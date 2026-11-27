Aux Petites Fugues, un écrivain n'est pas nécessairement invité pour un livre paru à la rentrée littéraire. « Les auteurs sont invités pour leur œuvre et non pour leur dernier ouvrage », explique Géraldine Faivre, cheffe de projet Vie littéraire – Petites Fugues à l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.

La préparation commence par un bilan de l'édition précédente. Quelles propositions ont rencontré leur public ? Quels formats méritent d'être reconduits ou repensés ? Dès février, les premières orientations se dessinent, à partir de lectures qui se poursuivent tout au long de l'année.

Parmi les 16 invités de cette 25e édition figurent ainsi Guillaume Aubin, auteur de deux romans, Marie-Hélène Lafon, dont l'œuvre se construit depuis plus de vingt ans, ou encore Louis-Philippe Dalembert, lauréat en 2024 du Goncourt de la poésie Robert Sabatier pour l'ensemble de son œuvre.

Des écritures singulières qui se répondent

Romans, poésie, littérature jeunesse, polar ou théâtre contemporain : la programmation associe différents genres littéraires, avec une attention portée aux générations d'écrivains. Nicolas Bigaillon, chargé de projet Petites Fugues & Vie littéraire, rappelle également l'importance accordée à la parité entre les femmes et les hommes.

Pour Géraldine Faivre, qui construit la programmation littéraire et artistique sur le territoire franc-comtois, le choix des invités repose notamment sur la singularité de leur langue et les réflexions que suscitent leurs textes. « Le fil rouge, c'est faire entendre des voix de la littérature contemporaine. »

La lecture des œuvres conduit aussi à rapprocher certains écrivains. Cette année, Géraldine Faivre a notamment retenu les écritures de Marin Fouqué et de Rouda, dont les textes abordent des questions qui font écho au contexte social et politique actuel.

Dans G.A.V. (Actes Sud, 2021), Marin Fouqué explore les fractures de la société et les préjugés auxquels se heurte une partie de la jeunesse. Avec Les Jardins perdus (Liana Levi, 2025), Rouda aborde notamment la question de l'engagement dans un groupuscule d'extrême droite, à travers un récit qui s'ouvre dans un quartier marqué par les émeutes de juillet 2023. Tous deux entretiennent également un rapport étroit à l'oralité et à la scène.

La manifestation constitue par ailleurs une occasion de mettre en lumière des maisons d'édition moins présentes sur le devant de la scène littéraire. Géraldine Faivre cite notamment le premier recueil de poésie de Karim Kattan, Hortus conclusus, publié chez L'Extrême contemporain, ou Vie de Gilles, de Marie-Hélène Lafon, paru aux éditions du Chemin de fer.

La création artistique au programme

Aux rencontres individuelles s'ajoutent des lectures musicales, des lectures-conférences ou des entretiens croisés. Géraldine Faivre conçoit certaines de ces propositions spécialement pour le festival, en fonction des œuvres retenues et des pratiques artistiques de leurs auteurs.

Elle imagine également des échanges entre un écrivain et son éditeur, afin de faire découvrir au public les particularités de leur relation et le travail qui préside à la publication d'un livre.

Cette place accordée à la création se traduit parfois par des projets qui se construisent sur plusieurs éditions. Invité en 2025 auprès de patients du CHU de Besançon, Sébastien Joanniez est revenu cette année pour une résidence de quatre jours au sein de l'hôpital. Intitulée Le Corps et les Esprits se cherchent, la restitution des textes issus de cette immersion, mise en musique par David Suissa, était programmée le 20 novembre à la Maison des familles.

À la singularité des œuvres s'ajoute toutefois un autre critère, plus difficile à apprécier : la personnalité de l'écrivain. L'équipe recherche des auteurs « qui ont cette générosité dans la passation, dans la transmission, qui aiment rencontrer leur public, qui aiment dialoguer », poursuit Géraldine Faivre.

Des choix différents selon les territoires

Dans le Morvan, où le festival s'est implanté après la fusion des régions, Marion Masson, cheffe de projet Développement des publics & Vie littéraire, construit une programmation adaptée aux particularités du territoire.

Les rencontres scolaires y sont majoritaires, dans un secteur qui compte principalement des collèges. La sélection s'oriente notamment vers des écrivains dont les textes sont accessibles dès la quatrième. Mais les rendez-vous publics réunissent aussi des enfants, des adolescents, des parents et des grands-parents.

« Il faut trouver un auteur qui puisse parler à chacune de ces générations », précise Marion Masson. Ces dernières années, les organisateurs ont ainsi régulièrement invité des auteurs jeunesse dont les publications s'adressent à plusieurs tranches d'âge, à l'image de Jo Witek cette année.

Les disponibilités des écrivains constituent enfin une contrainte dans la conception des rencontres croisées. En Franche-Comté, les invités se répartissent généralement entre les deux semaines de la manifestation, pour des séjours de trois à cinq jours.

« Il y a des auteurs que l’on aimerait faire dialoguer, parce que leurs œuvres abordent des thématiques communes, mais qui ne sont pas présents au même moment », reconnaît Géraldine Faivre.

Crédits photo : Les Petites Fugues

Par Inès Lefoulon

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