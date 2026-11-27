À la croisée de la littérature et de la viticulture, Mi-Livre Mi-Raisin rassemble une trentaine de maisons d’édition et autant de vignerons et vigneronnes, venus de France, mais aussi de Suisse, d’Autriche, d’Allemagne, d’Italie ou encore de Tunisie. Romans, essais, bandes dessinées, poésie et albums jeunesse côtoieront les productions biologiques et naturelles. Depuis sa conception, la manifestation organisée par Nouriturfu rapproche deux univers autour de leurs pratiques artisanales, avec une programmation mêlant rencontres, dégustations, lectures et performances.

Le principe tient dans son intitulé : distinguer la meilleure vingtième page parmi les ouvrages des trente maisons d’édition présentes cette année. L’exercice repose ainsi sur un fragment de texte plutôt que sur l’appréciation d’une œuvre dans son intégralité.

Pour départager les publications, le jury rassemble notamment les vigneronnes Catherine Bernard et Mélanie Tarlant, l’agente Lola Bottalico, le caviste Nicolas Reyboubet et le journaliste spécialisé Julien Gangand. Le lendemain, à 16 h, les rôles s’inverseront : des professionnels du monde littéraire, essentiellement des libraires, récompenseront le meilleur cru du salon.

Organisé par les éditions Nouriturfu, Mi-Livre Mi-Raisin se tiendra les 5 et 6 décembre, de 11 h à 20 h, au 21, rue Boyer, dans le 20e arrondissement de Paris. Une cinquantaine d’auteurs et d’autrices participeront aux séances de dédicaces, tandis que lectures publiques, dégustations et performances ponctueront le week-end. L’entrée est fixée à 10 € la journée ou 15 € pour les deux jours.

Accéder à la billetterie du salon.

Crédits photo : Mi-Livre Mi-Raisin

Par Inès Lefoulon

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