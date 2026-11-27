Trente ouvrages, trente pages, une seule voix. Le samedi 5 décembre 2026, à 17 h, le salon Mi-Livre Mi-Raisin accueillera une performance littéraire baptisée « Binge Reading ». Aux commandes de cet exercice de lecture à voix haute, le vigneron et slameur David Large enchaînera les extraits dans un format court.
Le 27/11/2026 à 10:28 par Inès Lefoulon
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27/11/2026 à 10:28
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Combien de lignes faut-il pour susciter l'envie de découvrir un roman, un récit ou un essai ? Avec le Binge Reading, chaque ouvrage dispose d'une seule page pour retenir l'attention du public. David Large fera ainsi entendre trente textes différents, lus successivement.
Cette performance s'inscrit dans le prolongement du Prix de la page 20, décerné une heure plus tôt par un jury de professionnels du vin. Les deux rendez-vous accordent une place centrale à l'extrait littéraire, mais selon des approches distinctes : la distinction d'un passage pour le premier, la découverte d'une succession de publications pour le second.
Pour sa septième édition parisienne, la manifestation organisée par Nouriturfu réunira une trentaine de maisons d'édition, autant de vignerons et près de cinquante auteurs et autrices. Parmi les exposants figurent notamment L'Association, Cambourakis, La Fabrique, Libertalia, Le Nouvel Attila ou encore La Volte. Dédicaces, dégustations et rencontres rythmeront ces deux journées consacrées aux métiers du livre et de la vigne.
Le salon se déroulera les 5 et 6 décembre 2026, de 11 h à 20 h, à la Bellevilloise (21, rue Boyer, Paris 20e). L'entrée coûte 10 € pour une journée et 15 € pour l'ensemble du week-end.
Accéder à la billetterie du salon.
Crédits photo : Mi-Livre Mi-Raisin
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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À l’occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, deux manuscrits mexicains font l’objet d’une présentation croisée entre Paris et Mexico. Le Codex Boturini est exposé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) jusqu’au 13 décembre, tandis que le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté au Mexique jusqu’au 6 décembre.
22/09/2026, 11:18
De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.
21/09/2026, 17:57
Une nouvelle galerie spécialisée dans le 9e art a ouvert ses portes le 16 septembre au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement de Paris. Antoine Mathon y entend défendre aussi bien les grandes figures de la bande dessinée que des artistes contemporains, tout en faisant de l’original — planches, dessins et illustrations — le cœur de sa programmation. Pour inaugurer l’adresse, il consacre une importante rétrospective à Yves Chaland, réunissant plus d’une centaine de pièces.
21/09/2026, 17:33
Mort en mars dernier à l’âge de 100 ans, Jean-Pierre Faye laisse derrière lui une œuvre à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire politique. Les 25 et 26 septembre, une partie de sa bibliothèque personnelle et de sa collection d’art sera dispersée à Bruxelles : livres dédicacés par Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes ou Jacques Derrida côtoieront des œuvres de Gérard Fromanger, Matta ou Samuel Ringer.
18/09/2026, 15:40
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