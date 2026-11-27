Certains visiteurs viennent désormais avec des caddies, des valises à roulettes. Ils les remplissent de livres et de bouteilles, font leurs provisions, raconte Antonin Iommi-Amunategui. Ces habitués reviennent chaque année, rejoints par de nouveaux curieux. Une fidélité sur laquelle repose en partie le succès de Mi-Livre Mi-Raisin.

« Chaque année est meilleure que la précédente », constate l’organisateur. La progression de la fréquentation s’accompagne d’un intérêt croissant des professionnels. Les demandes affluent, au point que l’équipe doit régulièrement décliner des candidatures. Elle dispose ainsi d’une plus grande latitude dans le choix des maisons d’édition et des vignerons, retenus notamment pour leur proximité avec l’esprit de la manifestation.

« On ne fait jamais de remplissage », insiste-t-il. Cette exigence contribue, selon lui, à préserver la cohérence d’un rendez-vous où les deux professions se côtoient sans distinction d’espace.

Des ventes précieuses pour les petites maisons d’édition

Derrière la convivialité du week-end se joue toutefois une réalité économique. Pour une structure indépendante, participer à un salon implique des dépenses : la location d’un stand, les éventuels déplacements et le temps consacré à la manifestation. L’équipe de Nouriturfu, elle-même éditrice, connaît bien ces contraintes.

Antonin Iommi-Amunategui recueille les impressions des professionnels après chaque édition. Si l’organisateur ne dispose pas des chiffres de vente de toutes les maisons présentes, les retours qu’il reçoit témoignent d’une rentabilité généralement au rendez-vous.

« Et parfois, ils font vraiment des bénéfices importants. Ils vendent beaucoup de livres. » Certains repartent même avec des stocks presque épuisés. Le choix du début du mois de décembre n’a, à cet égard, rien d’anodin : les achats de Noël stimulent les ventes.

Ces recettes revêtent une importance particulière dans le contexte actuel. L’éditeur évoque notamment les faillites de distributeurs, dont certaines maisons invitées ont directement subi les conséquences financières. Deux journées de vente constituent alors une occasion de renflouer leur trésorerie.

« Et nous, on est assez épargnés, en fait, par cette conjoncture », observe-t-il, en circonscrivant ce constat au salon. Les premières préventes pour l’édition 2026 confortent d’ailleurs son optimisme.

Quand les éditeurs et les vignerons font du troc

Le décloisonnement des professions a progressivement donné naissance à des collaborations qui dépassent le cadre de la manifestation. Au fil des éditions, les exposants ont appris à se connaître, noué des amitiés et développé des projets communs.

« Ils font du troc, ils vont échanger des livres contre du vin. Certains sont devenus amis, certains ont des projets ensemble. » Cette année, un éditeur et un vigneron partageront même un stand pour présenter, entre autres, une cuvée spécialement élaborée pour le salon.

Le rapprochement concerne également les visiteurs. Venus initialement pour la littérature ou le vin naturel, ils découvrent des univers auxquels ils ne se seraient pas nécessairement intéressés. L’organisateur remarque notamment la présence de nombreux jeunes, dont certains repartent avec une demi-douzaine d’ouvrages achetés auprès de différents éditeurs indépendants.

Une scène sans texte imposé

La septième édition accueillera une nouveauté baptisée Libre Fermentation. Le dimanche, durant un peu plus d’une heure, auteurs, autrices et éditeurs disposeront d’une scène ouverte, sans autre consigne que celle de s’exprimer librement. Quatre à cinq participants s’étaient déjà manifestés au moment de notre échange.

Improvisations, lectures performées et autres propositions artistiques rythmeront ce nouveau rendez-vous. Une collaboration entre un vigneron et un éditeur suisses donnera notamment lieu à une performance dont l’organisateur ignore encore le contenu : « On va la découvrir en même temps que le public. »

Un nouveau salon dès avril 2027

L’enthousiasme suscité par Mi-Livre Mi-Raisin contraste avec le ralentissement observé lors de Sous les pavés la vigne. Après 25 éditions, en comptant les rendez-vous lyonnais et bordelais, la multiplication des salons consacrés aux vins naturels et le tassement de la fréquentation ont conduit les organisateurs à mettre un terme à l’expérience parisienne.

Un autre format prendra le relais dès avril 2027, associant cette fois les vins naturels à la presse indépendante.

Quant à Mi-Livre Mi-Raisin, Antonin Iommi-Amunategui souhaiterait consacrer une journée supplémentaire à sa manifestation parisienne. Une ambition qui se heurte encore aux réticences de certains exposants, compte tenu de l’investissement nécessaire et des incertitudes liées à la fréquentation en semaine.

Plutôt que de multiplier les rendez-vous en province ou d’accroître le nombre de stands, l’éditeur privilégie la consolidation du format actuel. « Ça reste un salon à taille humaine, avec tout de même plein de choses à faire, plein de choses à lire, à goûter. »

Crédits photo : Mi-Livre Mi-Raisin

Par Inès Lefoulon

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