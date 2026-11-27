La Renaissance française a décerné son Prix littéraire 2026 au géorgien Théodore Eristavi ce mardi 24 novembre pour son roman Hôtel Paris, paru aux éditions Flammarion (2026).

Le 22 décembre 2002, un soir comme les autres, dans une maison de Tbilissi. Une mère et ses deux enfants veillent. Bientôt ils prendront un avion pour Paris. Depuis quelque temps, des signes inquiétants émaillent leur quotidien, un ancien drame remonte à la surface et attire ces hommes en noir qui contrôlent les rues de la Géorgie. Il faut partir, vite. Vers un pays nouveau où tout est à recommencer. - Le résumé de l'éditeur pour Hôtel Paris

Théodore Eristavi est né en 1992 à Tbilissi, en Géorgie, un an après l'indépendance du pays. En 2002, à neuf ans, il quitte la Géorgie avec sa famille et finit par s'installer durablement en France. Pianiste dès l'enfance, il est aujourd'hui compositeur, producteur et écrivain. Hôtel Paris (Flammarion, 2026) est son premier roman.

Ce prix récompense chaque année l'ouvrage d'un auteur étranger dont le français n'est pas la langue maternelle. Son jury est présidé par Daniel Rondeau, de l’Académie française.

Fondée en 1915 par le Président Raymond Poincaré, La Renaissance française a pour vocation de participer au rayonnement de la langue et de la culture française et francophones dans le monde. Établissement d’utilité publique à vocation internationale, elle est présente en France et dans une quarantaine d’autres pays. Elle honore chaque année des personnalités méritantes en leur remettant sa médaille d'or.

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Créé en 2015, son prix littéraire récompense chaque année des œuvres écrites en français par des écrivains dont le français n’est pas la langue maternelle, et encourage ainsi le dialogue interculturel et la diversité du paysage littéraire francophone.

La remise du prix aura lieu en janvier 2027 à l'Académie des sciences d'Outre-mer.

En 2025, le Prix littéraire de La Renaissance française avait salué Touhfat Mouhtare, pour son ouvrage Choses qui arrivent, publié chez Bayard.

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Par Dépêche

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