles sur les routes

Une grande partie des déplacements s'effectue en voiture. Pour limiter les kilomètres parcourus, les organisateurs mobilisent notamment des accompagnateurs qui résident à proximité des lieux de rencontre. Le même bénévole ne suit donc pas nécessairement un écrivain pendant tout son séjour.

Au total, 25 bénévoles participent au festival et assurent une part essentielle de sa logistique, souligne Géraldine Faivre, cheffe de projet Petites Fugues et Vie littéraire. Leurs missions comprennent également la diffusion des programmes et des affiches.

Les accompagnateurs disposent de feuilles de route préparées par Nicolas Bigaillon. Des documents sont également élaborés pour les écrivains et les membres de l'équipe. Horaires, lieux de rendez-vous, repas et hébergements y sont détaillés. Les réservations de train et d'hôtel complètent ce travail.

Cette circulation automobile conduit aussi l'équipe à s'interroger sur l'impact environnemental du festival. Marion Masson invite toutefois à considérer les déplacements qu'effectueraient les lecteurs si toutes les rencontres se déroulaient dans un même lieu. Certains habitants ne feraient tout simplement pas le trajet.

Un retour après chaque rencontre

Une fois la manifestation lancée, les membres de l'équipe échangent quotidiennement. Les photographies et les premiers retours circulent entre les organisateurs, souvent eux-mêmes en déplacement, tandis que les urgences continuent d'être traitées.

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Les accompagnateurs remplissent également des fiches de bilan. Fréquentation, travaux réalisés par les élèves, déroulement des échanges et satisfaction des écrivains : ces renseignements servent à évaluer les rencontres.

Ils aident notamment les organisateurs à identifier les formats à reconduire et les difficultés sur lesquelles revenir avec les partenaires. L'expérience des bénévoles, dont certains accompagnent le festival depuis de nombreuses années, est particulièrement précieuse dans cette évaluation.

Les organisateurs n'assistent d'ailleurs qu'à une partie des rendez-vous qu'ils ont préparés. Marion Masson évoque les choix auxquels elle doit se résoudre : sur une dizaine de rencontres organisées, elle n'en verra parfois que quatre ou cinq. Ses collègues ou les bénévoles lui raconteront les autres.

« On a vécu à l'avance le festival dans notre tête, dans ses moindres détails », confie-t-elle.

Crédits photo : Les Petites Fugues

Par Inès Lefoulon

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