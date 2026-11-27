Combien de lignes faut-il pour susciter l'envie de découvrir un roman, un récit ou un essai ? Avec le Binge Reading, chaque ouvrage dispose d'une seule page pour retenir l'attention du public. David Large fera ainsi entendre trente textes différents, lus successivement.

Cette performance s'inscrit dans le prolongement du Prix de la page 20, décerné une heure plus tôt par un jury de professionnels du vin. Les deux rendez-vous accordent une place centrale à l'extrait littéraire, mais selon des approches distinctes : la distinction d'un passage pour le premier, la découverte d'une succession de publications pour le second.

Pour sa septième édition parisienne, la manifestation organisée par Nouriturfu réunira une trentaine de maisons d'édition, autant de vignerons et près de cinquante auteurs et autrices. Parmi les exposants figurent notamment L'Association, Cambourakis, La Fabrique, Libertalia, Le Nouvel Attila ou encore La Volte. Dédicaces, dégustations et rencontres rythmeront ces deux journées consacrées aux métiers du livre et de la vigne.

Le salon se déroulera les 5 et 6 décembre 2026, de 11 h à 20 h, à la Bellevilloise (21, rue Boyer, Paris 20e). L'entrée coûte 10 € pour une journée et 15 € pour l'ensemble du week-end.

Accéder à la billetterie du salon.

Crédits photo : Mi-Livre Mi-Raisin

Par Inès Lefoulon

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